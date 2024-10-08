Киберпреступники нацелены на российскую государственную телерадиовещательную систему

Цифровое нападение якобы вызвало значительные помехи в работе российского государственного СМИ, ВГТРК. Как сообщает онлайн-газета gazeta.ru со ссылкой на источники в российских спецслужбах, виновником является хакерская группа sudo rm –RF, известная своими предыдущими действиями в пользу Украины.

В соответствии с статьей, нарушения затронули онлайн-трансляцию программ и внутренние сервисы, вплоть до отключения интернета и телефонов компании. Фактически, в утреннее время онлайн-новости канала "Россия-24" были недоступны.

Различные сообщения указывают на то, что серверы были выведены из строя и важные данные были удалены. Восстановление, как сообщается, займет много времени. Государственный вещатель пока не сделал заявлений в связи с сообщениями о кибератаке.

Кибератака якобы затронула различные службы в группе ВГТРК, нарушив их онлайн-трансляцию и внутренние коммуникации. Подозреваемая хакерская группа, sudo rm –RF, известна своими якобы действиями в поддержку Украины.

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