Китай ужесточает ограничения на въезд

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную медицинскую чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян. Китай отвечает ужесточением своих правил въезда. Индивидуумы, прибывающие из стран, где вспыхнула оспа обезьян, должны сообщать о себе.

Китай будет проверять въезжающих и грузы на наличие вируса оспы обезьян (МПОК) в течение следующих шести месяцев. Об этом объявило таможенное управление Китая. "Индивидуумы из стран, где вспыхнула оспа обезьян, которые контактировали с больными оспой обезьян или имеют симптомы, должны добровольно сообщать таможенному управлению", - заявило оно.

В Китае транспортные средства, контейнеры и грузы из районов с случаями МПОК теперь будут дезинфицироваться, заявило таможенное управление. В прошлом году Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила, что МПОК будет обращаться как инфекционное заболевание категории Б, позволяя властям принимать экстренные меры в случае вспышки. В настоящее время к инфекционным заболеваниям категории Б также относятся COVID-19, ВИЧ и SARS.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самую высокую степень тревоги из-за распространения вирусной болезни в Африке во второй раз за два года. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, это глобальная медицинская чрезвычайная ситуация.

ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию из-за МПОК в июле 2022 года. В то время случаи были зарегистрированы в более чем 60 странах, в том числе в Германии. Инфекции были связаны с кlade II, вызывающим менее тяжелые заболевания. Чрезвычайная ситуация была снята в мае 2023 года, когда вспышки были взяты под контроль в большинстве стран, даже с вакцинами. Однако по-прежнему есть проблемы с поставками вакцин в Африке и других странах глобального Юга.

Национальная комиссия здравоохранения Китая, ответственная за обращение с МПОК как с инфекционным заболеванием категории Б, находится под надзором Комиссии. Чтобы соблюсти правила въезда, individuals, входящие в Китай из пораженных стран, должны сообщать в таможенное управление Комиссии.

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