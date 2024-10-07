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Когда в школах все больше угрожает насилие, родители в Соединенных Штатах сталкиваются с чрезвычайно сложной ситуацией.

После трагического инцидента, в результате которого 14-летний подросток, вооруженный полуавтоматической винтовкой, лишил жизни двух учеников и двух педагогов в школе в Виндзоре, Джорджия, телефоны зашевелились в 50 милях оттуда.

 and  Yaroslav Smith
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Когда в школах все больше угрожает насилие, родители в Соединенных Штатах сталкиваются с чрезвычайно сложной ситуацией.

Вечером 11 сентября автоматизированное сообщение от Атлантской системы общего образования было отправлено родителям и опекунам 50 000 учащихся округа, передавая сообщение озабоченности:

После этого в чатах местных родителей началась активная дискуссия, поднимая вопросы, которые стали слишком знакомыми для современных американских родителей:

Безопасно ли отправлять детей в школу завтра?

Последний инцидент, стрельба в школе Апалачи в Виндере, стал 45-м подобным случаем в стране в этом году. В течение следующих 48 часов правоохранительные органы штата задержали 24 подростков, подозреваемых в угрозах в отношении школ, как сообщает CNN.

Школа округа Волусия в штате Флорида сообщила о 282 ложных угрозах насилия в школах в первый месяц учебного года, как заявил начальник полиции округа. Он предупредил, что любая такая угроза, независимо от ее подлинности, повлечет серьезные последствия для виновного:

Подлинная она или нет, "твоя задница отправится в тюрьму".

Более того, такие цифры бледнеют по сравнению с 35 000 угрозами, полученными округом, в котором находится Оксфордская средняя школа, с трагической стрельбы в 2021 году, когда ученик убил четверых одноклассников, ранил шестерых и учителя. Согласно академическому исследованию, округ обычно получает около 500 угроз в год, но этот резкий рост происходит из-за глубоко укоренившейся угрозы безопасности школ.

Проблема угроз насилия в школах волнует всю страну, выходя за рамки нападений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, без единой организации, отслеживающей такие случаи.

"Школы, возможно, тихо управляют тысячами угроз школьного насилия, которые даже не попадают в заголовки новостей", - отметили исследователи в журнале Американской психологической ассоциации "Журнал оценки угроз и управления" в 2022 году.

Тяжелая реальность ежедневно ставит перед американскими родителями задачу балансировать между академическими занятиями, спортивными мероприятиями и социальным общением и credibility угрозы насилия на кампусе, присутствием вооруженных полицейских и стоимостью того, чтобы держать детей дома, теряя ценные рабочие часы.

Кроме того, родители, интерпретировавшие предупреждения Атлантской системы общего образования от 11 сентября, имели разные точки зрения:

"Увеличение угроз в социальных сетях" после стрельбы в Апалачи и связанных с "многими школами" спровоцировало это общее предупреждение округа, уточнил через несколько недель спикер Атлантской системы общего образования Сет Коулман. Ссылаясь на Департамент полиции города Атланты и Управление шерифа округа Фултон, он сообщил, что округ никогда не выдавал такое широкое предупреждение.

Первоначальное беспокойство привело к продолжающейся неопределенности для родителей:

"Это становится настоящим кошмаром... Просто нет правильного ответа", - сказала обеспокоенная мать, признавая, что ее семья может временно лишиться дохода, чтобы держать ребенка дома в безопасности.

Дилемма переросла в деликатность, заставляя родителей осторожно обходить выбор друг друга, как объяснила одна мать:

"Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя осужденными, если отправите своих детей в школу; я не хочу, чтобы вы чувствовали себя осужденными, если оставите ребенка дома.

"Потому что, знаете ли, это безвыходная ситуация".

"Война своя собственная"

Распространенность школьных стрельб в Соединенных Штатах, слабая политика контроля над оружием и общественная дискуссия также привели к беспрецедентным мерам безопасности в образовательных учреждениях:

"Это просто больше полиции, больше наблюдения, вооруженные офицеры. И это очень страшно", - выразила мнение мать из Атланты, отражая растущие опасения своего ребенка о закрепленных окнах в ее безопасности вестибюле.

