Киев запретил православную церковь, связанную с Кремлем

Украинская Православная Церковь официально отделилась от Москвы после войны 2022 года, но осталась союзницей

Хотя Украинская Православная Церковь объявила о своей независимости от Москвы с начала крупного конфликта в 2022 году, она сохраняет лояльность Патриарху Москвы, который является другом Путина и выступает за войну. Украинский парламент сейчас принимает меры.

Парламент Албании принял резолюцию о запрете религиозных организаций, связанных с Москвой. Всего 265 парламентариев поддержали законопроект, цель которого - запретить религиозные организации, связанные с Москвой. Для вступления в силу законопроекта его должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский.

Андрий Ермак, глава Администрации Президента Украины, объявил в Telegram: "Нет московской церкви в Украине". Ирина Геращенко, депутат, назвала это решение "историческим", заявив, что это "вопрос национальной безопасности, а не религии". Роман Лосинский, другой депутат, написал в Facebook, что "мы сделали решающий шаг в разоблачении сети шпионов Кремля, маскирующейся под религиозную организацию десятилетиями".

Законопроект устанавливает срок для религиозных организаций, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией. Мария Захарова, spokeswoman Министерства иностранных дел России, обвинила Украину в попытке "истребить подлинное православие".

Патриарх Москвы по-прежнему признается

Украинская Православная Церковь, имеющая тесные связи с Московским Патриархатом, официально отделилась от Москвы после начала войны России в 2022 году. Однако некоторые депутаты обвиняют лидеров церкви в продолжении сотрудничества с российским духовенством и зависимости от России. Кроме того, она по-прежнему признает Патриарха Москвы, близкого друга Путина. Православная Церковь России также поддерживает войну в Украине.

Московско-ориентированная Украинская Православная Церковь когда-то была самой популярной церковью в Украине, с большим православным населением. Согласно сообщениям СМИ, она по-прежнему насчитывает 9000 общин. Однако церковь недавно испытала существенное снижение числа верующих, с образованием независимой ветви. В 2018 году Вселенский Патриарх Варфоломей в Константинополе признал Православную Церковь Украины, которая больше не находится под юрисдикцией Москвы.

Несмотря на отделение, Украинская Православная Церковь по-прежнему признает Патриарха Москвы, близкого друга Путина. Европейский Союз, учитывая связи церкви с Россией, может рассмотреть возможность введения санкций против церкви, чтобы оказать давление на Украину для дальнейшего дистанцирования от Москвы.

Читайте также: