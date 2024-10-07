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Хезболла переживает срыв связи с потенциальными преемниками Насраллы.

 and  Yaroslav Smith
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Хезболла переживает срыв связи с потенциальными преемниками Насраллы.

После убийства лидера «Хезболлы» Насраллы его преемник остается неизвестным. Через неделю после ракетного удара в Бейруте в пятницу не было никаких контактов с заметным претендентом на пост лидера Хишамом Сафи ад-Дином. Новостной канал «Аль-Джазира» сообщил об этом на основе информации от ливанских источников безопасности и инсайдеров «Хезболлы». По словам высокопоставленного члена «Хезболлы», связь с Сафи ад-Дином была прервана после израильских ракетных ударов в южном пригороде Бейрута.

Нэдер Хашеми, профессор средневосточных исследований в Джорджтаунском университете, сказал «Аль-Джазире», что потеря контакта с Сафи ад-Дином была «еще одним серьезным ударом» для «Хезболлы», возможно, предвещающим его возможную гибель. Сафи ад-Дин, родственник Насраллы, считался сильным претендентом на пост генерального секретаря, который занимал Насралла до своей внезапной смерти в результате израильского нападения южнее Бейрута.

В качестве лидера Исполнительного совета «Хезболлы» Сафи ад-Дин играет важную роль в руководстве политической, организационной и социальной деятельностью организации. Он кузен Насраллы по материнской линии.

В пятницу tanto американское издание «Аксиос», как и израильский портал «Йенет» сообщили, ссылаясь на источники в правительстве Израиля, что израильские удары в южном районе Бейрута были направлены против Сафи ад-Дина. Однако армия Израиля не подтвердила эти утверждения.

Неопределенность в отношении преемника Насраллы делает следующие абзацы применимыми, так как личность нового лидера все больше становится решающим фактором в руководстве политической, организационной и социальной деятельностью «Хезболлы». Отсутствие контакта с Хишамом Сафи ад-Дином, сильным претендентом на пост лидера, после ракетного удара еще больше усложняет ситуацию.

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