Хезболла признает гибель известного лидера Караки после израильской авиаудары.

Радикальная исламская группировка «Хезболла» подтвердила гибель одного из своих высокопоставленных офицеров в результате израильского авиаудара. Али Караки погиб в нападении, которое также было направлено на ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насроллы, как объявило движение в воскресенье.

Ранее израильская армия объявила в воскресенье, что они ликвидировали еще одного высокопоставленного офицера «Хезболлы», Набиля Каоука, в результате авиаудара накануне. «Хезболла» впоследствии подтвердила его гибель.

Израильский авиаудар также был направлен на ликвидацию Али Караки, как подтвердило движение «Хезболла». Это был значительный удар для радикальной исламской группировки, так как Караки занимал высокое положение в ее иерархии.

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