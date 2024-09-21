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Китай стремится возобновить импорт морепродуктов из Японии.

 and  Anne Legman
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Экспорт морепродуктов Японии в Китай будет возобновлен.
Экспорт морепродуктов Японии в Китай будет возобновлен.

Китай стремится возобновить импорт морепродуктов из Японии.

Китай готов возобновить импорт японской морской продукции после протестов в связи с решением выпустить радиоактивную воду в океан. Министерство иностранных дел объявило, что они постепенно возобновят импорт продуктов, соответствующих установленным стандартам, после "множественных дискуссий" с японскими властями по вопросам, связанным со здоровьем.

В августе прошлого года Япония начала выпускать охлаждающую воду из поврежденной АЭС "Фукусима" в море. Хотя большинство экспертов считают этот процесс безопасным, Китай первоначально запретил все импорты японской морской продукции, ссылаясь на загрязнение окружающей среды.

Теперь китайское правительство похвалило сотрудничество Японии. Япония пообещала "выполнить свои международные обязательства, принять все меры для минимизации вреда для здоровья человека и окружающей среды и проводить постоянные оценки воздействия на морскую среду и морские экосистемы", согласно Министерству иностранных дел.

Было установлено "долгосрочное соглашение об международном мониторинге" под надзором МАГАТЭ, добавило министерство. "Обе стороны согласились поддерживать продуктивный, основанный на фактах диалог с сильным обязательством перед экосистемой, окружающей средой, жизнью и здоровьем человека", - заявили они.

С японской стороны премьер-министр Фумио Кисида признал аналогичное соглашение о сотрудничестве. В результате Китай согласился "возобновить импорт японской рыбной продукции, соответствующей определенным критериям". Однако представитель Министерства иностранных дел в Пекине еще раз подчеркнул, что Китай решительно возражает против выпуска радиоактивной воды.

despite China's initial opposition due to environmental concerns, they have now commended Japan's assurances regarding the safety measures and commitment to minimizing harm. Despite their disagreement over the release of radioactive water, China is willing to resume imports of Japanese marine products that meet certain criteria.

Несмотря на первоначальное противодействие Китая из-за экологических проблем, он теперь похвалил гарантии Японии в отношении мер безопасности и обязательств по минимизации вреда. Несмотря на разногласия по вопросу выпуска радиоактивной воды, Китай готов возобновить импорт японской морской продукции, соответствующей определенным критериям.

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