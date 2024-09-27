Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.

19:25 НАТО создает оперативный центр вблизи российской границы в Финляндии

Финляндия подтверждает создание оперативного центра НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет России сообщение: "Мы полноправный член НАТО, и НАТО важен для финской обороны", заявляет министр обороны Антти Хакканен. В Миккели будет возведен новый штаб сухопутных сил НАТО в Северной Европе, где будет размещен значительный контингент персонала из разных стран. Командование финской армии уже расположено в Миккели, добавляет Хакканен.

19:25 НАТО устанавливает командный пункт вблизи российской границы в Финляндии

Финляндия объявляет о создании командного пункта НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет России сообщение: "Мы полноправный член НАТО, и НАТО важен для финской обороны", заявляет министр обороны Антти Хакканен. В Миккели будет возведен новый штаб сухопутных сил НАТО в Северной Европе, где будет размещен значительный контингент персонала из разных стран. Командование финской армии уже расположено в Миккели, добавляет Хакканен.

20:06 Видео из Покровска: "Этот город превратился в призрачный"

Покровск в Донецкой области подвергался интенсивным ударам российской армии в течение нескольких недель. Большинство жителей уже покинули район. Украинские силы остаются, так как через город проходят важные военные железнодорожные линии.

20:32 Германские власти закрывают незаконный российский сервис потокового вещания

Немецко-украинская пара нарушила запрет ЕС, предлагая российские телеканалы через интернет, согласно таможенному управлению. Пара, состоящая из 37-летнего немца и его 42-летней украинской жены, обвиняется в распространении нескольких санкционированных российских телеканалов. Пара якобы заработала около 120 000 евро на сервисе потокового вещания. Их имущество будет конфисковано. Во время обыска в четверг были изъяты техническое оборудование, письменные доказательства и 40 000 евро наличными. Также был зафиксирован IP-адрес сервиса потокового вещания. Пара остается на свободе. Если их признают виновными, им грозит не менее одного года тюремного заключения.

18:51 Трамп после встречи с Зеленским: "Это сложная головоломка"

После встречи между президентом Украины Володымром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке республиканец выразил осторожный оптимизм в отношении прекращения конфликта. "Это сложная головоломка", - сказал он, "но мы разберемся". Трамп повторил свою хорошо известную позицию о том, что у него есть решение для украинского конфликта. Бывший президент критикует многомиллиардную помощь США Киеву и может существенно изменить политику США в отношении Украины, если будет переизбран. Трамп неоднократно давил на руководство в Киеве, требуя подписать сделку с Россией, и резко критиковал Зеленского. Перед встречей Трамп сказал о своих отношениях с Зеленским: "У нас крепкие отношения, и как вы знаете, у меня также крепкие отношения с президентом Путиным". Зеленский, казалось, был застигнут врасплох, ответив: "Надеюсь, что наши лучше".

17:56 Все больше украинских беженцев в Германии находят работу

Поиск работы для украинских беженцев в Германии становится все более успешным. В сентябре только 8500 украинских граждан нашли работу на первичном рынке труда, начали обучение или стали самозанятыми, согласно федеральному министру труда Хуберту Хайлю (СДПГ). Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года: "Эти числа показывают, что стимул к трудоустройству явно работает", - говорит Хайль. "Стимул к трудоустройству" позволяет размещать беженцев на работе после завершения курса интеграции и приобретения базовых навыков немецкого языка. По состоянию на июль 2024 года около 266 000 из примерно 700 000 украинцев, приехавших в Германию, работают; 213 000 из них подлежат социальному страхованию, и 53 000 работают на микрожобах. Согласно Федеральному агентству занятости, все еще есть вызовы в признании иностранных профессиональных квалификаций.

