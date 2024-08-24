- Кеннеди поддерживает стратегию Трампа: сосредоточиться на "свинговых штатах"

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди, известный своей непартийной позицией, принял решение поддержать лидера республиканцев Дональда Трампа в некоторых спорных штатах. Об этом было объявлено на мероприятии в Аризоне, а позже Кеннеди появился на митинге в поддержку Трампа всего через несколько часов. Его решение может потенциально принести пользу Трампу в его борьбе против демократического кандидата Камалы Харрис на предстоящих выборах в ноябре, хотя степень этого преимущества остается неопределенной.

Встречающие зрители

Поддержники Трампа в Глендейле приветствовали Кеннеди криками "Бобби, Бобби", его ласковое прозвище. Бывший президент признал его, выразив недовольство предыдущими нападками Кеннеди во время кампании. "Но он замечательный человек", - сказал Трамп, подчеркивая их общую цель по ликвидации коррумпированного политического истеблишмента. Поддержники Кеннеди призывали Трампа объединиться с ними. Кеннеди, в свою очередь, заявил, что не обсуждал спорные вопросы с Трампом, а сосредоточился на общих ценностях и заботах.

Критика системы

Кеннеди признался, что Трамп предложил ему роль в своей потенциальной администрации. Он в основном обосновал свою поддержку республиканца из-за недовольства демократами, обвинив их в манипулировании кампанией недемократическими методами. Он также резко критиковал американские СМИ, заявляя, что их освещение предвзято и благоприятствует демократам.

Кеннеди заявил о своем намерении снять свою кандидатуру в оспариваемых штатах-скачках. Однако из-за короткого уведомления это может не быть возможным во всех местах. Кеннеди уточнил, однако, что он не полностью отказывается от гонки. В других штатах избиратели все еще могут голосовать за него, не поддерживая ни Трампа, ни Харрис, объяснил он.

Неудачная кампания

Племянник легендарного бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, шансы Кеннеди на президентство считаются маловероятными, с средним опросом около 5%. tanto демократы, как и республиканцы, с тревогой следят за его прогрессом. Конкуренция между Трампом и Харрис близка, и Кеннеди имеет потенциал для переманивания решающих голосов с обеих сторон. Текущие опросы suggeriscono che la sua candidatura potrebbe essere più dannosa per Trump. Il sostegno di Kennedy potrebbe potenzialmente mitigare il rischio di una base di elettori conservatori frammentata in stati cruciali, che sarebbe a beneficio di Trump.

Ключевые штаты

Решение Кеннеди имеет значение из-за сложной системы выборов в США. В то время как большинство штатов склоняются либо к республиканцам, либо к демократам, несколько являются ожесточенно оспариваемыми. Близкие гонки ожидаются в штатах, таких как Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин.

В ноябре избиратели определят состав Коллегии выборщиков из 538 человек, которая в конечном итоге избирает президента. Кандидатам требуется хотя бы 270 голосов выборщиков для победы. Большинство в Коллегии выборщиков, а не общее большинство голосов по стране, является решающим. Число голосов выборщиков в каждом штате примерно основано на его населении. В большинстве штатов победитель получает все голоса выборщиков - даже с минимальными победами.

Ходили слухи о выходе Кеннеди. Его кандидат на пост вице-президента Николь Шанахан предложила альянс с Трампом. Одновременно ходили слухи о том, что у их кампании заканчиваются деньги.

Кеннеди имеет видную политическую родословную и был демократом в течение многих лет. Однако он все больше отдалялся от партии и объявил о своей независимой президентской кампании в октябре 2023 года. Часто критикуемый демократами и членами семьи за продвижение теорий заговора и связь с крайне правыми политиками, он теперь называет себя скептиком вакцин.

Члены семьи осудили поддержку Кеннеди Трампа как предательство ценностей, уважаемых их отцом и семьей. Они охарактеризовали его шаг как "печальное завершение трагической истории". Их поддержка теперь переходит к демократическому кандидату Харрис и ее напарнику Тиму Уолзу.

Тактика кампании

Решение Кеннеди поддержать Трампа в некоторых штатах во время избирательной кампании может служить стратегическим ходом, так как он стремится обратиться к разочарованным избирателям, недовольным традиционной партийной политикой.

Расколотая политическая картина

Политическая картина становится все более расколотой, с независимыми кандидатами, такими как Кеннеди, пытающимися привлечь поддержку от обеих основных партий в попытках повлиять на исход выборов.

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