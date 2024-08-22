Киев добивается одобрения США на создание оружия большой дальности для поражения российских целей

08:36 Актёр "Звёздных войн" запускает сбор средств на роботов для разминирования в Украине

Известный актёр "Звёздных войн" Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера, возглавляет кампанию по сбору средств для приобретения роботов для разминирования в Украине. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они планируют собрать $441,000 в рамках инициативы "Безопасная территория". Эти роботы предназначены для удаления мин в труднодоступных местах, гарантируя безопасность оператора. По словам Снайдера, "Одним из ужасных актов, совершённых Россией в Украине, является размещение миллионов мин". В районах возле линии фронта люди рискуют, помогая другим вернуться в свои дома и на фермы. С этими роботами мины можно ликвидировать, спасая жизни. Украина сильно загрязнена минами, и разминирование может занять несколько десятилетий.

08:01 Кремль готовит россиян к "новой реальности" на фоне атаки на Курск

Украинское нападение на Курск создаёт проблему для московской пропаганды. Хотя регионы находятся на расстоянии, источник, близкий к Кремлю, сообщил независимому российскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Вторжение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и особенно тревожное событие". Чтобы успокоить напряжённость, ещё более ощутимую после захвата Курска, Кремль пытается приучить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение ясно: противник вторгся на российскую территорию, в конце концов будет повержен, но возвращение территории займёт время, и россиянам придётся проявить терпение. Одновременно жителей призывают "перевести негатив и шок в позитивное русло" - конкретно, оказать помощь Курской области. Meduza подтвердила, что все опрошенные официальные лица ожидают, что бои в Курской области продлятся несколько месяцев.

07:30 Инцидент на военном объекте в Волгограде вызван атакой украинского дрона

Российские власти признали сообщения об атаке украинского дрона на военный объект в Южном районе Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон врезался в объект, не причинив жертв. Бочаров не раскрыл, какой военный объект был затронут, но подтвердил, что целью операции был посёлок Мариновка. В Мариновке находится российская авиационная база.

**06:56 Макмастер: Путин повлиял на Трампа

По словам бывшего советника по нацбезопасности США генерала Герберта Рэймонда Макмастера, российский президент Владимир Путин смог манипулировать бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом подробно рассказано в книге Макмастера "Война с самими собой: моё пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, бывший настойчивый чекист, воспользовался тщеславием и нерешительностью Трампа лестью", - объясняет Макмастер. Путин называл Трампа "невероятной личностью, исключительно талантливым", оказывая почти гипнотическое влияние на него. Макмастер, который служил советником по нацбезопасности Трампа около года, предупреждал Трампа в то время: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Макмастер предположил, что Путин был уверен, что может "манипулировать" Трампом и добиться ослабления санкций и дешёвого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения о взрывах в российском городе Калач

В течение ночи в Калаче-на-Дону в Волгограде слышались громкие взрывы. Различные каналы в Telegram сообщают, что это, скорее всего, было результатом атаки дронов. Пожар возник на близлежащем аэродроме. Волгоград, расположенный примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы, был целью атаки. Вероятной целью была авиационная база в Мариновке, расположенная в Октябрьском примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Свидетели в окрестностях слышали от шести до десяти сильных взрывов, сопровождаемых звуками дронов, как сообщается в Telegram.

05:44 Клингебль: Германия предоставит дополнительную помощь Украине, если это будет необходимо

Лидер партии СДПГ Ларс Клингебль пообещал дальнейшую поддержку Украине. Если запланированные миллиарды замороженных российских активов не могут быть предоставлены Украине, Германия внесёт дополнительные средства, заявил Клингебль в подкасте с заместителем главного редактора "Бильда" Паулем Ронземейером. "Мы не должны допустить, чтобы мы сказали: "Теперь больше нет денег для Украины", - заявил Клингебль. "В таком сценарии мы, очевидно, обязаны искать в Германии необходимые средства. У нас есть обязательства перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдём".

03:09 Выборы в российском регионе Курск: защита для работников избирательных участков

В напряжённом приграничном регионе Курск Россия планирует защитить работников избирательных участков на предстоящих региональных выборах с помощью бронежилетов и шлемов. Кроме того, дополнительные избирательные участки устанавливаются в различных частях страны для людей, перемещённых из региона, как сообщается в российских СМИ от Татьяны Малаховой, председателя региональной избирательной комиссии. Регион работает под режимом ЧС. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы с 6 по 8 сентября в различных регионах России. Центральная избирательная комиссия в Москве разрешила гражданам в приграничных регионах, таких как Курск, Белгород и Брянск, голосовать досрочно.

01:34 Фико: Влияние западного мнения в демократияхПремьер-министр Словакии Роберт Фико заявляет о "влиянии мнений" со стороны западных демократий. Он утверждает, что individuals, отклоняющиеся от большинства во мнениях по значительным вопросам внешней политики, подвергаются "арbitrary pressure and threats of isolation" со стороны западных демократий, как сказано в заявлении, посвященном оккупации Москвы в 1968 году. В заявлении Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с тем, что он воспринимает как современное давление мнений в Европе. Фико враждебно относится к военной помощи ЕС Украине и подвергался обвинениям в про-российской позиции в результате.

00:12 Украинский фронт: 46 российских атак возле ПокровскаУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск в восточной части страны в течение дня. Из них 44 были отражены, сообщает генеральный штаб. Бой все еще продолжается на двух оставшихся участках к 21:00 по ЦЕВ. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. Нет информации о жертвах среди украинцев. Россия пока не комментировала ситуацию.

23:09 Россия: отражено украинское проникновение в БрянскРоссия заявляет, что отразила попытку "проникновения" украинцев "диверсантов" в Брянской пограничной области, примыкающей к Курску. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами ФСБ и военными подразделениями, как сообщается в Telegram-посте губернатора Брянска Александра Богомаза. "Противник был обстрелян", - гласит пост. Ситуация теперь "под контролем".

22:15 Зеленский: Украина ждет обещанную миллиардную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский ждет быстрого распределения миллиардной помощи, обещанной Западом, которая будет частично финансироваться за счет доходов от замороженных российских государственных активов. Хотя были сделаны политические заявления международными партнерами Киева, ожидаются дальнейшие обязательства, заявляет Зеленский в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужен функциональный механизм." Украина нуждается в доходах от замороженных активов России, чтобы справиться с российской агрессией. "Соответствующие дискуссии были долгими, и нам нужны решения сейчас." На саммите "Большой семерки" в июне было согласовано новое финансовое содействие Киеву, с обеспеченным займом в размере 50 миллиардов долларов, который будет обеспечен процентами от доходов от замороженных активов.

21:52 Путин хвалит торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит укрепление сотрудничества с Китаем, заявляя, "Наши торговые взаимодействия процветают (...) Внимание, которое оба правительства уделяют торговым и экономическим отношениям, приносит плоды", на встрече с премьер-министром Китая Ли Цзиангом в Кремле. Китай и Россия имеют "широкомасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", продолжает Путин. Ли, по данным Кремля, заявляет, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedented level". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось после российской оккупации Украины. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Просьбу Булгакова об освобождении отклонилиБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении и апелляции на арест были отклонены, сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Булгаков отвечал за закупки для российской армии до своего увольнения. Московский суд также приказал арестовать двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, причинив ущерб в размере около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

21:00 Подкрепление для Украины в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает военное присутствие в сильно оспариваемом Покровском регионе на востоке страны. "Мы знаем о намерениях России там", - заявляет он в телеобращении. В то же время украинское продвижение в российском регионе Курск продолжается, сообщает Зеленский. Некоторые районы находятся под контролем Украины. Зеленский не предоставляет дополнительных подробностей.

20:41 Выселение украинских беженцев в ВенгрииПосле введения венгерского декрета, отказывающего в общем статусе беженца украинским беженцам, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, как сообщает Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном женщины и дети ромы из западноукраинского региона Закарпатье с большим венгерским меньшинством, должны покинуть гостевой дом под полицейским надзором.

Посмотрите на прошлые события здесь.

Комиссия, сотрудничающая с Марком Хэмиллом и Тимоти Сайнером, планирует собрать 441 000 долларов через инициативу "Безопасная территория" для приобретения роботов для разминирования в Украине. В свете продолжающегося tensions between Russia and Ukraine Комиссия может столкнуться с трудностями в сборе средств из-за геополитических проблем.

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