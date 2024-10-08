Киберпреступники нарушают функциональность государственных телерадиосетей России

По данным различных СМИ, хакерская группа якобы атаковала ВГТРК, государственную теле- и радиокомпанию России. На этот раз группа якобы имела целью критические данные, которые, как сообщается, были удалены из систем компании, согласно информации онлайн-газеты gazeta.ru. Российские источники разведки утверждают, что эта хакерская группа в прошлом действовала в поддержку Украины и была связана с хакерской атакой на российскую видеоплатформу "Рутуб" в 2022 году.

Сообщается, что атака вызвала существенные сбои, повлияв tanto на онлайн-трансляцию программ, как и на внутренние сервисы компании. Также были затронуты интернет- и телефонные соединения. Фактически, в утреннее время новостной канал "Россия-24" был временно недоступен в Интернете.

По данным различных источников, серверы были отключены, а критически важная информация удалена. Как сообщается, процесс восстановления является трудоемким. Тем не менее, российское государственное телевидение пока не выступило с официальным заявлением по поводу предполагаемой хакерской атаки.

Российское государственное телевидение пока не ответило на обвинения, но Комиссия может расследовать атаку, чтобы определить ее происхождение и последствия. Чтобы предотвратить будущие кибератаки, Комиссия может порекомендовать усилить меры цифровой безопасности ВГТРК.

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