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Китай осуждает заявленные Канадой импортные налоги на электромобили как образцовый протекционизм в торговле.

 and  Wendy Allen
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Китай осудил объявленные Канадой импортные пошлины на электромобили как пример традиционной...
Китай осудил объявленные Канадой импортные пошлины на электромобили как пример традиционной торговой защиты

Китай осуждает заявленные Канадой импортные налоги на электромобили как образцовый протекционизм в торговле.

Канадское правительство подверглось критике со стороны Китая из-за планируемых пошлин на электромобили, которые Китай назвал протекционизмом. Вчера Министерство торговли Китая осудило независимые торговые действия Канады как близорукие и имитирующие другие страны, что является классическим примером протекционизма в торговле. По мнению ministry, эти пошлины усугубляют турбулентность в глобальных секторах производства и логистики, негативно влияют на экономические и торговые связи Китай-Канада и наносят ущерб бизнесу в обеих странах.

Канада объявила о введении 100%-ных пошлин на китайские электромобили и 25%-ных пошлин на китайскую сталь и алюминий в понедельник. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Китай несправедливо эксплуатирует глобальные рынки. Заместитель премьер-министра Христя Фриланд заявила, что Канада стремится не стать хранилищем для избыточного производства Китая. Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан побудил Канаду ввести аналогичные пошлины на китайские электромобили.

Министерство торговли Китая осудило Канаду за нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО), что оно решительно осуждает. Кроме того, Министерство иностранных дел Китая призвало Канаду воздержаться от политизации экономических и торговых вопросов. "Процветающая канадская индустрия электромобилей является результатом непрерывных технологических достижений, хорошо структурированной промышленности и цепочки поставок, а также конкурентных рыночных условий", - заявил спикер ministry Линь Цзянь.

Китайские производители электромобилей продают свои автомобили примерно за 10 700 евро. Президент США Джо Байден считает, что это происходит из-за субсидий китайского правительства, которые позволяют производителям продавать свои продукты по цене ниже себестоимости, получаяthus несправедливое преимущество в глобальной торговле. Китайские делегаты утверждают, что большие объемы производства делают цены низкими и способствуют переходу к устойчивой экономике.

Министерство торговли Китая раскритиковало 100%-ные импортные пошлины Канады на китайские электромобили и 25%-ные пошлины на сталь и алюминий как нарушение принципов свободной торговли. Кроме того, действия Канады по введению импортных пошлин могут напрячь ее экономические отношения с Китаем, что потенциально может повлиять на бизнес с обеих сторон.

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