Китайская бизнес ассоциация решительно осудила налоги на электромобили, происходящие из Китая.

Китайская торговая палата в ЕС (КТПЕС) резко осудила предложенные тарифы на китайские электромобили. В заявлении, выпущенном во вторник в Брюсселе, Палата выразила свою "значительную неудовлетворенность" и "твердую позицию" против защитных мер Европейской комиссии.

Отсутствует достаточное обоснование того, что китайские электромобили негативно влияют на европейских производителей, отметила Палата. Это заявление из Брюсселя, по мнению Палаты, обострит торговые споры между Китаем и ЕС и отправит "очень неблагоприятный" сигнал для международного сотрудничества и прогресса экологически чистых технологий.

Ранее Европейская комиссия завершила всестороннее расследование по тарифам, которые были предложены в начале июля. Комиссия планирует установить тариф на китайские электромобили в диапазоне от 17% до 36,3%. Однако автопроизводители, такие как Volkswagen, и их китайские партнеры столкнутся с более низким тарифом в 21,3%, когда импортируют электромобили в ЕС. С другой стороны, американский производитель Tesla получил самую низкую ставку тарифа в 9,0%.

Китайская торговая палата в ЕС (КТПЕС) представляет компании, имеющие значительные операции в Китае. Эти компании могут пострадать от предложенных тарифов на китайские электромобили.

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