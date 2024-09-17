Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Киев и Москва на пути к тому, чтобы превысить миллион смертей каждый

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Киев и Москва на пути к тому, чтобы превысить миллион смертей каждый

В ходе продолжающегося конфликта между Украиной и Россией сообщается о значительных потерях, неофициальные оценки говорят о десятках тысяч погибших и раненых на обеих сторонах. По данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал" (WSJ), Украина якобы понесла потери около 80 000 погибших и 400 000 раненых, в то время как Россия, по оценкам, потеряла примерно 600 000 soldiers - 200 000 погибших и 400 000 раненых. Ни Киев, ни Москва не опубликовали официальных данных о своих потерях.

Эти цифры коррелируют с оценками, предоставленными Министерством обороны Великобритании в отношении потерь Москвы в войне. Согласно министерству, более 610 000 российских солдат были убиты или стали негодными к службе из-за тяжелых ранений. Министерство заявило, что "зависимость России от массивных волн пехоты привела к постоянной необходимости заменять свои передовые силы свежими призывниками". Кроме того, министерство сообщило, что Москве сейчас трудно привлечь добровольцев.

Демографические последствия тяжелых потерь

Тяжелые потери, понесенные обеими воюющими сторонами, имеют серьезные долгосрочные последствия. Перед конфликтом обе страны, Россия и Украина, сталкивались с проблемами сокращения населения. Для Украины, страны, население которой составляет всего четверть от населения России, эта сложная ситуация может превратиться в вопрос существования, как сообщает "Уолл-стрит джорнал". Хотя Россия может частично компенсировать свои потери на переднем крае за счет аннексии украинских территорий и включения местного населения, Киев также сталкивается с высокой эмиграцией в другие страны.

Разрушительное воздействие этих продолжающихся конфликтов также отражается в растущем числе гражданских жертв. Правозащитники оценивают, что тысячи гражданских лиц, в основном на украинской стороне, погибли в результате систематического обстрела городов и сообществ.

Европейский союз, обеспокоенный эскалацией конфликта и жертв, ввел несколько санкций против России. Европейский союз, вместе со своими союзниками, также предоставляет гуманитарную помощь и военную поддержку Украине, чтобы поддержать ее растущие силы обороны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно