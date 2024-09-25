Китай провел испытание ракеты большой дальности и отправил ее в Тихий океан.

Китай сообщает о успешном запуске межконтинентальной ракеты в Тихий океан, как заявило Министерство обороны страны. Было указано, что ракета несла макет боевой части. Этот шаг был назван "необычным" военным аналитиком, предположительно, это первый подобный тест за многие годы. Соседние тихоокеанские страны выразили озабоченность.

Министерство обороны объявило, что местом падения ракеты были "предсказуемые сектора океана". Тест был назван "регулярным упражнением в рамках нашей годовой программы обучения". Кроме того, они заявили, что действие соответствует международным правилам и не направлено против какой-либо конкретной страны или цели.

Однако соседний Китай, Япония, выразил недовольство отсутствием предупреждения со стороны китайской стороны перед тестом. Глава правительства Японии выразил "глубокое беспокойство" по поводу военной экспансии Китая. Новая Зеландия восприняла запуск ракеты, который произошел в южном Тихом океане, как "нежелательное и неприятное развитие".

Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило, что запросило разъяснения у Китая. Они выразили озабоченность деятельностью, которая может способствовать нестабильности и увеличить вероятность неверной интерпретации в регионе. Проводятся консультации с региональными союзниками для оценки последствий испытания ракеты.

Министерство обороны оправдало свои действия, заявив, что тест был всего лишь частью их "годовой программы обучения", используя информацию о тесте как о "регулярном упражнении".

Несмотря на заявления Китая о соблюдении международных правил, "отсутствие предупреждения" перед тестом вызвало озабоченность среди соседних стран, таких как Япония.

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