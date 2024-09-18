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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

"Хезболла" угрожает отмщением Израилю

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Более 2750 человек получили ранения из-за взрывов радарных устройств.
Более 2750 человек получили ранения из-за взрывов радарных устройств.

"Хезболла" угрожает отмщением Израилю

Возникают растущие опасения нового конфликта. Недавние взрывы в Ливане оставили тысячи ранеными и, по-видимому, повредили части военной структуры командования "Хезболлы". "Хезболла" обвиняет Израиль и угрожает ответными действиями. Армия Израиля готова к действиям.

Тысячи людей получили ранения, а несколько погибли в результате предполагаемых скоординированных взрывов портативных устройств связи в Ливане. Армия и спецслужбы Израиля отказались взять на себя ответственность, но "Хезболла" и Иран быстро обвинили Израиль. Военные чины Израиля намекали на планирование ответных действий. Генерал Херци Халеви якобы провел вечернее совещание, посвященное "готовности во всех сферах, tanto offensive как и defensive".

Вчера около 2750 человек получили ранения, и 9 погибли в Ливане в результате синхронных взрывов того, что называлось "пейджерами". Отчеты указывают на то, что взрывные устройства, возможно, были подстроены израильскими оперативниками.

"Хезболла", шиитская милиция, поддерживаемая Ираном, обвинила Израиль и пообещала отомстить. Набих Берри, спикер ливанского парламента, союзник "Хезболлы", назвал инцидент "израильским массовым убийством и военным преступлением". Ливанские школы и университеты планируют закрыться завтра в память о жертвах и как форма протеста.

По данным Axios, взрывы также нанесли значительный ущерб военной структуре командования и управления "Хезболлы". Атака, организованная Израилем, была направлена на дезорганизацию могущественной милиции и посеяние среди ее членов убеждения, что они широко проникнуты израильской разведкой, сообщил анонимный источник. По словам представителя Государственного департамента США, США, союзник Израиля, не участвовали в операции и не имели о ней предварительного знания.

Иран осуждает акт

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагичи осудил взрывы как "террористический акт" и обвинил Израиль. Исламская Республика Иран, основной сторонник "Хезболлы", не признает права Израиля на существование. Арагичи выразил соболезнования своему ливанскому коллеге Абдулле Бу Хабибу и выразил поддержку Ирана.

Организация Объединенных Наций выразила озабоченность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке в свете недавних событий. "Эти события вызывают серьезную озабоченность, учитывая крайне напряженную ситуацию", - сказал представитель ООН Стефан Дюджари.

Галант призывает к военному ответу

Взрывы в Ливане произошли вскоре после встречи кабинета безопасности Израиля. Кабинет принял решение о возвращении граждан, покинувших свои дома в северном Израиле из-за столкновений с "Хезболлой", а также о освобождении заложников из спорного сектора Газа и ликвидации исламистской "Хамас", связанной с "Хезболлой", в качестве военных целей.

Единственный способ достичь этого - "военная операция", заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник, согласно его офису, на встрече с американским посредником Амосом Хохштейном. Вероятность дипломатического решения конфликта с "Хезболлой" снижается, поскольку милиция связывает свою судьбу с судьбой "Хамас" в Газе и отказывается прекращать конфликт.

С начала конфликта в Газе почти год назад регулярно происходят столкновения между "Хезболлой" и израильской армией вдоль границы Израиля и Ливана. Обе стороны понесли потери, в основном среди членов "Хезболлы", в результате взаимной бомбардировки. Примерно 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома в северном Израиле. Тысячи людей также покинули южный Ливан, переместившись в другие части страны.

Израиль пытается заставить "Хезболлу" военными и дипломатическими средствами отступить к реке Литани, как это предписывает резолюция ООН 1701. Однако "Хезболла" настаивает на продолжении боевых действий до установления перемирия в Газе. Госсекретарь США Энтони Блинкен работает над возобновлением переговоров по прекращению конфликта в Газе к четвергу в Египте. Однако соглашение между Израилем и "Хамас" в настоящее время кажется невозможным. Египет, Катар и США выступают в качестве посредников.

Международное сообщество, представленное Организацией Объединенных Наций, выразило озабоченность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке в свете недавних событий. В ответ на эти взрывы министр иностранных дел Ирана Аббас Арагичи осудил действия как "террористический акт" и обвинил Израиль. Комиссия, скорее всего, имея в виду Организацию Объединенных Наций, выразила обеспокоенность напряженной ситуацией.

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