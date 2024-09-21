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Хезболла признает гибель своего командира Акила.

 and  Carmen Simpson
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Хезболла признает гибель своего командира Акила.

После взрыва многочисленных коммуникационных устройств, Израиль не дает покоя Хезболле. Военная группировка подтвердила, что в пятницу днем в Бейруте был убит влиятельный лидер. Ибрагим Акил признан глобальным террористом в списке разыскиваемых США.

Ливанская шиитская группировка Хезболла подтвердила гибель своего высокопоставленного командира Ибрагима Акила в результате израильского удара. Акил, возглавлявший элитное подразделение Хезболлы "Радван", был одним из "уважаемых лидеров" и "на пути в Иерусалим", когда был ликвидирован, как отметила проиранская группировка, используя свою стандартную фразеологию для погибших от рук Израиля. Израильские военные объявили о смерти Акила в результате "точного" удара в южном Бейруте днем.

Согласно израильским ВВС, в результате атаки погибли еще девять командиров Хезболлы. Ранее о смерти Акила сообщали круги Хезболлы. Неизвестный источник из ливанских кругов безопасности сообщил, что атака на Акила произошла возле мечети Аль-Каем в пригороде Бейрута. Дым был виден над южным Бейрутом в онлайн-медиа, что впоследствии было подтверждено как правдивое. Правительство Ливана сообщило, что в результате израильских атак в южном Бейруте в пятницу погибли по меньшей мере 12 человек и 66 получили ранения. Девять из них находятся в критическом состоянии.

Акил считался одним из "наиболее выдающихся" членов поддерживаемой Ираном Хезболлы, согласно заявлениям США. Госдепартамент США заявил, что лидер Хезболлы, также известный как Тахсин, является членом высшего военного органа Хезболлы, Совета джихада. Министерство финансов США отметило, что Акил также играл "ключевую роль" в деятельности подразделения "Радван" в Сирии, где милиция сражается на стороне президента Башара аль-Асада.

США объявляют награду

В 2019 году Акил был признан "международным террористом" Госдепартаментом США. С тех пор за информацию, ведущую к его аресту, в том числе за предполагаемую причастность к взрыву американского посольства в Бейруте в апреле 1983 года, в результате которого погибли 63 человека, и взрыву казарм морской пехоты США в октябре 1983 года, в результате которого погибли 241 человек, а также за жестокое похищение немцев и американских граждан в Ливане в 1980-х годах, была назначена награда в размере до 7 миллионов долларов (6,3 миллиона евро). США также обвиняют Акила в жестоком похищении немцев и американских граждан в Ливане в 1980-х годах.

В июле израильская армия ликвидировала военного командира Хезболлы Фуада Шукра в результате точного удара в ливанской столице. Перед смертью Шукра Акил считался вторым по рангу военным командиром Хезболлы.

Израиль: Нежелание эскалации конфликта

После смерти Акила военные Израиля заявили, что не стремятся к эскалации конфликта. "Мы не стремимся к широкомасштабной эскалации в регионе", - заявил журналистам военный спикер Дан Хагари. "Мы действуем в соответствии со своими предопределенными целями и будем продолжать это делать". В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант написал в онлайн-платформе X, что "враги" Израиля больше не имеют "безопасного убежища".

Иранское посольство в Бейруте осудило нападение на пригороде столицы в онлайн-платформе X как "безумие" и заявило, что "израильская гордость" "превысила все границы". Палестинская исламская организация ХАМАС, поддерживаемая Ираном и союзная Хезболле, описала это как "жестокое и террористическое нападение" в заявлении.

Европейский Союз выразил озабоченность эскалацией tensions between Israel and Hezbollah, призвав к деэскалации и соблюдению суверенитета Ливана. Несмотря на заявление израильских военных о том, что они не стремятся к широкомасштабному конфликту, в Европейском Союзе остаются опасения по поводу потенциальной дальнейшей эскалации и ее влияния на региональную стабильность.

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