Ключевые моменты обсуждения дебатов вице-президента Вэнса-Вальца

Оба участника признали свои ошибки в предыдущих заявлениях.

Они нашли общую почву по нескольким темам, что могло бы положить начало сотрудничеству между партиями по таким вопросам, как уход за детьми, жилье и экономика.

Ванс удивительно признал, что американцы в целом не доверяют республиканцам в вопросе абортов.

Ключевые выдержки из дебатов, которые состоялись в Нью-Йорке вчера и были организованы CBS News, приведены ниже.

Ванс красноречиво рассказал о своей захватывающей истории, в которой было выращено бабушкой на пособие по социальной защите, служба в армии и обучение в университете с помощью закона о GI Bill.

Ванс похвалил бывшего президента Трампа и утверждал, что страна добилась значительных успехов во время его администрации. Однако Уолз редко оспаривал эти утверждения, даже когда они были безосновательными.

Сперва их спросили о способности Израиля ответить на Иран. Уолз воспользовался этим вопросом, чтобы оценить пригодность Трампа.

Уолз, вероятно, предпочел бы, чтобы Трамп принял участие в дебатах, которые состоялись в тот же вечер. Ванс разделял многие взгляды Трампа, но представлял их более контролируемым образом, чего, казалось, не хватало Трампу. Ванс приписал успех Трампа как мирового лидера его устрашающему присутствию, часто называемому "эффективной сдерживающей силой".

Ванс напрямую обратился к вопросу об Израиле. Он поднимает вопрос о том, как он будет применять принцип "поддерживать наших союзников" к НАТО, альянсу, часто критикуемому Трампом.

Внешняя политика Трампа была далекой от идеальной. Он пытался вывести США из Афганистана путем переговоров с талибами, что позже было осуществлено президентом Джо Байденом с осуждением. Он пытался, но безуспешно, договориться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и прекратил соглашение, которое ограничивало ядерную программу Ирана. Он также отдал приказы о ракетных ударах в Сирии и убийстве иранского официального лица в Ираке и лидера террористов в Сирии. Мир был далек от спокойствия.

Неясно, представляет ли это признание одним из видных республиканцев антропогенного изменения климата. Ванс утверждал, что предложения Трампа по увеличению нефтедобычи и инвестированию в американское производство более эффективно борются с изменением климата, чем демократические предложения, признающие изменение климата.

Уолз возразил, что закон об уменьшении инфляции демократов усилил американское производство для поддержки зеленой экономики.

Ванс больше всего говорил об иммиграции. Он избегал вопросов о массовых депортациях и разделении нелегальных иммигрантов с их американскими детьми, вместо этого сфокусировавшись на безопасности границ. Он также пытался связать иммиграцию с инфляцией, ценами на жилье, насилием с применением огнестрельного оружия и другими вопросами.

Уолз критиковал Трампа и Ванса за распространение ложной информации о сообществе гаитянских иммигрантов в Спрингфилде, Огайо. Ванс не отозвал свое утверждение о том, что иммигрантские сообщества наносят ущерб американским городам.

Уолз цитировал библейскую цитату, чтобы обратиться к религиозным американцам по вопросу границы. Это было значимо, так как прямо адресовало озабоченности этой ключевой демографической группы.

После ответа Уолза один из модераторов CBS проверил Ванса на его утверждении, что жизнь жителей Спрингфилда "разрушается" нелегальными иммигрантами. Было установлено, что большинство гаитян, находящихся сейчас в Спрингфилде, находятся в стране легально.

Когда Ванс возразил, что правовая процедура была ошибочной, Уолз указал, что закон действовал с 1990 года. subsequently, the discussion devolved into the two men talking over each other, prompting the moderators to silence their microphones.

Ванс утверждал, что налоговые cuts Трампа в 2017 году привели к экономическому буму, который оспаривают экономисты. Скидки в основном выгодны богатым американцам и корпорациям, что приводит к увеличению дефицита расходов. Акцент Ванса на "здравом смысле" вместо экспертного мнения экономистов был повторяющейся темой во время дебатов.