Обращаясь к пугающей реальности, обеспокоенный родитель предложил гипотетическое решение в разговоре о своей начальной школе:

"Отец, получивший предупреждение от Атлантской системы общего образования, поговорил со своим ребенком о том, что произошло в Виндере и о тренировках по блокировке, проводимых в его школе 'на случай, если есть кто-то, кто либо плохой - плохие люди, но также и люди, которые просто больны, и в некоторых случаях... могут делать плохие вещи', - сообщил CNN.

"Урок сводился к пониманию того, что: 'Школа очень усердно работает над практикой с вами определенных процедур, чтобы сохранить территорию в безопасности. Итак, я чувствую, что вы в полной безопасности'. Но это произошло в этой школе, и в результате некоторые люди умерли... Я просто пытаюсь сделать так, чтобы она чувствовала себя как можно более безопасно, но я не хочу, чтобы она была наивной", - объяснил отец.

Наконец, перед лицом решения "отправить их в школу или оставить дома?" обеспокоенные родители по всей Атланте столкнулись с трудным выбором:

Отправить их в школу или оставить дома?

После сигнала к началу во всех школах округа в четверг, 12 сентября, две группы родителей сравнили свой выбор:

Страх "отложен" на менее заметный день

Уроки продолжались в тот четверг по всему региону Атланты.

Законодательные органы округа перераспределили ресурсы, чтобы уделять больше времени всем начальных школам, и другие местные органы власти были проинструктированы проводить целенаправленные патрули во всех школах АПС, сообщил через несколько недель спикер округа Коулман. Управление шерифа округа Фултон отправило 11 автомобилей и отрядов кинологической службы, чтобы помочь в тот день, как сообщило CNN позднее; Департамент полиции Атланты перенаправил запросы CNN в Атлантскую систему общего образования.

Полиция округа расследовала около 20 угроз, связанных с предупреждением 12 сентября - 11 через свою систему сообщений SaySomething.net, сообщил Коулман, добавив: "Множественные угрозы/подсказки, сконцентрированные на шести (6) конкретных школах, были получены и обработаны 12 сентября 2024 года".

В конце концов, трое несовершеннолетних были переданы правоохранительным органам, сообщил Коулман, подводя итоги ситуации в школах округа в тот день как "Нет случаев насилия".

Когда солнце начало садиться, еще одна мать из региона Атланты связалась с отцом в группе родителей в чате:

Тем не менее, как многие американские родители знают, это не будет последним таким предупреждением о школьном насилии или последним предупреждением о безопасности кампуса или последним разом, когда им придется задуматься о потенциально смертельно опасном решении отправить своих детей в школу.

Две недели спустя, когда угрозы насилия в школах продолжали расти по всей стране, Федеральное агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности выпустило Руководство по анонимным угрозам: набор инструментов для школ K-12 "для помощи школам и их правоохранительным и общим партнерам в создании индивидуальных методов управления анонимными угрозами насилия".

"Школы K-12 по всей стране борются с эпидемией анонимных угроз насилия. Руководители школ нуждаются в масштабируемых решениях для управления этими бесконечными и обременительными угрозами", - заявил директор агентства в пресс-релизе.

"Родители, студенты и педагоги не должны задумываться о своей безопасности, входя в класс", - добавил представитель ФБР.

Однако, несмотря на это, многие родители по всей стране уже понимают, насколько точно авторы исследования угроз в школах подвели итог: "Угрозы насилия могут иметь серьезные последствия для безопасности и благополучия учащихся, учителей и других сотрудников школ. Они могут оказать значительное влияние на общую обстановку в школе, а также на физическое и психическое здоровье сообщества".

Ранее 12 сентября та же мать из района Атланты, которая заявила, что была "в ярости и плакала постоянно", также призналась другой матери, что ее ребенок все еще испытывал страх, даже решив пойти в школу в тот день:

В свете угрозы в школе родители стали больше обсуждать, и один из них спросил: "Должны ли мы отправлять своих детей в школу завтра?" Усиление угроз вызвало повышенную тревогу среди родителей, которые вечно должны взвешивать безопасность и образование своих детей.

Американский флаг опущен, розы украшают забор, выражая почтение к жертвам инцидента со стрельбой недельной давности, произошедшего в школе Оксфорда в Мичигане 7 декабря 2021 года.

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