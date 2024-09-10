Кнопки экстренной помощи и мобильные уведомления: технологические меры, которые предотвратили дополнительное насилие в Апалачи

Учитель, преподающий обществознание, был посреди урока, когда его интерактивная доска показала "жесткий карантин" в школе.

"Я почувствовал, что что-то серьезное вот-вот произойдет", - поделился Крейенбухл. Он отвел всех в уголок, выключил свет и просто попросил всех оставаться на месте, заверив: "Просто подождите, пока все не закончится, и все будет хорошо".

Крейенбухл оценил быструю реакцию офицера школьной безопасности, который появился всего через несколько минут после выстрелов, которые прозвучали всего в нескольких шагах от их класса.

Система CrisisAlert, разработанная Centegix, имеет компактное устройство, подобное бейджу. Оно оснащено кнопкой быстрого нажатия, которая может незаметно уведомить администраторов школы и местные правоохранительные органы о точном местоположении кризиса.

Чтобы интегрировать эту систему в текущие протоколы безопасности и автоматизированные процессы, Centegix сотрудничает с школьными округами и местными правоохранительными органами.

Шериф округа Барроу Джуд Смит сказал CNN, что школа частично внедрила систему всего за несколько дней до этого и провела первое испытание в день перед этим инцидентом.

Смит посчитал это timing божественным вмешательством.

Во время стрельбы в среду погибли два студента и два учителя, а девять других получили ранения. Последняя жертва еще одного смертельного школьного стрельба в Соединенных Штатах -Remarkably, the 45th - вызвала обсуждение среди экспертов и сотрудников правоохранительных органов о роли технологии в потенциальном сокращении времени реакции полиции и предотвращении дальнейших жертв.

Сила секунд

Пожарная служба округа Барроу подтвердила получение первого оповещения в 10:22 через систему Centegix. Их единица 1 достигла места происшествия через восемь минут, и команда экстренной помощи вошла в школу в 10:34.

К 10:52 все тяжело раненые были эвакуированы из здания - всего через 30 минут после первого оповещения.

Когда Centegix связались для комментария, их представитель выразил соболезнования в связи с происходящими событиями в школе Апалачи, но отказался от дальнейших комментариев.

В предыдущем интервью Брент Кобб, генеральный директор компании, подробно рассказал о разработке технологии CrisisAlert. Первоначально разработанная после стрельбы в школе Паркленд в 2018 году, она должна была быстро и незаметно позволить учителям и администраторам вызывать помощь.

Кобб подчеркнул важность времени, сказав: "Секунды равны жизни". Он предположил, что быстрое сообщение о кризисе стало необходимостью.

После активации режима блокировки система CrisisAlert запускает цепочку реакций. Громкий предупреждающий сигнал передается по системе оповещения, чтобы предупредить всю территорию кампуса. Одновременно об опасности информируются сотрудники на месте, такие как офицеры школьной безопасности.

В некоторых округах система также может подключаться к местным правоохранительным органам и автоматически звонить в 911, отправляя точные сообщения о местоположении кризиса. Например, округ Барроу.

Кобб подчеркнул цель ускорить время реакции полиции, проблема, которая была подвергнута критике после стрельбы в школе Робб в Увалде, штат Техас, где эффективное вмешательство заняло 77 минут.

В эксклюзивном интервью CNN Смит подробно рассказал о последовательности оповещений и подробной карте, которую использовали его офицеры, чтобы добраться до источника насилия. Он также похвалил "замечательных" офицеров школьной безопасности, которые столкнулись со стрелком и задержали его.

"Офицеры школьной безопасности, в большинстве случаев, не осознают, что они отправляются на миссию, угрожающую их жизни... Они знают, что их собственная жизнь может быть принесена в жертву... Это высшая цель того, чего они хотят избежать".

"Закон Алиссы" и ускорение времени реакции полиции

После потери своей дочери Алиссы во время стрельбы в Паркленде Лори Альхадеф использует свою боль, чтобы продвигать законодательные изменения. Она возглавляет свою организацию, Make Our Schools Safe, и призывает законодательные собрания штатов принять "Закон Алиссы", требующий от школьных округов установки тихих систем оповещения, напрямую связанных с правоохранительными органами. Семь штатов, в том числе Флорида, Нью-Джерси и Теннесси, приняли это законодательство в последние годы.

Георгия предложила аналогичное законодательство в прошлом году.

"Мои мысли с близкими, потерявшими кого-то вчера. Я разделяю их боль", - сказала Альхадеф CNN. "Теперь я смогу ссылаться на внедрение кнопок паники в стрельбе в Апалачи как доказательство для законодателей, чтобы принять Закон об Алиссе".

Она считает, что такая технология может помочь снизить количество жертв, как это произошло в школе Апалачи.

Системы экстренного оповещения претерпели значительную модернизацию со времен стрельбы в Виргинском технологическом институте в 2007 году, когда официальные лица университета были критически осуждены за то, что они не своевременно уведомили студентов и не приняли меры безопасности во время стрельбы, в результате которой погибли 32 человека.

"Когда мы исследуем существующие данные о массовых стрельбах, есть убедительные доказательства того, что эти трагедии развиваются быстро", - сказал Джаклин Шилдкраут, исполнительный директор Консорциума региональных исследований насилия с применением огнестрельного оружия Рокфеллера. "Хорошо, давайте поговорим о том, как продлить это время, которое у нас есть... Чем быстрее вы предупредите людей, тем лучше, потому что это дает им дополнительное время, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, не только по времени, но и по расстоянию".

Однако она предупредила против рассматривания этой технологии как универсального решения или замены традиционных упражнений по безопасности, таких как тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях.

"Речь идет о планировании этих сценариев заранее и оттачивании своих физических и умственных реакций, чтобы эффективно выполнять их", - объяснила она.

К сожалению, четыре жизни были унесены, и школа, ее сотрудники и студенты навсегда будут носить эти шрамы. Однако Крейенбухл выразил благодарность округу за внедрение системы, которая помогла ему защитить своих учеников.

"Я почувствовал начало карантина задолго до того, как прозвучали выстрелы, что дало мне возможность подготовиться", - поделился он. "Благодаря бдительному наблюдателю угроза была идентифицирована еще до того, как она проявилась, дав нам своего рода предупреждение, момент ясности до того, как жизни неизбежно были бы потеряны".

"Технологии, которые у нас есть под рукой, просто поразительны".

Крейенбухл выразил благодарность школьному округу за оснащение его системой CrisisAlert, которая позволила ему получить предупреждение до того, как прозвучали выстрелы.

После стрельбы роль технологии в сокращении времени реакции полиции и предотвращении дальнейшей крови стала темой обсуждения среди экспертов и сотрудников правоохранительных органов.

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