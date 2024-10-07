Кюнерт выражает обеспокоенность случаями гомофобии среди мусульманских мужчин.

Лидер СДПГ Кевин Кюhnert открыто заявляет о своей гомосексуальности и сталкивается с неоднозначными реакциями в Берлине. Гомофобские комментарии от мусульманских мужчин для него не редкость. Однако Кюhnert отвергает идею клеймить или стереотипировать.

По словам Кюhnert, в его избирательном округе Темпельхоф-Шёнеберг гомофобские замечания от мусульманских мужчин встречаются чаще, чем обычно на городских улицах. Он поделился этим с Spiegel.

Кюhnert был ясен: "Невозможно отрицать, что большинство мусульман в моем округе не гомофобны. Но те, кто таковыми являются, посягают на мою свободу и не имеют на это права". Он подчеркнул, что не будет молчать об этом из тактических соображений.

Генеральный секретарь СДПГ выразил сочувствие взглядам министра сельского хозяйства Сема Оzdemira. Оzdemir недавно написал статью для "Фrankfurter Allgemeine Zeitung", в которой сказал, что его дочь и ее друзья часто чувствуют себя некомфортно или объективизированы мужчинами с миграционным фоном в Берлине с двусмысленными взглядами или сексуализацией. Он argued, что нет необходимости терпеть такое приставание.

Кюhnert согласился, сказав: "Я не женщина, но могу представить, о чем он говорит, как гей". Оzdemir discussed "сексизм и харассмент, влияемый исламом, но не каждый мусульманин является мизогинистом".

СДПГ, возглавляемая Кевином Кюhnert, представляет собой разнообразную группу людей, в том числе самого Кюhnert, который сталкивается с гомофобскими комментариями от некоторых мусульманских мужчин в своем округе. В ответ на статью министра сельского хозяйства Сема Оzdemira о приставании в Берлине Кюhnert согласился, сказав, что может отнестись к этому как гей.

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