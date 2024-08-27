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ПолитикаНовостиПротекционизм в торговле

Китай считает, что импортные тарифы Канады на электромобили являются примером протекционизма в торговле.

 and  James Williams
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Китай осуждает объявленные Канадой тарифы на импорт электромобилей как типичное проявление...
Китай осуждает объявленные Канадой тарифы на импорт электромобилей как типичное проявление protectionism trading.

Китай считает, что импортные тарифы Канады на электромобили являются примером протекционизма в торговле.

Канада подверглась критике со стороны Китая за объявленные ответные тарифы на импортируемые электромобили, которые были расценены как протекционистские. Во вторник Министерство коммерции Китая выразило неодобрение, назвав действия Канады односторонними и следующими примеру других стран без учета последствий, заявив: "Это典型的贸易保护主义". Тарифы, как утверждается, нарушают гармонию международных промышленных и цепочек поставок, серьезно ухудшают экономические и торговые связи между Китаем и Канадой и отрицательно влияют на бизнес обеих стран.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что страна введет 100-процентные тарифы на китайские электромобили и 25-процентные тарифы на импортируемую сталь и алюминий из Китая. Трюдо утверждал, что Китай получает несправедливое преимущество на глобальном рынке. Заместитель премьер-министра Христя Фриланд выразила опасения, что Канада может стать свалкой для избыточной продукции Китая. Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Канаду ввести аналогично высокие импортные тарифы на китайские электромобили, подобно действиям США.

Министерство коммерции Китая обвинило Канаду в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), с чем Китай решительно не согласен. Министерство иностранных дел Китая посоветовало Канаде воздерживаться от политизации экономических и торговых вопросов. "Процветающий сектор электромобилей Канады является результатом непрерывного технологического прогресса, сильной промышленной инфраструктуры и жесткой конкуренции", - заявил спикер ministry spokesperson Линь Цзянь.

Китайские производители электромобилей могут предложить автомобили по цене менее 10 700 евро. Президент США Джо Байден связывает это с существенными субсидиями правительства Китая, позволяющими производителям продавать свои продукты по цене ниже себестоимости и получать незаконное преимущество в глобальной торговле. Представители Китая утверждают, что интенсивное производство снижает цены и способствует переходу к устойчивой экономике.

Действия Канады по введению тарифов на китайские электромобили и импорт стали и алюминия можно расценить как продолжение торговой защиты, вписывающейся в стратегии других стран. Министерство коммерции Китая критикует Канаду за участие в классическом торговом протекционизме, вызывающем нарушения в международных промышленных и цепочках поставок.

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