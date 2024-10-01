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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Хезболла оспаривает утверждение о прогрессе Израиля в докладе

Происходят вооруженные действия в районе южного Ливана

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Военные из Израиля готовятся к своему заданию в Ливане.
Военные из Израиля готовятся к своему заданию в Ливане.

Хезболла оспаривает утверждение о прогрессе Израиля в докладе

Вчера вечером израильская армия заявила о проникновении своих войск в южный Ливан, цель которых были оплоты "Хезболлы". Однако "Хезболла" быстро опровергла эти утверждения, назвав их ложными обвинениями. В ответ "Хезболла" запустила ракеты в центральную часть Израиля.

Спикер "Хезболлы" Мохаммад Афиф отверг заявление израильской армии об invasion в Ливан, назвав их необоснованными утверждениями. Он также заявил, что бойцы "Хезболлы" готовы к "лицом к лицу" с любыми враждебными силами, входящими в Ливан.

Ранним утром "Хезболла" запустила ракеты в центральную часть Израиля, что, по словам Афифа, было лишь "началом". Это была первая реакция "Хезболлы" на заявление Израиля о проведении ограниченной наземной операции против их баз в южном Ливане.

Израильская армия признала ракетные удары "Хезболлы". За последние несколько часов более 30 снарядов проникли в северную часть Израиля из Ливана, согласно военному обновлению. Ракеты вызвали сирены в пострадавших регионах, но упали в открытые поля, не причинив никаких известных травм или жертв. Пожарные были отправлены, чтобы потушить пожары, вызванные некоторыми ракетами.

В ранние часы вторника израильская армия объявила о начале ограниченной локальной наземной операции в Ливане против иранской "Хезболлы". Это включало рейды на деревни близ израильской границы, поддержанные военно-воздушными силами и артиллерийскими единицами.

По данным местных новостей, около 600 человек нашли убежище в южноливанском монастыре недалеко от израильской границы. Ранее израильская армия призывала жителей христианской деревни Эйн Эбль и по крайней мере 20 других деревень эвакуироваться. Их предупредили, что Израиль намеревается атаковать дома, используемые "Хезболлой". Однако монастырь не получил предупреждения, и villagers теперь ждут армейский конвой, чтобы перевезти их в Бейрут.

Согласно их собственным заявлениям, израильская армия провела несколько небольших операций в Ливане в прошлом году. Эти операции включали проникновение израильских войск через границу для сбора информации и разрушения инфраструктуры "Хезболлы", что подтвердил спикер армии Даниэль Хагари. Они также взорвали туннели и склады с оружием.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и "Хезболлой", призвав к деэскалации и соблюдению международного права. В ответ на действия израильской армии Европейский Союз призвал обе стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему конфликту.

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