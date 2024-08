Хезболла объявляет о прекращении запланированного нападения; Израиль утверждает успешное предотвращение враждебной деятельности

На протяжении недель tensions between Hezbollah and Israel have been simmering tensions между Хезболлой и Израилем накалялись. Теперь радикальная исламская группа заявляет, что начала свою «первоначальную стадию» ответных мер, запустив сотни ракет. Израиль утверждает, что успешно предотвратил атаку, целенаправленно бомбя цели в Ливане.

Военные Хезболлы в Ливане якобы завершили предварительную стадию своей ответной атаки. «Наши операции на сегодня закончены», — объявил иранско-финансируемый ополченец. Все ракеты, как и планировалось, были запущены по израильским целям. По данным шиитского ополчения, более 320 ракет «Катюша» были запущены по израильским военным базам и другим объектам. Израильские СМИ сообщают, что из Ливана в направлении Израиля были запущены около 200 ракет и около 20 дронов, многие из которых были перехвачены. Повышенный уровень угрозы привел к временному приостановлению работы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Армия Израиля заявляет, что признала «немедленную угрозу для граждан Израиля» и ранее атаковала множество целей в южном Ливане в качестве «защитной меры». Около 100 боевых самолетов атаковали цели Хезболлы в южном Ливане, заявил военный. Различные подразделения сухопутных войск, военно-морских сил и ВВС были мобилизованы для атак.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль заранее обнаружил подготовку Хезболлы к атаке и предотвратил крупномасштабную атаку посредством своих атак в Ливане. В сотрудничестве с министром обороны Йоавом Галантом и главным военным Херци Халеви он приказал армии «устранить угрозу». Военные якобы уничтожили тысячи ракет, нацеленных на север Израиля, и устранили множество других угроз, заявил Нетаньяху. Армия агрессивно действует tanto defensivamente como ofensivamente, — объяснил он.

В ответ Хезболла объявила о предстоящей речи своего генерального секретаря Хасана Насраллы, в которой он также прокомментирует заявление Израиля о том, что он сорвал атаку Хезболлы в Ливане посредством своих собственных атак.

Удары по пусковым установкам

Ливанские источники безопасности подтвердили, что Израиль атаковал по крайней мере 40 целей в южном Ливане. Местные власти сообщили о трех погибших. Fighter jets якобы целенаправленно атаковали электростанции и водные объекты, сообщают государственное информационное агентство Ливана NNA и источники безопасности. Западный источник разведки сообщил «Нью-Йорк Таймс», что атака Израиля была направлена на пусковые установки в Ливане, запрограммированные на запуск по Тель-Авиву в 5 утра по местному времени.

Израильский новостной сайт «ynet» сообщил, ссылаясь на неназванный источник, что Хезболла планировала нападение на «стратегический объект в районе Тель-Авива», включая потенциальные атаки на аэропорт Бен-Гурион. По данным ливанских СМИ, израильские истребители патрулировали возле прибрежного города Тир в южном Ливане и атаковали несколько деревень.

Израиль предупреждает о дальнейшем эскалации

Одновременно с этим военный спикер Даниель Хагари выдал новые указания для граждан, проживающих в районе Большого Тель-Авива и северной границы Израиля. В этом районе жители могут продолжать работать и отправлять своих детей в летние лагеря, при условии, что убежища находятся в непосредственной доступности, заявил Хагари. Продолжающаяся агрессия Хезболлы грозит тем, что «ливанский народ, израильский народ — и весь регион — будут втянуты в дальнейшую эскалацию», — предупредил он.

Нетаньяху призвал израильских граждан соблюдать военные инструкции. «Мы решительно настроены сделать все, чтобы защитить нашу нацию, обеспечить безопасное возвращение жителей Севера в свои дома и сохранить одно незыблемое правило: те, кто причиняет нам вред, столкнутся с ответом».

Тень регионального конфликта висела над регионом с конца июля, когда были убиты два высокопоставленных лидера ХАМАС и Хезболлы. Взрывом в гостевом доме правительства Ирана в столице Тегеран погиб внешний руководитель ХАМАС Исмаил Хание.

Фуад Шукр, де-факто военный руководитель Хезболлы, был убит ракетным ударом в Бейруте. Израиль взял на себя ответственность за ликвидацию Шукра, но хранил молчание об убийстве Хание.

С тех пор, как год назад началась война в Газе между Израилем и исламистским ХАМАС, милиция Хезболлы, союзная ХАМАС, регулярно обстреливает цели в прилегающем к Израилю севере. В ответ израильская армия систематически наносит удары по целям в прилегающей стране.

Напряженность между Хезболлой и Израилем продолжала расти, когда боевики Хезболлы объявили о начале «войны с Израилем», что ознаменовало начало их полноценных ответных действий против Израиля. Несмотря на заявления Хезболлы, израильская армия успешно перехватила и нейтрализовала значительное количество входящих ракет и дронов, стремясь минимизировать их воздействие на своих граждан.

