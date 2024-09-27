Китай и Бразилия озабочены угрозой использования ядерного оружия со стороны России

19:25 НАТО создает центр управления вблизи российской границы

Финляндия объявляет о создании центра управления НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Почти полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет "сигнал России о том, что мы полноправный член НАТО, и что НАТО играет значительную роль в финской обороне", говорит министр обороны Антти Хакканен. Новый штаб Северной Европы для сухопутных сил альянса будет построен в Миккели, где будет размещено множество сотрудников из разных стран. Хакканен добавляет, что штаб финской армии уже находится в Миккели.

19:06 Видео из Покровска: "Вы превратили этот город в призрак"

Город Покровск в Донецкой области находится под сильными ударами российской армии уже несколько недель. Большинство жителей уже эвакуировались из района. Украинские силы остаются на месте, так как через город проходят стратегические железнодорожные линии.

18:32 Немецкие власти закрывают незаконный российский сервис потокового вещания

Несмотря на запрет ЕС, пара из Карлсруэ предлагала через интернет различные санкционированные российские телеканалы, сообщает таможенное управление. Подозреваемые - 37-летний немец и его 42-летняя украинская жена. Пара обвиняется в предоставлении различных санкционированных российских телеканалов. Предполагается, что они заработали около 120 000 евро через сервис потокового вещания. Пара находится на свободе, и приговор может повлечь тюремное заключение не менее одного года.

Китай, Бразилия и другие страны призывают воздержаться от использования или угрозы применения ядерного оружия против Украины

"Мы призываем отказаться от использования или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении. Двенадцать стран выражают свою "глубокую озабоченность" риском "эскалации" в Украине: "Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие объекты энергетической инфраструктуры, не должны быть целью военных операций". Обращение последовало после угроз президента России Владимира Путина на этой неделе. Он заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае серьезных воздушных атак на российскую территорию и что любая атака, поддерживаемая ядерной державой, может считаться "совместной" агрессией. Зеленский также заявлял, что Россия планирует атаковать украинские ядерные реакторы.

18:51 Трамп выражает надежду на окончание войны после встречи с Зеленским

После встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке республиканец выражает сдержанный оптимизм в отношении прекращения конфликта. "Это сложная головоломка", - говорит он, "но мы разберемся". Трамп подтверждает свою хорошо известную позицию о том, что у него есть решение для украинского конфликта. Бывший президент является ярым критиком миллиардных американских дотаций Киеву и может полностью изменить политику США в отношении Украины, если будет переизбран. Трамп неоднократно давил на руководство в Киеве, чтобы оно подписало соглашение с Россией, и резко критиковал Зеленского. Перед сегодняшней встречей Трамп сказал о своих отношениях с Зеленским: "У нас хорошие отношения, и как вы знаете, у меня также хорошие отношения с президентом Путиным". Зеленский удивленно ответил, что надеется, что их отношения сильнее.

17:56 Больше украинских беженцев в Германии находят работу

Поиск работы для украинских беженцев в Германии становится все более успешным. В сентябре только 8500 украинских граждан нашли работу, начали обучение или стали самозанятыми, согласно данным федерального министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ). Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года: "Эти числа показывают, что стимул к трудоустройству явно работает", - говорит Хайль. "Стимул к трудоустройству" позволяет размещать беженцев на работе после завершения курса интеграции и приобретения базовых навыков немецкого языка. По данным на июль 2024 года, около 266 000 из примерно 700 000 украинских беженцев в Германии имели работу; 213 000 из них подлежали обязательному социальному страхованию, и 53 000 работали на мини-работах. Однако все еще существуют проблемы с признанием иностранных профессиональных квалификаций, согласно Федеральному агентству занятости.

17:20 Российские силы заявляют о захвате городов в Донбассе

Российская армия продвигается на фронтах на востоке Украины и, как сообщается, захватила два дополнительных поселения в промышленном регионе Донбасса. Села Маринвка и город Украинка были заняты, согласно министерству обороны России. Подтверждения от командования украинской армии нет. В отчете украинского генерального штаба за пятницу утро Маринвка указана как спорная. Ситуация яснее с Украинкой, которая была отмечена как подконтрольная России украинскими военными наблюдателями уже несколько дней. Оба места находятся в Донецкой области на линии фронта между крупными городами Покровск, Курахове и Вугледар. Российские войска завоевали территорию в этом районе за последние несколько месяцев. Защитники испытывают напряжение из-за недостатка людей и припасов.