17:20 Россия заявляет о захвате мест в Донбассе

Российская армия добивается прогресса на восточном украинском фронте и, по сообщениям, захватила два дополнительных поселения в индустриальном регионе Донбасса. Деревни Маринвка и город Украинск были взяты, согласно Министерству обороны России в Москве. Нет подтверждения от украинского военного командования. В отчете украинского Генерального штаба за пятницу утро Маринвка указана как спорная. Ситуация яснее с Украинском, которое было отмечено украинскими военными наблюдателями как находящееся под контролем России в течение нескольких дней. Оба места находятся в Донецкой области на фронтовом участке между крупными городами Покровск, Курачеве и Вугледар. Российские войска недавно продвинулись там. Защитники испытывают нехватку солдат и припасов.

16:18 Зеленский встречается с Трампом в Нью-Йорке: "Общий план действий"Во время своей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский встречается с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом для обсуждения в Нью-Йорке. "Мы на одной волне в том, что конфликт на Украине должен закончиться", - заявляет Зеленский перед встречей. Зеленский и бывший президент встречаются в небоскребе Trump Tower в Манхэттене. Трамп известен своей критикой миллиардных инвестиций США в Украину и призывает лидеров Киева заключить сделку с Россией. Критики утверждают, что Трамп фактически сдался России, выровняв свою позицию с позицией президента России Владимира Путина. Предыдущая встреча между двумя состоялась примерно пять лет назад. Ранее Зеленский уже встречался с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг.

15:58 Киеву приходится вводить более высокие военные сборы для своих гражданМинистр финансов Украины Сергей Марченко называет повышение налогов, которое рассматривается в парламенте, "неизбежным шагом". Киев предлагает увеличить военный сбор с 1,5 до 5 процентов. В этом финансовом году это должно принести около 1,2 миллиарда евро, а в следующем году - около 3 миллиардов евро. "Это решение повлияет на экономику, но других вариантов практически нет", - говорит министр. Доходы от новых внутренних облигаций будут использоваться только для погашения существующих долгов по облигациям. Иностранная финансовая помощь становится все менее надежной. В первом квартале Украина получила лишь около 10 процентов необходимой иностранной помощи. Задержки в поставках из-за блокировки республиканцами в Конгрессе США способствовали этому. Тем не менее, Киев ожидает более 34,5 миллиарда евро иностранной помощи в следующем году. "Но это не означает, что эти платежи будут стабильными", - предупреждает Марченко.

14:29 Норвегия сокращает программы убежища для украинских беженцевНорвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище украинским беженцам. Правительство Осло объясняет, что теперь будет рассматривать каждый индивидуальный случай для украинцев из западной части страны. Западный регион, считающийся безопасным норвежскими властями, находится далеко от линии фронта. После российской оккупации в феврале 2022 года норвежские власти предоставили украинцам "коллективную защиту" и немедленное убежище. В результате 5,6-миллионная нация приняла около 85 000 украинцев, что делает Норвегию страной, принявшей больше всего беженцев в Северной Европе.

14:00 Российская армия готовится к новому призывуСледующая дата призыва в России назначена на 1 октября, подтверждает британская военная разведка. Все пригодные для службы россияне в возрасте до 30 лет должны служить в армии в течение года. До сих пор призывники не участвовали в боях на Украине, но были развернуты в российском регионе Курск с целью изгнания украинских подразделений из этого района. Некоторые российские семьи подали жалобы, утверждая, что их сыновей отправляют в зоны боевых действий с менее чем четырехмесячным обучением. Согласно российскому закону, призывники могут быть направлены в зону боевых действий только после четырех месяцев обучения и специализации.

13:34 Рамштайн примет встречу Украины с БайденомСобрание сторонников Украины во время визита президента США Джо Байдена в Германию состоится 12 октября на авиабазе США в Рамштайне, Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хайбestreit. По его словам, Германия планирует провести собрание "Контактной группы по обороне Украины" совместно с США. "В этом контексте более 50 стран соберутся для координации поддержки Украины", - сообщает Хайбestreit. Неясно, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский.

13:01 Литва планирует приобрести немецкие танки Leopard 2 для новой дивизииЛитва заинтересована в приобретении танков Leopard 2 для новой дивизии своей армии. Контракт может быть заключен в ноябре после утверждения Национального совета безопасности, сообщает министр обороны Лауринас Кащинас. Он не уточняет точную численность подразделений и конкретную модель танка, произведенную в Германии. Территориально привязанная к НАТО и ЕС страна Литва граничит с российским анклавом Калининград и российским союзником Беларусь. Украинский конфликт воспринимается как直接 угроза национальной безопасности, что приводит к интенсивному вооружению литовской армии. В настоящее время создается новая военная дивизия, в том числе бронетанковый батальон. В будущем в Литве будет размещена постоянная немецкая бронетанковая бригада.

12:28 Discord может полностью заблокировать в РоссииКоммуникационная платформа Discord может временно перестать работать в России. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" и источники в игровой индустрии. Российское агентство мониторинга СМИ серьезно рассматривает эту возможность из-за предполагаемых нарушений российского законодательства, как сообщается в газете. В статье не указаны конкретные обвинения. Некоторые российские пользователи сообщали о проблемах с Discord в начале месяца. По данным "Московских.times", от 29 до 40 миллионов человек в России используют Discord. Платформа популярна среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалют.

12:02 Отказ от разрешения на дальнобойное оружие: "Байден прислушался к советам разведывательных служб перед принятием решения"Президент США Байден пообещал дальнейшую миллиардную поддержку Украине. Однако США не готовы снять ограничения на западное оружие, поставляемое для атаки целей за пределами границ России. Об этом сообщает политический scientist Томас Ягер.

12:36 В США задержан человек по обвинению в "наемничестве" в РоссииПо данным РИА Новости, в пятницу в США был задержан человек по обвинению в "наемничестве" в России. Этот 72-летний гражданин США, идентифицированный как Стефан Хаббард из Мичигана, якобы сражался как наемник, поддерживая Украину в текущем конфликте, как сообщает агентство. Он проживал на Украине с 2014 года. В отчете нет подробностей о времени и месте ареста американского гражданина. По данным РИА Новости, его передали в московский суд военная полиция.

12:01 В Крывом Роге российская ракета поразила полицейский участокСообщается о продолжающихся российских атаках в южных и центральных регионах Украины. Утром ракета попала в полицейский участок в Крывом Роге, согласно данным местных властей. Под завалами найдено тело женщины, и как минимум пятеро других получили ранения. Спасатели продолжают поиски выживших. Кроме жилых зданий, пострадали и другие объекты. Днепропетровская областная прокуратура опубликовала фотографии попаданий ракет в Крывом Роге.

Согласно украинским данным, еще одна ракетная атака произошла на город Днепр ночью, в результате чего пострадало промышленное предприятие. По данным местных властей, в результате российских авиаударов в Херсонской области пострадали по крайней мере восемь человек.

11:27 Подозрительный российский дрон вошел в воздушное пространство РумынииМинистерство обороны Румынии сообщило, что российский дрон, возможно, ненадолго нарушил румынское воздушное пространство ночью. Он якобы пробыл в румынском воздушном пространстве менее трех минут в приграничной зоне. Дрон, как считается, участвовал в предыдущей атаке на южный украинский город Измаил, где в результате удара дрона погибли трое и более дюжины получили ранения, согласно данным украинских властей. Украинские ВВС заявили, что сбили 24 из 32 российских ударных дронов ночью.

10:57 Фритц: США поставляют первые управляемые бомбы на УкраинуПрезидент Украины Зеленский готовится представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь в США. Байден обещает пакет оружия стоимостью около 8 миллиардов долларов для Украины, заявив, что это значительная сумма по сравнению с предыдущими поставками, согласно данным репортера нтв Гордиана Фритца.

10:20 Отчет: американские разведывательные службы ожидают жесткого ответа, если Украина использует дальнобойные ракетыАмериканские разведывательные службы предвидят возможные серьезные последствия, если Украина использует западные дальнобойные ракеты для ударов по глубоким целям на территории России, согласно отчету "Нью-Йорк Таймс" на основе неопубликованной оценки разведки. Разрешение этого со стороны Запада может стимулировать жестокие ответные удары, в том числе смертельные атаки на точки военной поддержки США и Европы, предупреждают агентства. Кроме того, есть опасения по поводу тайных операций российских спецслужб. "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что американские разведывательные службы считают, что Украина не обладает необходимыми дальнобойными ракетами, чтобы существенно изменить ход войны. Президент Байден сталкивается с трудным решением из-за неопределенности и высокого риска.

here.

