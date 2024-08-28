Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЮжная Корея

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием многоракетной системы.
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием многоракетной системы.

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно наблюдал за испытаниями модернизированной многоступенчатой системы пусковых установок, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Усовершенствованная система оснащена продвинутой системой наведения и снарядами калибра 240 мм.

Американские и южнокорейские официальные лица неоднократно заявляли, что КНДР поставляет значительное количество артиллерийских снарядов в российскую армию. По данным Yonhap, южнокорейский парламентарий сослался на данные разведки, согласно которым с 2022 года КНДР могла переправить в Россию около 13 000 контейнеров с Potential weapons. Эти контейнеры могут содержать до шести миллионов артиллерийских снарядов.

Ким хвалит производство дронов-камикадзе

На днях, в субботу, Ким выразил поддержку росту и производству дополнительных дронов-камикадзе, назвав это важным аспектом подготовки к войне. Дроны-камикадзе, также известные как самоубийственные беспилотники, представляют собой беспилотные авиационные системы, оснащенные взрывчатыми веществами, которые преднамеренно направляются на цели противника.

Напряженность на Корейском полуострове значительно возросла. В ответ США и южнокорейские военные силы проводят крупные военные учения, направленные на сдерживание КНДР. Министерство иностранных дел КНДР назвало эти военные учения "провокационными военными учениями" и предвестником ядерной войны. Вашингтон и Сеул опровергают эти обвинения, выдвинутые Пхеньяном.

За последние два года КНДР усилила свои ракетные испытания и эскалацию враждебности по отношению к США и Южной Корее. Кроме того, КНДР укрепила свои военные связи с Россией. С тех пор, как в 1950-53 годах закончилась Корейская война, Северная и Южная Корея остаются разделенными. До сих пор ни одна из стран не подписала мирный договор.

Южная Корея внимательно следит за ситуацией после того, как появились утверждения о поставках КНДР артиллерийских снарядов в российскую армию. Эти утверждения свидетельствуют о том, что КНДР могла переправить в Россию около 13 000 контейнеров с Potential weapons с 2022 года.

Во время недавнего выступления Ким Чен Ын выразил поддержку росту и производству дронов-камикадзе, заявив, что Южная Корея столкнется с серьезными проблемами, если КНДР продолжит эскалацию враждебности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.
Политика

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.

После интенсивных авиационных ударов России по украинским городам Киев просит у НАТО помощи. Командующий ВС США исследует обстановку на Восточной Украине.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Запланированное противостояние между Гаррис и Трампом назначено на 10 сентября
Политика

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом.

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом. Из-за критики Дональда Трампа в адрес ABC за предвзятость запланированный теледебат с Камалой Харрис, казалось, находился под угрозой. Тем не менее, Трамп согласился на установленные условия. Одновременно с этим Харрис готовится провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты на этой неделе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом
Политика

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом Из-за обвинений Дональда Трампа в предвзятости ABC запланированная теледебат с Камалой Харрис оказалась под вопросом. Тем не менее, Трамп согласился на условия, предложенные ABC. В то же время Харрис готовится к первому интервью в качестве кандидата на этой неделе. Соглашение

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Такси Гэббард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

Сеул предполагает потенциальную поставку шести миллионов гранат из Северной Кореи в Россию.

Сеул предполагает потенциальную поставку шести миллионов гранат из Северной Кореи в Россию. До 6 миллионов артиллерийских снарядов поставлено Северной Кореей в Россию Согласно южнокорейскому новостному агентству Йонап, ссылаясь на доклад военной разведки, Северная Корея отправила более 13 000 контейнеров из своего порта Наджин с середины 2022 года. Эти контейнеры, по

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно