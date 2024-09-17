Киев и Москва на пути к тому, чтобы превысить миллион смертей каждый

В ходе продолжающегося конфликта между Украиной и Россией сообщается о значительных потерях, неофициальные оценки говорят о десятках тысяч погибших и раненых на обеих сторонах. По данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал" (WSJ), Украина якобы понесла потери около 80 000 погибших и 400 000 раненых, в то время как Россия, по оценкам, потеряла примерно 600 000 soldiers - 200 000 погибших и 400 000 раненых. Ни Киев, ни Москва не опубликовали официальных данных о своих потерях.

Эти цифры коррелируют с оценками, предоставленными Министерством обороны Великобритании в отношении потерь Москвы в войне. Согласно министерству, более 610 000 российских солдат были убиты или стали негодными к службе из-за тяжелых ранений. Министерство заявило, что "зависимость России от массивных волн пехоты привела к постоянной необходимости заменять свои передовые силы свежими призывниками". Кроме того, министерство сообщило, что Москве сейчас трудно привлечь добровольцев.

Демографические последствия тяжелых потерь

Тяжелые потери, понесенные обеими воюющими сторонами, имеют серьезные долгосрочные последствия. Перед конфликтом обе страны, Россия и Украина, сталкивались с проблемами сокращения населения. Для Украины, страны, население которой составляет всего четверть от населения России, эта сложная ситуация может превратиться в вопрос существования, как сообщает "Уолл-стрит джорнал". Хотя Россия может частично компенсировать свои потери на переднем крае за счет аннексии украинских территорий и включения местного населения, Киев также сталкивается с высокой эмиграцией в другие страны.

Разрушительное воздействие этих продолжающихся конфликтов также отражается в растущем числе гражданских жертв. Правозащитники оценивают, что тысячи гражданских лиц, в основном на украинской стороне, погибли в результате систематического обстрела городов и сообществ.

Европейский союз, обеспокоенный эскалацией конфликта и жертв, ввел несколько санкций против России. Европейский союз, вместе со своими союзниками, также предоставляет гуманитарную помощь и военную поддержку Украине, чтобы поддержать ее растущие силы обороны.

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