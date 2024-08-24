Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИзбирательная кампания

Кеннеди поддерживает стратегию Трампа: сосредоточиться на "свинговых штатах"

В отличие от неодобрения своей семьи, племянник известного демократа открыто поддерживает Дональда Трампа, а Республиканская партия протягивает ему руку приветствия.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Трамп, демонстрируя явную ухмылку, приглашает Кеннеди на сцену в Аризоне. В колеблющихся штатах,...
Трамп, демонстрируя явную ухмылку, приглашает Кеннеди на сцену в Аризоне. В колеблющихся штатах, таких как этот, поддержка независимых можетrisa вообще geschlossen

- Кеннеди поддерживает стратегию Трампа: сосредоточиться на "свинговых штатах"

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди, известный своей непартийной позицией, принял решение поддержать лидера республиканцев Дональда Трампа в некоторых спорных штатах. Об этом было объявлено на мероприятии в Аризоне, а позже Кеннеди появился на митинге в поддержку Трампа всего через несколько часов. Его решение может потенциально принести пользу Трампу в его борьбе против демократического кандидата Камалы Харрис на предстоящих выборах в ноябре, хотя степень этого преимущества остается неопределенной.

Встречающие зрители

Поддержники Трампа в Глендейле приветствовали Кеннеди криками "Бобби, Бобби", его ласковое прозвище. Бывший президент признал его, выразив недовольство предыдущими нападками Кеннеди во время кампании. "Но он замечательный человек", - сказал Трамп, подчеркивая их общую цель по ликвидации коррумпированного политического истеблишмента. Поддержники Кеннеди призывали Трампа объединиться с ними. Кеннеди, в свою очередь, заявил, что не обсуждал спорные вопросы с Трампом, а сосредоточился на общих ценностях и заботах.

Критика системы

Кеннеди признался, что Трамп предложил ему роль в своей потенциальной администрации. Он в основном обосновал свою поддержку республиканца из-за недовольства демократами, обвинив их в манипулировании кампанией недемократическими методами. Он также резко критиковал американские СМИ, заявляя, что их освещение предвзято и благоприятствует демократам.

Кеннеди заявил о своем намерении снять свою кандидатуру в оспариваемых штатах-скачках. Однако из-за короткого уведомления это может не быть возможным во всех местах. Кеннеди уточнил, однако, что он не полностью отказывается от гонки. В других штатах избиратели все еще могут голосовать за него, не поддерживая ни Трампа, ни Харрис, объяснил он.

Неудачная кампания

Племянник легендарного бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, шансы Кеннеди на президентство считаются маловероятными, с средним опросом около 5%. tanto демократы, как и республиканцы, с тревогой следят за его прогрессом. Конкуренция между Трампом и Харрис близка, и Кеннеди имеет потенциал для переманивания решающих голосов с обеих сторон. Текущие опросы suggeriscono che la sua candidatura potrebbe essere più dannosa per Trump. Il sostegno di Kennedy potrebbe potenzialmente mitigare il rischio di una base di elettori conservatori frammentata in stati cruciali, che sarebbe a beneficio di Trump.

Ключевые штаты

Решение Кеннеди имеет значение из-за сложной системы выборов в США. В то время как большинство штатов склоняются либо к республиканцам, либо к демократам, несколько являются ожесточенно оспариваемыми. Близкие гонки ожидаются в штатах, таких как Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин.

В ноябре избиратели определят состав Коллегии выборщиков из 538 человек, которая в конечном итоге избирает президента. Кандидатам требуется хотя бы 270 голосов выборщиков для победы. Большинство в Коллегии выборщиков, а не общее большинство голосов по стране, является решающим. Число голосов выборщиков в каждом штате примерно основано на его населении. В большинстве штатов победитель получает все голоса выборщиков - даже с минимальными победами.

Ходили слухи о выходе Кеннеди. Его кандидат на пост вице-президента Николь Шанахан предложила альянс с Трампом. Одновременно ходили слухи о том, что у их кампании заканчиваются деньги.

Кеннеди имеет видную политическую родословную и был демократом в течение многих лет. Однако он все больше отдалялся от партии и объявил о своей независимой президентской кампании в октябре 2023 года. Часто критикуемый демократами и членами семьи за продвижение теорий заговора и связь с крайне правыми политиками, он теперь называет себя скептиком вакцин.

Члены семьи осудили поддержку Кеннеди Трампа как предательство ценностей, уважаемых их отцом и семьей. Они охарактеризовали его шаг как "печальное завершение трагической истории". Их поддержка теперь переходит к демократическому кандидату Харрис и ее напарнику Тиму Уолзу.

Тактика кампании

Решение Кеннеди поддержать Трампа в некоторых штатах во время избирательной кампании может служить стратегическим ходом, так как он стремится обратиться к разочарованным избирателям, недовольным традиционной партийной политикой.

Расколотая политическая картина

Политическая картина становится все более расколотой, с независимыми кандидатами, такими как Кеннеди, пытающимися привлечь поддержку от обеих основных партий в попытках повлиять на исход выборов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

США вводят новые санкции против Москвы и оказывают помощь Киеву
Политика

США вводят новые санкции против Москвы и оказывают помощь Киеву

Американская администрация добивается усиления финансовых санкций против российской администрации. Одновременно Киев готовится получить дополнительную военную помощь для своих оборонительных начинаний, и каждая обещанная мера significaovana.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Представитель Совета национальной безопасности США Кирби обсуждает возможные продуктивные...
Политика

Соединенные Штаты участвуют в дискуссиях, направленных на продвижение конструктивной работы с Газой, которые проходят в Каире.

Продолжаются споры по вопросу прекращения огня в Секторе Газа. С точки зрения Вашингтона, это сводится к сущностным деталям. В то же время Израиль продолжает бороться со своими противниками на различных битвах.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Трамп тепло присоединился к политической борьбе Роберта Ф. Кеннеди.
Политика

На политическом митинге Кеннеди объединил усилия с Трампом.

Несмотря на минимальную поддержку республиканца, независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди объединился с Дональдом Трампом, что вызвало энтузиазм у толпы.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Поддерживающий Трампа Кеннеди столкнулся с увольнением из семейной фракции.
Политика

Поддерживающий Трампа Кеннеди столкнулся с увольнением из семейной фракции.

Поддерживающий Трампа Кеннеди столкнулся с увольнением из семейной фракции. Удовлетворённость Трампа, гнев клана Кеннеди. После того, как независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший снял свою кандидатуру с выборов в ключевых штатах, его семья выразила недовольство его решением. Его обвиняют в том, что он нарушил принципы, которые когда-то олицетворял Джон Ф. Кеннеди.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Манчестер Нойер принял решение уйти из состава сборной Германии по футболу.
Спорт

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов. Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Предложения по телевидению в субботу
Культура

Предложения по телевидению в субботу

- Предложения по телевидению в субботу 20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно