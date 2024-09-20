Хиллари Клинтон выражает, что взгляды Вэнса на уход за детьми не связаны с повседневным опытом большинства граждан США.

Его точка зрения трудно уловить. Откуда он черпает свои мысли? Что питает эти убеждения? - так бывший госсекретарь выразилась в предстоящем интервью CNN с Фаридом Закарией, продвигая свою новую книгу "Потеряно и обретенное".

Клинтон сослалась на спорные замечания Вэнса о детском уходе в недавнем интервью консервативному комментатору Чарли Кирку, а также на его комментарий 2021 года о том, что США возглавляют "бездетные кошатницы", как на доказательство десятилетий сопротивления республиканских законодателей в Вашингтоне политикам поддержки семьи, которые предлагают федеральную помощь работающим семьям.

"Мне кажется, эти чувства могут корениться в его личном прошлом, но они совпадают с той же идеологией: 'Надейся на себя. Ты независимый дух'," - сказала она.

Она подчеркнула необходимость поддержки семьи, утверждая, что члены расширенной семьи не всегда доступны или рядом.

"Я бабушка. Я очень активна. Я наслаждаюсь своими внуками, но у меня также есть свои интересы", - поделилась она. "Это не ноль-сумма. Конечно, я хочу помочь своей дочери и зятю с их активными детьми. Они работают усердно. Им нужна помощь с уходом за детьми, особенно когда дети были очень маленькими".

Во время беседы с Закарией Клинтон затронула свою женитьбу на бывшем президенте Билле Клинтоне, вспоминая "трудные времена", когда его измена и последующий импичмент стали достоянием общественности.

"Только двое людей, вовлеченных в брак, действительно знают, что происходит внутри него, и каждый, о котором я знаю, переживает взлеты и падения, но в частном порядке", - сказала она.

Она отвергла идею давать советы другим, оставаться в браке или нет.

"Для моего мужа и меня, я думаю, мы достигли точки в нашей жизни, где мы счастливы иметь наших внуков и проводить с ними качественное время вместе. Я пишу о том, как мы начинаем утро с игры в 'Букву' в постели, и поверьте мне, Билл преуспевает в этом", - сказала она. "Мы просто наслаждаемся обществом друг друга. Мы ценим наше совместное существование, которое длится почти 50 лет брака. Это подходит нам, и это мое сообщение".

Это было значительным поворотом от 1990-х годов, когда она выражала глубокую боль и замешательство, но противилась республиканцам, чьей целью было сместить ее мужа с поста.

"Преодоление брачных трудностей всегда сложно. Кажется, что весь мир против тебя, но в моем случае это было больше, чем просто мир", - сказала она. "Мне пришлось столкнуться с этими вызовами в своем собственном темпе, на своих собственных условиях и в соответствии со своими ценностями. Я благодарна за то, где мы сейчас".

В контексте политики и политики Клинтон подчеркнула десятилетия сопротивления республиканских законодателей политикам поддержки семьи, сославшись на спорные замечания Вэнса в качестве примера. Это сопротивление, как она предположила, может исходить из глубоко укоренившейся идеологии, ценящей самодостаточность и независимость.

Переворот в позиции Клинтон по поводу преодоления своих брачных трудностей в глазах общественности очевиден в ее последней книге, где она обсуждает взлеты и падения, которые она и ее муж, Билл Клинтон, пережили, подчеркивая их общее наслаждение и благодарность за почти 50-летний брак.

Читайте также: