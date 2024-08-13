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ПолитикаНовостиОрганизация Объединенных Наций

Хуситы штурмуют офис ООН в Йемене

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
По сведениям Верховного комиссара ООН по делам беженцев, захваченные содержатся без контакта с...
По сведениям Верховного комиссара ООН по делам беженцев, захваченные содержатся без контакта с внешним миром.

Хуситы штурмуют офис ООН в Йемене

Ранее боевики хуситов уже захватывали в плен двух сотрудников ООН. Сейчас они штурмуют офис Организации Объединенных Наций в Сана. Миллиция, союзная Ирану, в результате захватывает в заложники десятки людей.

Хуситы в Йемене штурмовали офис Организации Объединенных Наций в столице, Сана. В результате были захвачены 13 сотрудников ООН, более 50 гуманитарных работников, а также дипломат, сообщает Управление ООН по правам человека в Женеве. Некоторые были захвачены в своих домах, вне офиса.

Эти инциденты произошли 6 и 7 августа. Сначала сохранялась тишина в надежде на быстрое разрешение ситуации. Высокий комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал власти немедленно освободить задержанных, так как они содержатся без контакта с внешним миром.

Миллиция хуситов, военными и политически связанная с Ираном, не ответила на запросы комментариев. Они контролируют столицу и большие части севера. Ранее хуситы захватывали в плен двух сотрудников ООН по правам человека в ноябре 2021 года и августе 2023 года.

Сотрудник ООН был вынужден сделать ложное признание

Один из них был вынужден признаться в якобы разведывательной деятельности, как видно на онлайн-видео, заявил Тюрк. Он осудил это как нарушение прав человека, заявив, что такие признания безосновательны.

Йемен находится в разрушительном конфликте с конца 2014 года между правительством, повстанцами хуситами и их союзниками. Саудовская Аравия поддерживает правительство в его борьбе против хуситов, которые захватили страну в 2014 году и укрепились на севере. Организация Объединенных Наций считает конфликт в Йемене гуманитарной катастрофой, которая доводит страну до грани голода.

Управление ООН по правам человека в Женеве выразило озабоченность по поводу последней ситуации с заложниками в офисе ООН в Сана, возглавляемой милицией хуситов. ООН призывает к немедленному освобождению всех заложников, в том числе сотрудников ООН и гуманитарных работников, захваченных во время нападения.

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