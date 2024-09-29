Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВоздушная атака

Хезболла признает гибель известного лидера Караки после израильской авиаудары.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Хезболла признает гибель известного лидера Караки после израильской авиаудары.

Радикальная исламская группировка «Хезболла» подтвердила гибель одного из своих высокопоставленных офицеров в результате израильского авиаудара. Али Караки погиб в нападении, которое также было направлено на ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насроллы, как объявило движение в воскресенье.

Ранее израильская армия объявила в воскресенье, что они ликвидировали еще одного высокопоставленного офицера «Хезболлы», Набиля Каоука, в результате авиаудара накануне. «Хезболла» впоследствии подтвердила его гибель.

Израильский авиаудар также был направлен на ликвидацию Али Караки, как подтвердило движение «Хезболла». Это был значительный удар для радикальной исламской группировки, так как Караки занимал высокое положение в ее иерархии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая,...
Политика

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода Уход сопредседателей партии "Зеленые" Ланг и Нурипура потряс политическую сцену. Вскоре начали ходить слухи о том, что в этом может быть замешан министр экономики Хабек, который якобы претендует на пост канцлера. Однако Ланг занимает твердую позицию по этому вопросу. В предстоящей программе

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Жители Бруклина сообщили об увеличении присутствия полиции города Балтимор после массовой стрельбы...
Политика

Уменьшение насильственных преступлений в стране; открытие новых стратегий безопасности в трех известных городах

Методы, выходящие за пределы обычного восприятия и судебного преследования, включают общественную помощь, вовлечение заслуживающих доверия общественных фигур и, в определенной степени, финансовую поддержку от federal ('федеральных') структур.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В предыдущие семь дней Воздушные силы России проводили атаки на Харьковскую область.
Политика

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления По данным российских властей, смерть Навального в феврале наступила в результате естественных причин. Однако сторонники Навального и многие международные политики обвиняют правительство России, в частности президента Владимира Путина, в его смерти. Недавний отчет поддерживает

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Русские военные начали массированные авиационные атаки на Харьковскую область неделей ранее
Политика

В 15:55 российские войска утверждают, что успешно отразили шесть попыток проникновения украинских войск в Курск.

В 15:55 российские войска утверждают, что успешно отразили шесть попыток проникновения украинских войск в Курск. 15:28 Разрушения в Запорожье: 13 авиационных ударов вызвали хаос Украинский город Запорожье подвергся авиационной бомбардировке. По меньшей мере 13 человек ранены, в некоторых жилых районах здания обрушились. Горят здания в нескольких местах. Украинские

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая,...
Политика

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода Уход сопредседателей партии "Зеленые" Ланг и Нурипура потряс политическую сцену. Вскоре начали ходить слухи о том, что в этом может быть замешан министр экономики Хабек, который якобы претендует на пост канцлера. Однако Ланг занимает твердую позицию по этому вопросу. В предстоящей программе

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Жители Бруклина сообщили об увеличении присутствия полиции города Балтимор после массовой стрельбы...
Политика

Уменьшение насильственных преступлений в стране; открытие новых стратегий безопасности в трех известных городах

Методы, выходящие за пределы обычного восприятия и судебного преследования, включают общественную помощь, вовлечение заслуживающих доверия общественных фигур и, в определенной степени, финансовую поддержку от federal ('федеральных') структур.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В предыдущие семь дней Воздушные силы России проводили атаки на Харьковскую область.
Политика

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления По данным российских властей, смерть Навального в феврале наступила в результате естественных причин. Однако сторонники Навального и многие международные политики обвиняют правительство России, в частности президента Владимира Путина, в его смерти. Недавний отчет поддерживает

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Омар Магнуссон и его группа, базирующаяся в Магдебурге, приложили значительные усилия.
Спорт

СК Магдебург прошел в полуфин-гондбол чемпионат события, клубный чемпионат мира

СК Магдебург прошел в полуфин-гондбол чемпионат события, клубный чемпионат мира В чемпионате мира по гандболу клуб "Магдебург" смог одолеть своих азиатских соперников из клуба "Халедж", победив со счётом 35-28 (15-14). Лучшим бомбардиром матча стал Исак Перссон, забивший девять голов. Эта победа гарантировала "Магдебургу" первое

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно