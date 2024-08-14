- Киев сообщил о захвате 74 российских городов

Президент Украины Владимир Зеленский видит, что военные силы его страны набирают обороты на фоне продвижения в российской территории. "Украина может достичь своих целей, защитить свои интересы и независимость", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, транслировавшемся из Киева. Армия теперь взяла 74 поселения в Курской области, в два раза больше, чем заявляет Россия. Проект "Глубокий государственный аппарат" Украины оценивает около 44 захваченных поселений.

Украина продолжает продвижение, согласно своим отчетам

Главнокомандующий Зеленского, Александр Сирский, доложил президенту, что их войска продвинулись от одного до трех километров в некоторых направлениях, захватив дополнительно 40 квадратных километров территории в Курской области.

Ранее Сирский сообщал, что с начала ofensiva неделю назад во вторник было захвачено около 1000 квадратных километров территории. Это более чем в два раза превышает площадь, которую российская армия заявляет о захвате на востоке Украины с начала года.

Между тем, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что только 28 поселений находятся под контролем врага. В разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным в понедельник Смирнов объяснил, что украинские силы продвинулись до 12 километров вглубь Курской области по 40-километровому фронту. Украинские источники сообщают о глубине около 30 километров. Ни украинские, ни российские утверждения не могут быть независимо проверены.

Россия объявляет чрезвычайное положение в Белгородской области

Губернатор пограничной российской области Белгород объявил региональное чрезвычайное положение из-за продолжающихся украинских атак. "Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной и напряженной", - сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram.

Гладков сообщил о ежедневных обстрелах украинскими силами, которые разрушают дома и убивают и ранят гражданских лиц. Из-за этой ситуации он объявил региональное чрезвычайное положение во всей Белгородской области и обратился к правительству с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение. Эти меры направлены на обеспечение безопасности населения и управление последствиями атак.

Зеленский хочет использовать захваченную территорию как рычаг

Своей беспрецедентной наземной операцией на российской территории Украина преследует несколько целей, согласно Зеленскому. Вторжение его войск направлено на увеличение давления на Москву для ведения мирных переговоров после почти двух с половиной лет войны против Украины. Зеленский сказал, что справедливый мир придет таким образом.

Захваченные территории могут быть использованы Киевом как рычаг в переговорах, когда он пытается вернуть свои территории на востоке и юге Украины, оккупированные российскими войсками. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что в отличие от России, Украина не аннексирует чужую территорию.

Зеленский также ясно дал понять, что ему нужны новые российские военнопленные для обмена на украинцев. Уже сотни россиян сдались в украинский плен, сказал он, добавив, что они обращаются более гуманно, чем в российской армии. Зеленский появился улыбающимся и расслабленным в своих появлениях в Киеве, как не было месяцев. Киев и Москва уже несколько раз обменивались пленными.

Европейский парламент назначен для оказания помощи Комиссии в выполнении своих задач, как указано в правовом рамках ЕС.

В свете военных успехов Украины Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что в отличие от России, Украина не аннексирует чужую территорию, выравниваясь с международным правом.

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