Киев просит разрешения на оружие: "Похоже, Байден остается непоколебимым в своем решении"

13:58 Зеленский объявляет о возвращении еще 103 пленных из российского плена Украина подтвердила обмен пленными с Россией, в результате которого 103 человека вернулись на Украину, как заявил президент Зеленский. Среди них - солдаты, члены Национальной гвардии, пограничники и полицейские, которые защищали разные регионы, такие как Киев, Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков, Мариуполь и завод «Азовсталь».

13:38 США соглашаются продать Романтии передовые истребители Правительство США одобрило продажу 32 передовых истребителей F-35 стране-члену НАТО Романтии, которая является соседней страной Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалэк объясняет: "Румыния - важный союзник в альянсе НАТО, посвященный безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". Эта сделка, оцениваемая в $7,2 миллиарда, поставит стране многоцелевые боевые самолеты стелс от производителя Lockheed Martin, существенно усилив ее возможности противовоздушной обороны. Первая поставка ожидается в 2031 году.

13:02 Россия сообщает о 200 обмененных пленниках с Украиной Россия и Украина провели обмен пленными, в результате которого более 200 человек были освобождены, согласно сообщениям России. Каждая сторона отправила назад 103 человека. Российские солдаты сейчас получают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, как заявил Минобороны России в Telegram. Эти солдаты, якобы, были захвачены в Курске, где украинские войска продвинулись в августе. Украинская сторона пока не ответила на эти заявления. В пятницу президент Зеленский объявил о освобождении 49 военнопленных из российского плена. Неясно, входили ли эти люди в число тех, кто был обменян, как заявил Россия.

12:50 Россия заявляет о захвате еще одной деревни в восточной Украине На востоке Украины Россия заявляет о захвате еще одной деревни, названной Еланное Первое (Еланне Перче на украинском). Эта небольшая деревня находится в районе стратегически важного города Покровск, который сейчас угрожается российским наступлением. Россия сделала значительный прогресс в Донецкой области в последние недели.

12:21 Медведев угрожает уничтожением Киева Бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает полным уничтожением украинской столицы Киева. Россия заявляет, что у нее есть основания для использования ядерного оружия из-за продвижения Украины в российский регион Курск, хотя пока эта мера не реализована. В ответ на использование Украиной западных дальнобойных ракет Россия может потенциально использовать новую российскую неядерную военную технологию, чтобы превратить Киев в "огромное расплавленное пятно".

11:50 Бой идет в Кураховом В восточной Украине идут ожесточенные бои, в основном вокруг города Курахового. Эта ситуация вызывает раздражение среди местных жителей. Корреспондент ntv Кавита Шарма сообщает из Днепра.

11:12 Одесса подвергается атаке беспилотников Поступает подробная информация о масштабной атаке беспилотников прошлой ночью: Россия запустила в общей сложности 76 боевых беспилотников, согласно сообщениям украинских ВВС. Из них 72 были сбиты. Нет официальных комментариев по поводу последствий атаки. Однако губернатор Черноморского региона в Одессе сообщает о значительных повреждениях нескольких зданий в пригороде региональной столицы и складов в районе Измаила. В Киеве также падали обломки, как сообщается официально. В Киеве не было зафиксировано пожаров, согласно сообщениям.

10:31 Столтенберг обсуждает ложные карты территории НАТО до войны Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждает последние дипломатические усилия до войны в феврале 2022 года, чтобы отговорить Россию от вторжения на Украину. Последняя встреча Совета НАТО-Россия, председательствованная Столтенбергом, состоялась в январе. Россия требовала вывода всех НАТОвских войск с восточных территорий альянса, что НАТО сочло неприемлемым. Столтенберг объясняет, что несмотря на веру в диалог, они снова встретились с двумя заместителями министров иностранных дел и обороны России. На встрече Россия заявляла, что нет планов на invasion и что Россия находится под угрозой со стороны Украины. Они показали карты, которые якобы неверно показывали границы НАТО, такие как неправильное представление Дании как территории НАТО. Столтенберг признает, что не знает, было ли это результатом плохой подготовки или преднамеренных действий. Взглянув назад, он сожалеет, что НАТО и его союзники не предоставили больше военной поддержки Украине раньше. Он указывает, что если бы Украина была сильнее militarily, порог для российской атаки был бы выше, но он не может сказать, было бы это достаточно.

10:03 Вейгольд об Соглашении о развертывании: "Литва видит немецкую боевую бригаду как помощь" Литва и Германия завершили правительственный контракт: он гарантирует НАТО-балтийской стране, что боеготовая немецкая бригада будет размещена в стране. Военный эксперт Томас Вейгольд обсуждает историю и важность соглашения в интервью ntv.

09:28 Намерения Ким: Укрепление связей с Москвой Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, якобы, намерен укрепить отношения с Россией, согласно государственным СМИ. После разговоров между Кимом и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее государственные СМИ сообщают о широком диалоге о "усилении стратегического диалога между двумя странами и укреплении сотрудничества для защиты своих собственных интересов в сфере безопасности, а также региональной и международной ситуации". Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для войны на Украине. Пхеньян отрицает эти обвинения как "бредовые".

08:59 Западное оружие для Украины: Стармер и Байден снова обсудят на Генассамблее ООН В скором времени состоится еще одно обсуждение вопроса о том, разрешить ли Украине использовать продвинутое западное оружие против российских целей. Об этом заявил британский премьер-министр Стармер после встречи с президентом США Байденом, на которой они отложили решение по этому вопросу. Байден и Стармер планируют обсудить эту тему на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой людей", сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден, опасаясь ядерного конфликта, готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией - но не американские ракеты.

08:23 Целый на заявление Трампа: "Разговоры предвыборной кампании - это разговоры предвыборной кампании" Американский республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт в Украине за один день, но не представил план. Во время интервью CNN украинского президента Владимира Зеленского спросили о его интерпретации этого заявления. "Сегодня я не могу понять это из-за отсутствия деталей", - сказал Зеленский в интервью, которое выйдет в эфир в воскресенье. "Моя позиция такова, что это предвыборная кампания в США. Разговоры предвыборной кампании - это разговоры предвыборной кампании. Иногда они не очень практичны", - объяснил он. Однако Зеленский также сообщил, что два месяца назад говорил с Трампом. Во время этого разговора Трамп заверил его в поддержке Украины, сказал Зеленский. Это был позитивный разговор.

07:27 ИСВ: России нужны больше войск в Курске, чтобы выдворить украинцев Россия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСВ) еще не признал масштабной операции по полному изгнанию украинских сил из Курска. ИСВ, базирующийся в Вашингтоне, пишет, что до сих пор российские власти в основном полагались на плохо обученных и оснащенных призывников, а также небольшие подразделения регулярных российских вооруженных сил и других сил безопасности на границе. В оценке think tank сообщается: "Контрнаступление России для возвращения территории в Курской области, захваченной украинскими силами, вероятно, потребует больше личного состава и материальных ресурсов, чем уже сосредоточено в районе - особенно если большинство уже развернутых подразделений缺乏 боевой опыт".

06:49 Украина под дроновым ударом

По данным украинской армии, Россия атаковала Украину шатдами в течение ночи. Российская армия запустила несколько групп ударных дронов, сообщили украинские Воздушные силы. В почти всех регионах страны были активированы воздушные тревоги, например, в Одесской области. Морская пехота сообщает, что сбила девять дронов там. В городе Одессе слышны взрывы, но пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюценлих предлагает международную инициативу мира

Лидер фракции СДП Германии в бундестаге Рольф Мюценлих предлагает провести международную встречу по мирному урегулированию конфликта в Украине. "На мой взгляд, сейчас настало время для западных союзников организовать встречу по мирной инициативе", - сказал он газете "Рейнische Post". "Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для интенсификации усилий по мирным переговорам, и Россия тоже должна быть вовлечена в следующую мирную встречу". При ответе на вопрос о возможных участниках такой встречи Мюценлих упомянул страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "В этих странах растет убеждение, что российское вторжение может стать бременем", - сказал он. Таким образом, работа такой встречи "могла бы быть многообещающей", и она могла бы сыграть значительную роль посредника.

05:41 Дипломаты ЕС рассматривают новый подход к продлению санкций

Европейские дипломаты сообщают, что Еврокомиссия рассматривает три варианта того, как в будущем могут быть продлены санкции против России. Соответствующие сценарии были представлены европейским дипломатам в пятницу, сообщили несколько инсайдеров. Причиной является замороженные активы Центрального банка России, которые играют жизненно важную роль в предоставлении мегакредита в $50 миллиардов от стран G7 Украине.

03:40 Кличко: Обломки дронов повредили здания в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали в здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в Оbolonском районе к северу от центра города ранним утром. Кличко также сообщил, что на место происшествия направлены экстренные службы. Ранее мэр сообщил, что в столице работают подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын подтверждает обязательства по укреплению связей с Шойгу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласен на углубление сотрудничества с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Как сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA, лидеры провели подробные переговоры во время визита Шойгу в Пхеньян и достигли удовлетворительного соглашения по вопросам, таким как усиление "сотрудничества для охраны общих интересов безопасности". Шойгу, который до мая занимал пост министра обороны России, начал улучшать отношения между Северной Кореей и Россией с помощью своего визита в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "стратегию победы" Байдену в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский запланировал встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю стратегию победы", - заявил глава государства во время публичного выступления в Киеве. Данная стратегия предусматривает серию взаимосвязанных решений, которые обеспечат Украину достаточными силами для ведения конфликта к миру. "Такие военные победы могут успешно завершаться либо принуждением агрессора к отступлению, либо путем переговоров о мире", - объяснил Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость страны. Однако Киев рассчитывает на американскую помощь для сохранения сильной позиции.

22:59 Россия меняет тактику, перенаправляя усилия на югИнтенсивные боевые действия продолжаются на востоке страны, как сообщает украинская армия. Согласно данным Генерального штаба в Киеве, сегодня было зафиксировано 115 столкновений. "Наиболее активная деятельность наблюдалась в направлении Курacho, а также в направлениях Лиман и Покровск", - заявили там. Курacho - небольшой городок, расположенный к югу от Покровска. Ранее Покровск считался основным направлением атаки российских войск. В последнее время Russians смогли добиться лишь ограниченных территориальных успехов в этом районе. Вместо этого они расширяют линию фронта на юг, чтобы захватить горнодобывающий город Хирнык возле Курacho.

22:18 Зеленский: продвижение в Курск принесло ожидаемый результатПродвижение Украины в российский регион Курск приносит ожидаемые результаты, как заявляет президент Владимир Зеленский. В Харьковской области противник отброшен, а в Донецке замедлилось наступление России, утверждает он. Россия не добилась каких-либо значительных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Эксперты неоднократно выражали сомнения в переброске крупных российских военных формирований из Донецка и других регионов в Курск. Россия утверждает, что ей удалось вернуть 10 из 100 занятых поселений.

21:46 "Запад боится" - резкие слова Зеленского о союзникахПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в том, что он "боится" говорить о поддержке Украины в противодействии российским ракетам. "Если союзники коллективно сбивают ракеты и дроны в территориальных водах стран Ближнего Востока, почему нет подобного решения по сбиванию российских ракет и иранских Shahed в украинском небе?" - спрашивает Зеленский на конференции в Киеве. "Они боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". И это происходит не только тогда, когда ракеты и дроны летят прямо на территорию наших соседних стран", - сказал украинский лидер. Это "стыдно для демократического мира".

21:30 Россия использовала более 8000 иранских дроновСогласно данным украинского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов, разработанных в Иране, в Украину с начала войны. Комментарии от Ирана или России отсутствуют. Вначале украинское правительство обвинило правительство Ирана в поставках самоубийственных дронов России осенью 2022 года.

20:43 Разрешение на использование дальнобойного оружия для Украины? США колеблются с ответами

В Вашингтоне запланирована встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Широко ожидается, что будет ли сделано какое-либо заявление о разрешении на использование дальнобойного оружия для Украины. Согласно данным британской "Гардиан", Великобритания предоставила Украине разрешение на проведение атак с помощью ракет Storm-Shadow. Однако ни одна из сторон не ожидает каких-либо заявлений по этому вопросу на сегодняшней встрече. "Я не ожидаю сегодняшнего объявления об использовании дальнобойного оружия внутри России - по крайней мере, не от США", - говорит Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности. Он лишь упоминает, что они все еще ведут переговоры с Великобританией, Францией и другими союзниками "о типах возможностей, которые будут предоставлены Украине". Он также уклоняется от предоставления ясного ответа, когда его спрашивают, объявит ли правительство США какие-либо изменения. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем сказать в определенное время".

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В свете эскалации tensions в регионе некоторые эксперты предупреждают, что продолжающийся конфликт в Украине может потенциально перерасти в более масштабную кибервойну между Украиной, ее союзниками и Россией.

В ответ на растущую угрозу кибервойны несколько западных стран усилили свои усилия по кибербезопасности и готовности, вложив значительные средства в программы киберзащиты и обучив военных и гражданских специалистов эффективно отвечать на кибератаки.

По мере того как кибервойна становится все более реальной угрозой, международные организации и руководящие органы должны работать вместе, чтобы установить четкие правила и нормы кибервойны, подобные тем, которые регулируют традиционную войну, чтобы гарантировать, что цифровое пространство остается безопасным и надежным для всех стран.

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