09:57 Мунц о новой угрозе Путина: Остановка экспорта ресурсов "не причинит Западу большого вреда"Россия угрожает США последствиями, если они дадут разрешение на использование дальнобойного оружия против российских целей. Президент Путин рассматривает возможность введения ограничений на экспорт стратегических ресурсов, в том числе урана, в качестве ответных мер против Запада, согласно данным репортера нтв Мунца.

08:40 Украинский флот изучает неизвестную российскую конструкцию возле Крымского мостаНеизвестное российское сооружение возле Крымского моста привлекло внимание украинского флота. Спикер Дмитрий Плетёнчук сообщает, что конструкция находится в стадии строительства, как сообщает "Киевский независимый" на украинском телевидении. Ее цель остается неясной. "Это могло бы быть оборонительным сооружением, это могло бы быть другой переправой, но пока еще рано делать окончательные выводы", - сказал Плетёнчук. Он сомневается, что россияне смогут завершить его из-за ухудшающихся погодных условий. "Они продолжают пытаться установить что-то новое в Керченском проливе, чтобы построить различные гидротехнические сооружения или барьеры, но каждый шторм оставляет их на берегу".

08:08 Город Украины возле румынской границы подвергся нападению, несколько человек погиблиГород Измаил в южной Украине подвергся нападению. Трое человек, в том числе пожилая женщина в возрасте около 90 лет, погибли в результате удара российского дрона утром, согласно данным губернатора Одесской области Олега Кипера. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кипер сообщает о поврежденных зданиях и автомобилях, а также о нескольких пожарах. Город Измаил находится возле Румынии, где северная часть реки Дунай образует границу. [Подробнее здесь.]

07:40 Рот призывает к "значительно большей" европейской военной помощи УкраинеЭксперт по внешней политике СДПМMichael Roth призывает к большей европейской военной помощи Украине. "Особенно крупные европейские страны должны сделать гораздо больше с военной точки зрения, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной", - сказал Рот газете "Тагесшпигель". Он считает, что сейчас важно мобилизовать все доступные силы, чтобы поставить Украину в лучшее положение для любых возможных переговоров. Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге заявляет: "Кто хочет закончить войну как можно скорее, должен предоставить Украине необходимые ресурсы". Военная сила и дипломатия - две стороны одной медали. "Путин будет склонен к переговорам, только если убедится, что победа над Украиной невозможна".

07:09 Баerbock: Без нашей помощи больницы и дети останутся уязвимымиМинистр иностранных дел Германии Баerbock защищает поставки оружия в Украину и критикует снижение поддержки Киева. Она заявляет, что идея о том, что не будет боев или жертв в Украине, если не будет оборонительного оружия, неверна. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Но если Украина перестанет защищаться, это конец Украины", - замечает она на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. Президент Путин отреагировал на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов сесть за стол переговоров, прекращение нашей поддержки оставит украинские больницы и детей уязвимыми, что может привести к новым военным преступлениям, возможно, в других странах. Баerbock подчеркивает, что Россия неоднократно вызов herself границы балтийских государств и Польши.

06:45 Словения: Точное оружие для Киева не следует отбрасывать поспешноПравительство Словении предупреждает о поспешных решениях по использованию дальнобойного западного оружия на территории России, учитывая немецкую оппозицию. Премьер-министр Голоб считает, что неразумно заранее объявлять некоторые темы закрытыми. "Это сложная ситуация, но я считаю, что на данном этапе все варианты должны быть рассмотрены, а затем выбран наиболее подходящий для текущей ситуации", - отвечает Голоб на вопрос о использовании крылатых ракет. Германия и США пока колеблются по этому вопросу. Недавно канцлер Шольц высказался против поставок дальнобойного точного оружия в Украину в будущем.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддерживать войну России против УкраиныМинистр иностранных дел Германии Баerbock призывает Иран прекратить любую поддержку войны России в Украине и прекратить поставки баллистических ракет и дронов. Ее заявление было сделано на платформе X после дискуссий с ее иранским коллегой Аббасом Аракчи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп назначает встречу с ЗеленскимБывший президент США Трамп планирует встретиться с президентом Украины Зеленским в Нью-Йорке в пятницу. Встреча состоится в небоскребе Трампа в Манхэттене, как объявил Трамп. Зеленский, который провел переговоры с президентом Байденом в четверг, продлил свою поездку в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед своей поездкой Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы поделиться своим "планом победы" для окончания конфликта в Украине. Подробнее об этом здесь.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предостерегает, тонко ссылаясь на Трампа

