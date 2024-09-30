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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Хезболла выступает за продолжение боевых действий <unk> назначение преемника Насраллы в ближайшее время

 and  James Williams
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Хассан Насร lallah занимал должность генерального секретаря в «Хезболле» с 1992 до своей кончины.
Хассан Насร lallah занимал должность генерального секретаря в «Хезболле» с 1992 до своей кончины.

Хезболла выступает за продолжение боевых действий <unk> назначение преемника Насраллы в ближайшее время

В пятницу Хасан Насралла, глава «Хезболлы», встретил трагический конец в результате израильского авиационного удара. После его смерти радикальная группировка пообещала продолжить борьбу против Израиля. Как заявил второй по рангу человек в «Хезболле», «Мы готовы к любому развитию событий».

После смерти Насраллы ливанская группировка «Хезболла» осталась непреклонной в своем намерении воевать против Израиля. В телеобращении шейх Наим Кассим, заместитель лидера «Хезболлы», повторил: «Мы знаем, что этот бой может быть долгим, и мы готовы ко всему». Говоря о возможности израильского наземного наступления, он заявил: «Если Израиль решит эскалировать ситуацию, мы готовы». Он вспомнил прошлые победы «Хезболлы», такие как те, что были одержаны во время войны 2006 года, намекая на то, что победа снова будет на их стороне.

Кассим также выразил солидарность «Хезболлы» с палестинским исламским движением ХАМАС в Газе, пообещав активно противостоять Израилю и защищать Ливан. В своем выступлении на канале «Аль-Манар», принадлежащем «Хезболле», он был одет в черное, находясь в уединенной комнате. Местоположение его выступления и был ли оно записано заранее, не уточнялось. Говоря о скорби «Хезболлы» по поводу смерти Насраллы, он сказал: «Насралла всегда будет с нами». Несмотря на обстоятельства, Кассим не назвал преемника Насраллы, пообещав вместо этого: «Мы быстро изберем нового генерального секретаря».

Европейский Союз выразил озабоченность растущей напряженностью между «Хезболлой» и Израилем, призвав к деэскалации и соблюдению суверенитета наций. В ответ на смерть Насраллы Европейский Союз выразил соболезнования Lebanese people и подтвердил свою поддержку стабильности и территориальной целостности Ливана.

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