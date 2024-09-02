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ПолитикаНовостиНидерланды

Хокк обходит обычный маршрут, чтобы присоединиться к законодательному органу штата.

 and  Lauren Adams
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Бьёрн Хёкке получает место в земельном парламенте без одержания победы в избирательном округе...
Бьёрн Хёкке получает место в земельном парламенте без одержания победы в избирательном округе напрямую.

Хокк обходит обычный маршрут, чтобы присоединиться к законодательному органу штата.

В недавних выборах в ландтаг Тюрингии партия AfD стала ведущей силой, опередив других. Несмотря на этот успех, лидер партии в Тюрингии, Björn Höcke, не смог напрямую попасть в парламент. В округе Грейц II он выступал против своего соперника от ХДС, Christian Tischner, и проиграл с разницей в несколько процентов. Höcke набрал 38,9 процентов, а Tischner — впечатляющие 43 процентов.

Однако Höcke нашел лазейку, которая дала ему возможность занять место в ландтаге в Эрфурте. Как первый в списке партии на выборах в ландтаг, он попал в парламент благодаря решению AfD не выставлять прямых кандидатов в двух округах Тюрингии — Вартбургкирхен II/Эйзенах и Вартбургкирхен III. Отсутствие кандидатов от AfD в этих округах позволило ХДС выиграть их по первому голосу в воскресенье.

Если бы AfD выставила кандидатов в этих округах, они, скорее всего, выиграли бы оба Вартбургских района с существенным преимуществом во втором туре. Отсутствие прямых кандидатов от AfD в этих округах, возможно, и стало причиной того, что Höcke сейчас входит в состав ландтага, так как партия могла бы получить дополнительных кандидатов, если бы выиграла два дополнительных округа.

Юридические споры мешают новым выборам

В июле избирательная комиссия округа Вартбургкирхен отклонила два предложения AfD для этих округов. Причиной отказа стало то, что предложения не были подписаны руководством партии в Тюрингии, как сообщает MDR. В соответствии с законом о выборах в земле, это сделало предложения недействительными.

Отсутствие подписи руководства партии вызывает споры. Некоторые считают, что Höcke использовал это как тактическое движение, чтобы гарантировать свое место в списке партии. Однако другие сообщения указывают на реальную причину — борьбу за власть между западно-туринским и государственным отделениями AfD. Местное отделение округа надеялось выдвинуть двух кандидатов против воли руководства партии. Höcke и руководство отказались признать решение базы партии, ссылаясь на якобы формальные ошибки. Суд отклонил просьбу руководства о проведении новых выборов кандидатов в этих двух округах.

Это не первый раз, когда отделение AfD в Тюрингии испытывает подобные внутренние разногласия. Перед весенними муниципальными выборами также произошел раскол. В конце концов, не один, а два конкурирующих списка AfD выдвинулись друг против друга на выборах в совет округа.

Несмотря на разочаровывающее выступление AfD на выборах в ландтаг Тюрингии, их решение не выставлять прямых кандидатов в двух округах Вартбургкирхен в конечном итоге пошло на пользу их лидеру, Björn Höcke. Благодаря этому решению он получил место в ландтаге в Эрфурте, будучи первым в списке партии, хотя и проиграл выборы в Грейц II.

Вхождение Höcke в парламент вызвало споры, с одной стороны, считают, что он использовал отсутствие подписи руководства партии как тактическое движение, чтобы гарантировать свое место. С другой стороны, другие сообщения указывают на борьбу за власть между западно-туринским и государственным отделениями AfD.

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