Уолз больше доверял экспертам. Он также подчеркнул склонность текущей налоговой системы к выгоде для людей, подобных Трампу, который, как сообщается, не платил налоги на доходы в определенные годы, а не для рабочего класса.

Корреляция с скептицизмом Роберта Ф. Кеннеди-младшего в отношении вакцин, который поддерживал Трампа, не так уж и невероятна. Однако игнорирование компетентности фармацевтических компаний по-прежнему является распространенной антиэлитарной точкой зрения. Лекарства стали темой позже в дебатах, когда Уолз похвалил успех администрации Байдена и демократов в Конгрессе в предоставлении Medicare новыми полномочиями для переговоров о ценах на лекарства с фармацевтическими компаниями.

Уолз часто говорил о своем времени в Гонконге во время демократических протестов в Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Вопросы возникли о том, не был ли он в регионе до конца года, после того как протесты закончились.

Неточности способствуют восприятию того, что Уолз может бороться с фактическими деталями. Это также вызывает опасения по поводу его пребывания в Китае, вопрос, который республиканцы тщательно изучили. Это признание последовало после того, как он первоначально отказался напрямую адресовать несоответствие и вместо этого рассказал о своем опыте руководства школьными поездками в Китай.

Отдельно Ванса спросили, почему люди должны ему доверять сейчас после его прошлых критики Трампа и его политики. Теперь, по словам Ванса, он полностью разделяет идеологии Трампа:

Ванс также признал, что республиканцам нужно вернуть доверие общественности по вопросу абортов. Ранее он выступал за жесткое ограничение права на аборты, позицию, которую он признал не соответствующей взглядам большинства избирателей.

Уолз подчеркнул необходимость прав женщин, особенно отмену решения "Роу против Уэйда", ссылаясь на случаи, такие как смерть Эмбер Терман в Джорджии из-за задержки лечения после вступления в силу шестинедельного запрета в штате. Недавно судья в Джорджии отменил этот закон.

О контроле над оружием, Уолз поделился своими личными опытами, такими как свидетельство стрельбы в центре сообщества и встреча с родителями, потерявшими детей в стрельбе в Санди-Хук, что заставило его пересмотреть свою позицию по поводу оружия.

Ванс, вместо этого, приписывает высокие показатели владения оружием в США по сравнению с странами, подобными Финляндии, кризису психического здоровья. Уолз предостерег против переноса ответственности на проблемы психического здоровья.

Вопросы иммиграции неоднократно поднимались во время их обсуждения. Оба кандидата предложили решения для жилищного кризиса, такие как предоставление кредитов в размере 25 000 долларов первым домовладельцам, подход, который Уолз оспаривал, считая, что это только ускорит рост цен на жилье.

Ванс пытался использовать достижения Трампа в изменении Объемной медицинской помощи, несмотря на многочисленные попытки Трампа ликвидировать ее. Желание Трампа заменить Здоровую программу страхования persists, но подробности еще не опубликованы.

Забота о детях и семье, казалось, вызвала некоторое межпартийное согласие. Оба кандидата выразили поддержку федеральным программам семейного отпуска, хотя они так и не были реализованы при предыдущих администрациях.

Ванс оспаривал утверждение Трампа о том, что тарифы будут финансировать новую программу ухода за детьми, значение чего остается неясным.

Уход за детьми был еще одной темой, которая принесла некоторую степень согласия между двумя кандидатами.

Однако серьезное расхождение возникло в вопросе демократии. Ванс пытался приуменьшить роль Трампа в событиях, предшествовавших 6 января 2021 года, что резко контрастирует с выводами федеральных прокуроров и комитета палаты представителей по 6 января. Уолз, с другой стороны, резко критиковал Трампа за отказ признать результаты выборов.

Уолз выступил с вызовом Вансу признать поражение Трампа на выборах 2020 года, на что Ванс ответил расплывчатыми заявлениями, направленными в будущее, что вызвало критику со стороны Уолза.