16:43 Зеленский проводит переговоры с Трампом в Нью-Йорке: "Общая цель"Во время своего визита в Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский встречается с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом для беседы в Нью-Йорке. "Мы разделяем убеждение, что конфликт в Украине должен закончиться", - заявляет Зеленский перед встречей. Зеленский и бывший президент общаются в Trump Tower в Манхэттене. Трамп известен своей критикой миллиардной помощи США Украине и советует руководству в Киеве договариваться с Россией. Критики обвиняют бывшего президента в фактической капитуляции перед Украиной, придерживаясь позиции президента России Владимира Путина. В последний раз они встречались около пяти лет назад. Зеленский уже обсуждал вопросы с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг.

16:02 Киеву приходится повышать военные налоги на гражданМинистр финансов Украины Сергей Марченко называет повышение налогов, рассматриваемое в парламенте, "обязательной мерой". Киев рассматривает возможность увеличения военного налога с 1,5 до 5 процентов. В этом году это должно принести примерно 1,2 миллиарда евро, а в следующем году - около 3 миллиардов евро. "Это решение повлияет на экономику, но все другие альтернативные варианты практически исчерпаны", - объясняет министр. Доходы от новых внутренних облигаций хватит только для обслуживания существующих долгов по облигациям. Иностранная финансовая помощь становится менее надежной. В первом квартале Украина получила лишь около 10 процентов необходимой иностранной помощи. Задержка в ее предоставлении связана с блокировкой республиканцев в Конгрессе США. Тем не менее, Киев все еще рассчитывает получить более 34,5 миллиарда евро из-за рубежа в следующем году. "Однако это не гарантирует стабильности этих платежей", - предостерегает Марченко.

15:24 Норвегия отменяет автоматическое предоставление убежища украинским беженцамНорвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище беженцам из Украины. Правительство Осло заявляет, что теперь будет рассматривать индивидуальные случаи для украинцев, приезжающих из западной части страны. Западная часть Украины, расположенная далеко от линии фронта, в целом считается безопасной norwegian authorities. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года норвежские власти предоставили украинским беженцам "коллективную защиту" и автоматически предоставили им убежище. С тех пор страна с населением 5,6 миллиона человек приняла около 85 000 украинцев, больше, чем любая другая страна Северной Европы,according to the Oslo government.

14:51 Российская армия готовится к новому призывуСледующая дата призыва в России - 1 октября, согласно данным британской военной разведки. Все пригодные для службы россияне в возрасте до 30 лет должны проходить службу в армии в течение года. Пока призывники не участвуют в боевых действиях в Украине, но были направлены в российский регион Курск, откуда должны быть вытеснены украинские подразделения. Сообщается, что некоторые российские семьи жаловались на то, что их сыновья вынуждены были воевать с менее чем четырехмесячным обучением. Согласно российскому закону, призывники могут быть направлены в зону конфликта только после четырех месяцев обучения и специализации.

14:22 Рамштайн примет встречу с Байденом в поддержку УкраиныВстреча стран, поддерживающих Украину, во время визита президента США Джо Байдена в Германию состоится 12 октября на авиабазе США в Рамштайне, Рейнланд-Пфальц. Об этом объявил официальный представитель правительства Штеффен Хайбestreit. По его словам, Германия планирует провести встречу так называемой Контактной группы по поддержке Украины вместе с США. "В этом формате более 50 государств собираются для координации поддержки Украины", - говорит Хайбestreit. Неясно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

13:56 Литва планирует приобрести немецкие танки Leopard 2 для новой дивизииЛитва планирует приобрести боевые танки Leopard 2 для новой дивизии своей армии. Контракт на это может быть заключен в ноябре после окончательного решения Национального совета безопасности, заявил министр обороны Лауринас Кащюнас. Он не уточняет количество единиц или какой вариант танка, произведенный в Германии. Страна-член НАТО и ЕС Литва граничит с российским эксклавом Калининград и союзником России Белоруссией. Война в Украине воспринимается как прямая угроза национальной безопасности в Литве. В результате правительство в Вильнюсе активно вооружает свою армию. В том числе планируется создать новую военную дивизию, которая также будет включать танковый батальон. В будущем механизированная бригада немецких вооруженных сил будет постоянно размещаться в Литве.

