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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Кеннеди-младший также поддержит Харриса в качестве губернатора.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Роберт К. Кеннеди проявляет максимальную гибкость, когда его собственные показатели опросов...
Роберт К. Кеннеди проявляет максимальную гибкость, когда его собственные показатели опросов снижаются.

Кеннеди-младший также поддержит Харриса в качестве губернатора.

Роберт Ф. Кеннеди-младший присоединяется к Трампу и Харрис в президентской гонке США. Независимый кандидат отстает от установленных соперников и может обменять поддержку на лучшее предложение.

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший, якобы, ищет должность в кабинете в обмен на поддержку демократического кандидата Камалы Харрис, сообщает "Вашингтон пост". Кеннеди-младший якобы просил встречи с Харрис, чтобы обсудить свое предложение, но, похоже, в ее команде нет интереса. "Нам сказали, что они не заинтересованы в разговоре со мной", - сказал Кеннеди "Нью-Йорк таймс".

Обращение Кеннеди, осуществленное через посредников, последовало после аналогичной встречи с республиканским кандидатом Дональдом Трампом в прошлом месяце, на которой обсуждалась политическая роль и поддержка - без достижения соглашения. На этом разговоре Кеннеди выразил желание консультировать Трампа по вопросам здоровья и медицины во втором сроке.

Президентская кампания Роберта Ф. Кеннеди-младшего, сына бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди, не развивается так, как хотелось бы. После того, как Джо Байден выбыл из демократической гонки, его национальные рейтинги опросов снизились. Недавно его усилия по сбору средств также оказались менее успешными. В свете этих событий широко распространены спекуляции о том, что Кеннеди ищет лучший способ выйти из президентской гонки.

В последние годы и месяцы Кеннеди привлек внимание в основном как конспиролог и скептик в отношении вакцин. Недавно он заявил, что червь съел часть его мозга, вызвав потерю памяти. Он также сделал заголовки, рассказав историю о том, как он оставил медвежонка, сбитого машиной, в Центральном парке Нью-Йорка примерно десять лет назад.

Встреча Кеннеди с Дональдом Трампом ранее suggered возможную поддержку или роль в Республиканской партии, подобно его недавней попытке обратиться к Камале Харрис. Несмотря на замечания Трампа о рассмотрении предложений Кеннеди по вопросам здоровья и медицины, их обсуждения не привели к взаимному соглашению.

В свете продолжающегося участия Дональда Трампа в политической жизни и трудностей Роберта Ф. Кеннеди-младшего в президентской кампании остается спекулятивным, будут ли они возобновлять свой предыдущий разговор о потенциальной роли для Кеннеди в будущей администрации Республиканской партии.

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