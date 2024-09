Хронология предполагаемых обвинений в коррупции, с которыми столкнулся мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Мэр Адамс, занимающий свой пост с января 2022 года как 110-й руководитель города, находится под пристальным вниманием из-за роскошных поездок и привилегий, полученных от турецкого чиновника. В обмен, как утверждается, он оказывал давление на Нью-Йоркское управление пожарной охраны, чтобы они пропустили проверку перед открытием здания турецкого консульства, согласно 57-страничному федеральному обвинительному заключению, обнародованному в четверг.

Обвинения относятся к периоду пребывания Адамса на посту президента боро Бруклина, который длился более десяти лет.

В обвинительном заключении перечислено 23 случая противоправного поведения, произошедшие между 2016 и октябрем 2023 года. К ним относятся координация фиктивных пожертвований и представление ложных финансовых отчетов в Нью-Йоркскую комиссию по финансированию избирательных кампаний.

На пресс-конференции в четверг Адамс заявил: "Я с нетерпением жду возможности защитить себя и жителей этого города, как я всегда делал на протяжении всей своей профессиональной карьеры".

Ниже приводится хронологический обзор обвинений против Адамса, изложенных в обвинительном заключении:

Октябрь 2016 - Октябрь 2017

После поездки в Турцию в 2015 году и установления незаконных связей старший турецкий дипломатический чиновник познакомил Адамса с высшим исполнительным лицом турецкой авиакомпании, работающей в районе Нью-Йоркского города, согласно обвинительному заключению.

На трех последовательных поездках - одна в 2016 году и две в следующем году - обвинительное заключение утверждает, что Адамс просил и получал бесплатные или сильно скидочные поездки от авиакомпании в рамках стремления турецкого чиновника к влиянию.

Октябрь 2016: Адамс получил бесплатное повышение до бизнес-класса для себя и своей партнерши, увеличив стоимость билетов примерно до 15 000 долларов, перед поездкой в Индию на турецкой авиакомпании.

Перед повышением партнер Адамса купила билеты в эконом-классе на эту поездку, стоимостью примерно 2286 долларов.

Июль и август 2017: Адамс получил билеты в бизнес-классе, стоимостью более 35 000 долларов, от авиакомпании, покрывающие поездки в Ниццу, Францию; Стамбул, Турция; Коломбо, Шри-Ланка; и Пекин, Китай, для себя, близкого родственника и помощника.

Адамс также наслаждался сильно скидочным проживанием в отеле St. Regis Istanbul во время поездки, пятизвездочной собственности состоятельной турецкой бизнесвумен, которая часто предлагала Адамсу бесплатные или скидочные роскошные номера в отелях и взносы в его избирательную кампанию 2021 года.

Счет Адамса за двухдневное проживание в люксе "Бентли" отеля составил менее 600 долларов, по сравнению с приблизительной реальной стоимостью 7000 долларов, согласно обвинительному заключению.

Октябрь 2017: Адамс и его помощник, который сопровождал его на поездках в июле и августе 2017 года и служил его связным с азиатско-американскими сообществами Нью-Йорка, отправились в Непал через Стамбул и Пекин.

Адамс якобы получил билеты в бизнес-классе, стоимостью более 16 000 долларов, для себя и помощника на рейсы между Нью-Йорком, Стамбулом и Пекином, а также обратные рейсы.

Федеральные следователи утверждают, что Адамс пытался скрыть роскошные преимущества, полученные им в результате поездок. Согласно обвинительному заключению, Адамс "пытался создать ложный документальный след, suggering, что он оплатил свои 2017 полеты на турецкой авиакомпании, although in fact he had not".

Январь 2018 - Декабрь 2020

Январь 2018: Месяцы перед январской поездкой 2018 года в Будапешт, Венгрия, через Стамбул, партнер Адамса купила билеты в эконом-классе для себя и Адамса на турецкой авиакомпании, стоимостью примерно 1120 долларов каждый, согласно обвинительному заключению.

В декабре 2017 года Адамс якобы приказал помощнику попросить менеджера авиакомпании обновить билеты до бизнес-класса.

Обновление было предоставлено бесплатно, и билеты стоили более 14 000 долларов, согласно обвинительному заключению. Обвинительное заключение обвиняет Адамса в том, что он не сообщил о скидке на поездку в Нью-Йоркскую комиссию по конфликту интересов в 2018 году.

Ноябрь 2018: Во время пребывания Адамса на посту президента боро Бруклина он и член его команды встретились в здании боро Бруклина с состоятельным турецким националом - "Бизнесменом-1", который владел коммерческим турецким университетом, согласно федеральным властям.

Бизнесмен-1 предложил внести средства в избирательную кампанию Адамса 2021 года, но Адамс знал, что будучи турецким националом, он не имеет права участвовать в выборах США. Адамс якобы приказал члену своей команды собрать незаконные взносы, предложенные Бизнесменом-1, согласно обвинительному заключению.

Январь 2019: Адамс и его партнер посетили Турцию, Иорданию и Оман. Во время пребывания в Стамбуле исполнительный директор турецкой авиакомпании предложил партнеру Адамса бесплатное повышение из эконом-класса в бизнес-класс, стоимостью примерно 7000 долларов, согласно обвинительному заключению.

В то же время состоятельный турецкий businessman - "Бизнесмен-3" - согласился внести 50 000 долларов или более в избирательную кампанию Адамса 2021 года в попытке оказать влияние на Адамса, которого он считал возможным будущим президентом США.

Декабрь 2020: Адамс якобы просил и получал фиктивные взносы от бизнесмена, управляющего строительной компанией в районе Нью-Йорка. Бизнесмен, который обладал влиянием в "разном этническом сообществе" в городе, внес 10 000 долларов в избирательную кампанию Адамса 2021 года, лично внеся 2000 долларов и возместив четыре своим сотрудникам в общей сложности 8000 долларов за их взносы, согласно обвинительному заключению.

Май 2021: Согласно обвинению, Адамс посетил мероприятие, организованное турецким правительственным чиновником, вместе со своей командой и принял маскированные взносы от значительной фигуры в бизнес-сообществе Нью-Йорка, управляющей другой строительной компанией, известной как "Бизнесмен-5" в обвинительном заключении.

В том же месяце власти утверждают, что Адамс представил ложное заявление в комиссию по финансированию избирательных кампаний, скрывая фиктивные взносы от Бизнесмена-5.

Июнь 2021 года: Согласно обвинениям, Адамс запрашивал скидки на бизнес-класс авиабилеты, проживание в роскошных отелях и транспорт, в том числе внутренний рейс, автомобиль и шофера.

Его обвиняют в том, что он просил предоставить бесплатное проживание в отеле и бесплатный доступ к VIP-комнате в бизнес-зале турецкой авиакомпании для благотворительного фонда Адамса.

Август 2021 года: Согласно обвинениям, Адамс поручил сотруднику получить иностранные взносы от турецкого университета.

Сентябрь 2021 года: В обвинительном заключении утверждается, что Адамс оказывал давление на Нью-Йоркское управление пожарной охраны, чтобы оно выдало письмо, согласное с занятием нового здания турецкого консульства. По словам властей, 36-этажный небоскреб был открыт без проверки пожарной безопасности.

"В то время здание не прошло бы проверку ФДНЙ", - говорится в обвинительном заключении. "В обмен на бесплатные поездки и другие подарки, связанные с поездками, в 2021 и 2022 годах, предоставленные турецким чиновником, (Адамс) выполнил инструкции", - продолжает оно.

В том же месяце власти обвиняют Адамса в том, что он просил и принял "сильно скидочные" билеты бизнес-класса для себя и своего сотрудника на рейсы из Нью-Йорка в Пакистан в оба конца.

CNN связался с Турецким домом и Нью-Йоркским управлением пожарной охраны.

Октябрь 2021 года: Власти утверждают, что Адамс подал "ложное заявление о раскрытии" в Совет по финансированию кампании, скрывая пожертвования от турецкого университета через подставных лиц.

Ноябрь 2021 года: Адамса обвиняют в том, что он просил и принял бесплатный автомобиль и водителя, а также ужин в роскошном ресторане в Стамбуле.

Январь 2022 - Октябрь 2023

Январь 2022 года: Согласно обвинениям, Адамс встречался с турецким бизнесменом, указанным в обвинительном заключении как "Промоутер", и согласился принять иностранные средства на свою кампанию 2025 года. "Промоутер" организовал замаскированные взносы на обе кампании Адамса, согласно обвинительному заключению.

Июль 2022 года: Сотрудник Адамса и другой член его команды встретились с турецким чиновником в Турецком доме и указали на старшего чиновника как на "контактное лицо турецкого чиновника для решения "предстоящих проблем" с Турецким домом, таких как "одобрения ФДНЙ", - согласно обвинительному заключению.

Июль 2022 года: Турецкий чиновник якобы организовал бизнес-класс для ближайших сотрудников Адамса.

Сентябрь 2023 года: Согласно обвинениям, Адамс посетил благотворительный фонд, где поблагодарил иностранных доноров за взносы иностранных денег в свою кампанию 2025 года, сделанные через замаскированных доноров.

Октябрь 2023 года: Адамса обвиняют в том, что он посетил благотворительный фонд, где поручил сотруднику координировать замаскированные взносы от лица, указанного в обвинительном заключении как "Бизнесмен-6", члена турецко-американского сообщества Нью-Йорка.

В этом отчете приняли участие журналисты CNN Эван Перес, Марк Морaleс, Кара Сканнелл, Бринн Гинграс, Глория Пазмино, Эрик Левенсон, Артемис Моштагьян, Никки Браун и Джефф Уинтер.

