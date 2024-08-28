Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно наблюдал за испытаниями модернизированной многоступенчатой системы пусковых установок, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Усовершенствованная система оснащена продвинутой системой наведения и снарядами калибра 240 мм.

Американские и южнокорейские официальные лица неоднократно заявляли, что КНДР поставляет значительное количество артиллерийских снарядов в российскую армию. По данным Yonhap, южнокорейский парламентарий сослался на данные разведки, согласно которым с 2022 года КНДР могла переправить в Россию около 13 000 контейнеров с Potential weapons. Эти контейнеры могут содержать до шести миллионов артиллерийских снарядов.

Ким хвалит производство дронов-камикадзе

На днях, в субботу, Ким выразил поддержку росту и производству дополнительных дронов-камикадзе, назвав это важным аспектом подготовки к войне. Дроны-камикадзе, также известные как самоубийственные беспилотники, представляют собой беспилотные авиационные системы, оснащенные взрывчатыми веществами, которые преднамеренно направляются на цели противника.

Напряженность на Корейском полуострове значительно возросла. В ответ США и южнокорейские военные силы проводят крупные военные учения, направленные на сдерживание КНДР. Министерство иностранных дел КНДР назвало эти военные учения "провокационными военными учениями" и предвестником ядерной войны. Вашингтон и Сеул опровергают эти обвинения, выдвинутые Пхеньяном.

За последние два года КНДР усилила свои ракетные испытания и эскалацию враждебности по отношению к США и Южной Корее. Кроме того, КНДР укрепила свои военные связи с Россией. С тех пор, как в 1950-53 годах закончилась Корейская война, Северная и Южная Корея остаются разделенными. До сих пор ни одна из стран не подписала мирный договор.

Южная Корея внимательно следит за ситуацией после того, как появились утверждения о поставках КНДР артиллерийских снарядов в российскую армию. Эти утверждения свидетельствуют о том, что КНДР могла переправить в Россию около 13 000 контейнеров с Potential weapons с 2022 года.

Во время недавнего выступления Ким Чен Ын выразил поддержку росту и производству дронов-камикадзе, заявив, что Южная Корея столкнется с серьезными проблемами, если КНДР продолжит эскалацию враждебности.

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