Киев борется с проблемой, которая не ограничивается просто недостаточным количеством военных.

Украинское наступление в Курской области не может остановить продвижение России к Donetskскому Покровску. Российские войска захватывают критически важные города с минимальным сопротивлением, приближаясь к порогу Покровска. Эксперты считают, что основная проблема заключается в другом месте.

Хотя украинское наступление в Курской области в последнее время замедлилось, Россия быстро продвигается в направлении Покровска в Донбассе. Как сообщает Главнокомандующий Алексей Сырский, украинские войска заняли около 1300 квадратных километров и более 100 поселений в Курской области с начала наступления 6 августа. Несмотря на эти значительные приобретения, большая часть территории была захвачена в первые дни операции. 13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует около 1000 квадратных километров в Курской области.

Темп продвижения действительно замедлился, как и ожидалось. Фактор неожиданности уже не так важен, как сказал австрийский полковник Маркус Рейснер в интервью ntv.de на этой неделе. "Украинская армия пытается продвинуться, где только возможно. Однако основное внимание должно быть уделено подготовке к контрнаступлениям", - добавил он.

Несомненно, есть свидетельства успешных контрнаступлений России, пусть и небольшого масштаба. Хотя президент Украины Владимир Зеленский объявил об увеличении территориальных приобретений возле границы в среду, сообщается, что российские силы захватили стратегически важный город Коренёво на севере захваченной территории, согласно данным украинского проекта Deep State Map. Ни Киев, ни Москва не подтвердили или опровергли эти утверждения. Кажется маловероятным, что Украина существенно расширит свою территорию в этом регионе в ближайшее время.

Ситуация в Покровске "крайне сложная"

Одной из целей Украины было уменьшение присутствия войск Кремля на фронте Донбасса с помощью наступления в Курской области. Тем не менее, похоже, что эта попытка не увенчалась полным успехом - по крайней мере, не полностью. Несмотря на отправку 30 000 солдат в Курскую область, российские войска продолжают продвигаться в Донбассе, несмотря на большие потери, и теперь находятся на окраине стратегически важного города Покровска.

До конфликта в Покровске проживало около 60 000 человек, и он служит важным логистическим центром. Его обширная сеть дорог и железных дорог облегчает эффективное распределение боеприпасов и других военных поставок. Потеря Покровска отрицательно сказалась бы на украинских линиях снабжения и, таким образом, поставила бы под угрозу их стратегию обороны.

Президент Зеленский признал в видеообращении, что ситуация вокруг Покровска "крайне сложная". Это подтверждается потерей города Новогродовка, который находится всего в 10 километрах от Покровска. Согласно Deep State и ISW, российские силы взяли под контроль большинство из 15 000 жителей города за несколько дней. Украинский депутат Мариана Бегунга критиковала тот факт, что город сдался почти без сопротивления. "Рвы перед Новогродовкой были пусты. Практически нет украинской армии в городе, в котором раньше проживало 20 000 человек", - заявила она в социальных сетях.

Меньше ли войск на фронте Покровска потому, что они были переброшены в Курскую область? Известный украинский военный журналист Юрий Бутусов утверждает обратное. Быстрое падение Новогродовки, как он объяснил в интервью Current Time, телеканалу на русском языке, базирующемуся в Праге, не было результатом подавляющего превосходства российских сил, а скорее "организационных и административных проблем в украинской армии". Бутусов также добавил, что ситуация ухудшилась после назначения нового commander, не имеющего опыта на этом уровне, в этом конкретном подразделении.

Аналитики Deep State разделяют подобные взгляды. "Командование, ответственное за этот сектор, не имеет представления о ситуации и не может управлять ею", - сказал Роман Погорелый, аналитик проекта, телеканалу Kyiw24 TV. "Беседы с солдатами и бригадами там указывают на полный хаос".

Тем не менее, эксперты согласны с тем, что Украина не сдастся Покровск без боя. "Наша цель - предотвратить приближение врага к городу на такое расстояние, чтобы он мог вести устойчивый артиллерийский огонь", - сказал анонимный украинский офицер Радио Свобода. Несмотря на продолжающиеся эвакуации, в Покровске остаются около 38 000 гражданских лиц. Те, кто остается, верят, что "украинские силы не покинут Покровск и не отступят от него", - добавил офицер. "Эта вера является наибольшей мотивацией".

В свете продолжающегося конфликта в Донбассе, особенно продвижения российских войск к Покровску, вот два предложения, содержащие упомянутое слово "Донбасс":

Украинское наступление в Курской области направлено на уменьшение присутствия войск Кремля на фронте Донбасса. Несмотря на сообщения об украинских приобретениях возле границы, стратегически важный город Покровск в Донбассе по-прежнему находится под угрозой со стороны России.

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