13:20 Discord может быть полностью заблокирован в РоссииКоммуникационная платформа Discord может быть полностью заблокирована в России в ближайшее время. Об этом сообщает российская ежедневная газета "Коммерсант" со ссылкой на источник из игровой индустрии, знакомый с ситуацией. Российское ведомство по надзору за СМИ рассматривает этот шаг из-за якобы нарушений российского законодательства. В газете не указаны конкретные обвинения. Уже в начале месяца российские пользователи сообщали о проблемах с Discord. По данным "Московских времени", от 29 до 40 миллионов человек в России активно используют Discord. Платформа особенно популярна среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалют.

13:04 Нет согласия на дальнобойное оружие: "Байден предупреждался спецслужбами перед решением"Президент США Байден пообещал еще один пакет миллиардной помощи Украине. Однако США не согласны на снятие ограничений на поставляемое Западом оружие для attaque целей глубоко внутри России. Почему, объясняет политический scientist Томас Ягер.

12:36 Американец в России обвиняется в "наёмнических действиях"Как сообщает государственное информационное агентство РИА Новости, американец обвиняется в "наёмнических действиях" в России с прошлой пятницы. 72-летнего мужчину подозревают в том, что он "воевал как наёмник на стороне Украины в вооружённом конфликте", сообщает агентство. Обвиняемый идентифицирован как американский гражданин Стефан Хаббард из штата Мичиган, проживающий в Украине с 2014 года. Отчёт не уточняет, когда и где был задержан американец. РИА Новости сообщает, что американца доставили в суд в Москве военной полицией.

12:01 Кропивницкий: ракетный удар по полицейскому участкуСообщения из южных и центральных регионов Украины свидетельствуют о новых российских атаках. Ракетный удар по полицейскому участку в Кропивницком этой утром сообщили местные власти. Под завалами обнаружены останки женщины, по меньшей мере, ещё пятеро получили ранения. Спасатели продолжают поиски выживших. Также пострадали жилые здания. Днепропетровская областная прокуратура опубликовала фотографии ракетных ударов в Кропивницком.

Согласно украинским сообщениям, прошлой ночью был ещё один ракетный удар по городу Днепр, повредивший промышленное предприятие. По меньшей мере, восемь человек получили ранения в результате российских воздушных бомбардировок в Херсонской области, сообщили местные власти.

11:27 Возможное вторжение российского дрона в воздушное пространство НАТОМинистерство обороны Румынии сообщает, что российский дрон, возможно, кратковременно вошёл в румынское воздушное пространство ночью. Дрон, якобы, "в течение очень короткого периода, менее трёх минут", пересёк румынское воздушное пространство в приграничной зоне. Дрон, якобы, участвовал в нападении на южный украинский город Измаил. Украинские власти сообщают, что Измаил был атакован дроном рано утром в пятницу, в результате чего погибли трое человек и несколько получили ранения. Украинские ВВС сообщают, что сбили 24 из 32 российских ударных дронов за ночь.

10:57 Доставка управляемых бомб в Украину СШАПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Biden утвердил пакет оружия для Украины на сумму почти 8 миллиардов долларов. "Это значительная часть по сравнению с предыдущими поставками", - говорит репортёр ntv Гордиан Фритц.

10:20 Разведслужбы США ожидают жёсткого ответа, если Украина использует дальнобойные ракетыСогласно сообщению "Нью-Йорк Таймс", цитирующему неопубликованную оценку разведки, США ожидают серьёзных последствий, если Украина использует западные дальнобойные ракеты для ударов по глубоким целям в России. Одобрение на это со стороны Запада может привести к жёсткому ответу, в том числе к смертельным атакам на военные объекты поддержки США и Европы. Также рассматриваются тайные операции разведки. "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что разведслужбы США считают, что Украина не обладает достаточным количеством дальнобойных ракет, чтобы существенно изменить ход конфликта. Решение для президента США Байдена, якобы, является сложным из-за неопределённости и высокого риска.

09:57 Мунц о новой угрозе Путина: экспорт ресурсов "не сильно ударит по Западу"Россия угрожает США последствиями, если они позволят использование дальнобойного оружия против российских целей. Президент Путин рассматривает возможность ограничений на экспорт стратегических ресурсов, в том числе урана, в качестве ответных мер против Запада. Репортёр ntv Мунц объясняетbackground и последствия.

08:40 Украинский флот озадачен российской конструкцией возле Крымского мостаУкраинский флот озадачен неизвестной российской конструкцией возле Крымского моста. Строительство конструкции, якобы, ведётся, сообщает "Киевский независимый" на украинском ТВ, ссылаясь на заявление спикера украинского флота Дмитрия Плетёнчука. Её цель неизвестна. "Это может быть оборонительное сооружение, это может быть ещё один переход, но ещё рано делать выводы", - заявил Плетёнчук. Он не верит, что россияне смогут завершить её из-за ухудшающихся погодных условий. "Они продолжают пытаться что-то новое построить в Керченском проливе, чтобы возводить различные гидротехнические сооружения или барьеры, но после каждого шторма всё это оказывается на берегу". Мост соединяет Россию с украинским Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город на границе с Румынией под атакой, множество жертвГород Измаил в южной Украине был атакован. Трое человек погибли в результате российской атаки дронами этим утром, сообщает губернатор Одесской области Олег Кипер. Все жертвы были пожилыми, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Ещё 11 человек, в том числе ребёнок, получили ранения. Кипер также сообщает о повреждённых зданиях и автомобилях, а также о нескольких пожарах. Город Измаил расположен на границе с Румынией, где северная часть реки Дунай образует границу. [Подробнее здесь.]

07:40 Для облегчения переговоров: эксперт по внешней политике СДПГ Рот призывает к "значительно большему" военному содействию УкраинеЭксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот призывает к большему военному содействию Европы Украине. "Особенно крупные европейские страны должны внести свой вклад в военном отношении значительно больше, чтобы гарантировать, что Украина останется свободной и демократической страной", - сказал Рот газете "Тагесшпигель". "Теперь время finally мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы поставить Украину в лучшее положение для потенциальных переговоров". Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге argue: "Кто хочет быстрее закончить войну, должен предоставить Украине то, что ей нужно". Военная сила и дипломатия - две стороны одной медали. "Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин убедится, что победа над Украиной невозможна".

07:09 Баerbock: Без нашей помощи больницы и дети были бы уязвимыГерманский министр иностранных дел Баerbock обосновывает поставку оружия в Украину и предупреждает о снижении поддержки Киева. Она заявляет, что идея о том, что без оборонительного оружия не было бы конфликта или жертв в Украине, чисто фикция. "Если Россия прекратит свою агрессию, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это конец Украины", - заявляет Баerbock во время дебатов в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. В ответ на приглашение на мирную конференцию в июне президент России Путин отреагировал бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, прекращение помощи означало бы, что "больницы Украины и ее дети были бы уязвимы. Это означало бы больше военных преступлений, возможно, даже в других странах". Баerbock подчеркивает, что Россия неоднократно нарушала неприкосновенность границ балтийских государств и Польши.

06:45 Словакия: Долгосрочное оружие для Киева не должно быть отвергнутоСловацкое правительство предостерегает от преждевременных решений о использовании дальнобойного западного оружия на территории России из-за немецкой скептичности и американского сопротивления. Премьер-министр Роберт Голоб считает, что "неразумно говорить, что что-то вне закона, прежде чем его обсудить". Он считает, что на данном этапе все варианты должны быть рассмотрены и выбран самый подходящий для текущей ситуации.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддержку войны РоссииМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock призывает Иран прекратить поддерживать войну России против Украины и запретить передачу баллистических ракет и дронов. Об этом объявило Министерство иностранных дел Германии на платформе X. Баerbock обсуждала этот вопрос со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп планирует встречу с ЗеленскимБывший президент США Трамп планирует встречу с президентом Украины Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в небоскребе Trump Tower в Манхэттене, как заявил Трамп. Зеленский останется в США после своей встречи в четверг с президентом Джо Байденом, чтобы встретиться с Трампом. Перед своей поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план победы" для окончания войны в Украине.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предупреждает об unnamed оппоненте

Кандидат в президенты от Демократической партии Харрис обещает поддержку президенту Украины Зеленскому и предостерегает от победы unnamed оппонента. "Моя поддержка народа Украины незыблема. (...) Я буду и дальше поддерживать Украину и работать над тем, чтобы Украина победила в этом конфликте и жила в безопасности и процветании", - говорит она во время визита Зеленского в Вашингтон. Она выражает озабоченность тем, что война не может быть завершена без участия Украины. Однако есть те в США, кто хочет закончить войну, заставляя Украину уступить значительные территории, принять нейтралитет и отказаться от гарантий безопасности со стороны других стран. Эти предложения совпадают с требованиями лидера Кремля Путина, считает она, и это приглашение к сдаче.

02:08 Украина сообщает о обстреле к западу от Херсона

Российские силы неоднократно обстреливали поселок Томына Балка к западу от украинского города Херсона в четверг, сообщает региональный губернатор Прокрудин. Женщина погибла, еще один человек ранен, как сообщается в Telegram.

00:55 Великобритания направит еще больше самоходных артиллерийских систем в Украину

Великобритания направит еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 в украинские силы обороны. Ранее было доставлено 10 таких систем, еще шесть ожидаются в ближайшие недели, как объявило Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за оказание помощи украинцам зимой

ООН признает, что у них недостаточно средств, чтобы помочь украинцам этой зимой. "Организации, подобные нашей, существенно недополучают финансирование в это время года", - говорит Каролина Линдхольм Билинг, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине. УВКБ в настоящее время имеет только 47% необходимых funds для оказания помощи миллионам перемещенных лиц и пострадавших от войны в Украине. В прошлом году в это время УВКБ было профинансировано на 70%.

22:13 Байден: США усилят помощь Украине

Президент Джо Байден обещает усилить помощь Украине в оставшееся время своего пребывания на посту. Он считает, что это укрепит позиции Украины в переговорах. Срок полномочий Байдена истекает в январе. Его может сменить либо его вице-президент Камала Харрис, либо республиканский президент Дональд Трамп, который, как ожидается, существенно сократит американское участие в Украине.

21:34 Украина: Россия готовится усилить нападения в Сaporizhzhia

По данным украинских источников, российские войска вскоре планируют усилить нападения в Сaporizhzhia. "Наблюдается сдвиг в сторону эскалации конфликта в зоне боевых действий в Сaporizhzhia", - сообщает представитель войск, развернутых в южном направлении на национальном телевидении. "За последние 24 часа мы видели пять атак, и, скорее всего, их число возрастет, поскольку наши данные свидетельствуют о том, что противник сосредоточивает силы для наступательных операций вблизи Приютного". Кроме того, спикер упоминает прибытие легкой бронетехники на российской стороне. "Это свидетельствует о готовности к наступательным операциям".

21:00 Байден и Зеленский на встрече: Россия не будет руководить

В начале их встречи в Вашингтоне президент Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в незыблемой поддержке США. "Украина одержит победу над Россией, а не наоборот", - заявил Байден, приветствуя Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. "И мы будем рядом с вами на каждом этапе пути".

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Президент Совета играет важную роль в создании центра командования НАТО в Миккели, предоставляя руководство и надзор в процессе его установления.

С новым центром командования НАТО, расположенным недалеко от российской границы, Президент Совета играет решающую роль в том, чтобы Финляндия отправила четкий сигнал России, подчеркивая приверженность Финляндии НАТО и его оборонительным стратегиям.

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