Кандидат в президенты от демократов Харрис обещает свою поддержку президенту Украины Зеленскому и выражает предупреждение, хотя и не упоминает Трампа напрямую. "Моя поддержка народу Украины остается незыблемой. Я буду и дальше стоять с Украиной, работая над обеспечением ее победы в этой войне и безопасности и процветания", - говорит она во время встречи с Зеленским в Вашингтоне. Она утверждает, что окончание войны невозможно без участия Украины. Однако она отмечает, что существуют определенные individuals, которые хотят закончить конфликт, вынуждая Украину уступить значительные территории, принять нейтралитет и отказаться от гарантий безопасности от других стран. Эти предложения совпадают с теми, которые предлагает лидер Кремля Путин, считает она, чтоamounts to proposals for surrender.

02:08 Украина сообщает о обстреле западнее Херсона

Российские силы неоднократно атаковали поселок Томыная Балка, расположенный западнее украинского города Херсона, сообщает губернатор региона Прокрудин. В результате атаки погибла женщина и еще один человек получил ранения, как сообщается в Telegram.

00:55 Великобритания предоставит больше самоходных артиллерийских систем Украине

Великобритания объявила о поставке дополнительных самоходных артиллерийских систем AS90 украинским силам обороны. Десять таких систем уже были отправлены, и еще шесть ожидаются в ближайшие недели.

23:33 ООН борется за финансирование поддержки украинцев зимой

Организация Объединенных Наций сообщает, что у них не хватает средств для оказания помощи людям в Украине зимой. "Наш бюджет для организаций, подобных нашей, серьезно не хватает в это время года", - говорит представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Билинг. УВКБ ООН в настоящее время имеет только 47% необходимых funds для поддержки миллионов украинцев, затронутых или перемещенных в результате конфликта, по сравнению с 70% в то же время прошлого года.

22:13 Байден: США усилит помощь Украине

Президент Байден объявляет о увеличении поддержки США Украине. Это усиливает позиции Киева в переговорах, считает Байден, перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе, и его может сменить либо вице-президент Харрис, либо республиканец Дональд Трамп, известный своими планами сократить американское участие в Украине.

21:34 Украина: Россия готовится усилить атаки в районе Запорожья

Украинская разведка сообщает о предстоящем обострении ситуации в районе Запорожья. Представитель войск, дислоцированных в южном регионе, сообщает об этом в национальном телеэфире, отмечая, что "мы видим эскалацию конфликта в районе Запорожья. За последние 24 часа было пять атак России, и возможно, их число возрастет, так как наша разведка сообщает о сосредоточении ударных групп врага в районе Приютное". Спикер также упоминает получение Россией легкой бронетехники, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям.

21:00 Байден и Зеленский Единодушны: России Не Победить

На начальной стадии своей встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден подтвердил свою приверженность делу президента Украины Владимира Зеленского. "Украина победит, Россия - нет", - заявил Байден, приветствуя своего украинского коллегу в Овальном кабинете: "И мы будем рядом с вами на каждом шагу".

Подробнее об этом вопросе здесь.

Просмотрите прошлые события здесь.

Президент Совета одобряет создание базы командования НАТО в Миккели, подчеркивая важность НАТО для обороны Финляндии.

Под руководством президента Совета Финляндия усиливает сотрудничество с НАТО, принимая новый штаб сухопутных сил альянса в Северной Европе в Миккели.

Читайте также: