Кибуц Кфар-Аза продолжает вызывать дрожь и разрушения.

В точности год назад боевики экстремистской группировки ХАМАС вторглись в кибуц Кфар-Аза, что привело к многочисленным жертвам. Некоторые выжившие вернулись, задаваясь вопросом, можно ли возобновить жизнь в этом месте, окутанном страхом. Другие размышляют над тем же.

В солнечный день Лиора Эйлон стояла в Кфар-Азе, месте, где погиб ее сын. Она нашла предмет среди брошенных вещей вокруг заброшенного дома. "Каждый раз, когда мы приходим сюда, Таль оставляет нам маленькую вещь", - сказала 71-летняя Лиора, изучая миниатюрную фигурку солдата в своих руках.

Год назад боевики ХАМАС атаковали кибуц, убив Таля Эйлона, 46-летнего командира местной гражданской обороны. Лиора Эйлон теперь живет в общежитии северного университета Израиля. Она размышляет, сможет ли она когда-нибудь действительно снова почувствовать связь с этим местом, которое теперь является значимой частью израильской истории, свидетелем потери около 1200 жизней и похищения примерно 250 человек. Атака послужила катализатором для конфликта в Газе, при этом министерство здравоохранения ХАМАС в Газе сообщает о более чем 41 600 палестинских жертв с тех пор.

Примерно 50 из первоначальных 1000 жителей Кфар-Азы вернулись. Они живут среди домов, изуродованных взрывами. Другие выжившие рассеяны по всей стране. Они выражают свою тревогу по поводу предстоящих атак, доверие к израильской армии, правительству и палестинцам в Газе. Некоторые задаются вопросом, может ли это место предложить жизнеспособное жилое пространство. "Стало ли Кфар-Аза памятным местом? Будет ли табличка каждые несколько метров, отмечающая 'здесь он погиб' и 'здесь он погиб'?" - спрашивает 58-летний Сохар Шпак. "Все еще 7 октября".

Последствия того дня все еще ощущаются даже через год. Садовник Рафаэль Фридман продолжает находить останки экстремистов в Кфар-Азе, скорее всего, жертв смерти от оружия. Кфар-Аза давно известен своей тесной общиной. Фотографии погибших молодых людей широко циркулируют в Интернете. Правительство планирует восстановить это место, в то время как в соседнем кибуце строятся временные дома, где две трети жителей хотят переехать.

Некоторые задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь снова почувствовать себя в безопасности в Кфар-Азе. Они ищут ответы на вопрос, почему армия так долго реагировала на атаку ХАМАС. Расследование продолжается, но армия еще не опубликовала никаких результатов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил просьбы взять на себя ответственность за ситуацию до окончания конфликта.

"Все еще 7 октября"

Симоно Штайнбрейчер чувствует себя трагически застрявшей во времени. Решения не принимаются. Ее дочь Дорон - одна из 66 израильтян, все еще находящихся в плену. Предполагается, что ХАМАС имеет тела еще 35 человек. Штайнбрейчер в последний раз видела Дорон в пропагандистском видео ХАМАС. "Без Дорон все еще 7 октября", - сказала она. "И мы не вернемся домой, пока она не вернется".

Многие жители Кфар-Азы планируют бойкотировать мемориальную церемонию правительства, запланированную на понедельник. Они организуют собственное небольшое мероприятие, поднимая флаг кибуца на полставки. Они выражают восхищение солдатами, которые сражались в тот день, но испытывают гнев на высших чиновников, которых они винят в провале системы командования, которая не поддержала кибуц в момент наибольшей нужды.

Эйлон полна ярости и неверия, вспоминая 35 ужасных часов страданий, пережитых ее семьей. Когда сработала сигнализация в субботу утром, она предположила, что пройдет несколько минут, прежде чем прибудет армия. Вместо этого прошли часы.

Семья укрылась в укрытии. Сын и дочь запечатали дверь от нападавших. Их внучки Гали и Мика спрятались под кроватью. Эйлон получила сообщение, что ее сын Таль ушел сражаться с врагом.

Они слышали крики

Пять из них сидели в укрытии, слушая крики нападавших, выстрелы, не зная, жив Таль или нет. Израильские солдаты обеспечили безопасность их дома, но не эвакуировали семью до воскресного послеполуденного, когда экстремисты снова укрылись в доме.

При бегстве Эйлон увидела, как танк наводит свою пушку на их жилище. Он выстрелил, и здание рухнуло, похоронив экстремистов под обломками.Soon after their rescue, Eilon learned of her son's demise. "I knew it all along," she said. "But a small piece of me hoped he was injured, unconscious in a hospital."

В хаосе некоторые жители спешно уезжали на военных джипах. Ханан Данн вспоминает, как видела солдат вне кибуца, похоже, ожидающих приказов. "Я хотела сказать им, что все еще идет борьба, что люди умирают", - сказала она. "Они могли бы их спасти".

Дни конфликта

Вооруженные фракции и солдаты боролись в Кфар-Азе в течение длительных периодов. В конце концов, нападавшие убили 64 мирных жителя и 22 soldier, похитив 19 человек в Газу.

Рядом стоит обветшалая водонапорная башня, напоминающая Беэрот-Йицхак, кибуц, покинутый после разрушительной египетской атаки в 1948 году, в конфликте, начавшемся всего несколько часов до официального основания Израиля. "Стало ли Кфар-Аза таким же в течение следующих десяти лет?" - спрашивает Данн. "Только остановка на шоссе, которую я могу показать своим детям?"

Даже те, кто хочет вернуться, признают, что Кфар-Аза больше не будет таким, как прежде. Шпак понимает, почему никто не захочет растить ребенка в таком месте, задаваясь вопросом: "Как объяснить этому месту прошлые события?"

Будущее кибуца неразрывно связано с Газой для некоторых. Они ожидают дальнейших атак до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с палестинцами. Эйлон мечтает о новой администрации, которая будет работать с палестинцами, чтобы "найти решение, позволяющее нам мирно сосуществовать на одной земле". "Я жду того дня, когда открытая граница будет тянуться отсюда до моря, позволяя процветать двум культурам вместе".

Активисты, защищающие права человека, призвали к тщательному расследованию реакции армии на нападение Хамаса на Кфар Азу, подчеркивая необходимость соблюдения фундаментального права на жизнь и безопасность для всех гражданских лиц.

Лиора Эйлон, вместе с другими выжившими, выразила обеспокоенность возможным влиянием атаки на будущее их детей и внуков, подчеркивая важность сохранения прав человека и обеспечения безопасности и мира для всех поколений.

