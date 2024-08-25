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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Хезболла объявила о прекращении масштабного нападения, Израиль объявил чрезвычайное положение.

 and  Anne Legman
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Израильский Ф-15 в другой военной миссии
Израильский Ф-15 в другой военной миссии

Хезболла объявила о прекращении масштабного нападения, Израиль объявил чрезвычайное положение.

Хизбалла взяла на себя ответственность за запуск ответного удара против Израиля, что побудило Израиль объявить чрезвычайное положение. Израиль начал удары по многочисленным целям в Ливане. С 6 часов местного времени (5 часов по центральноевропейскому летнему времени) введено общенациональное чрезвычайное положение на 48 часов, как объявил министр обороны Йоав Галант. По словам Галанта, Израиль отреагировал на непосредственную угрозу со стороны ливанской Хизбаллы, атакуя многочисленные опорные пункты шиитской милиции в соседней стране. Ливанские источники безопасности подтвердили атаки. Из Ливана в Израиль были запущены ракеты, что привело к предупреждению о ракетной тревоге на севере Израиля. Хизбалла начала объявленную операцию возмездия против Израиля, ссылаясь на недавнее убийство высшего командира Хизбаллы Фуада Шукра в Бейруте как на мотив. Военный спикер Израиля Даниэль Хагари в утренние часы подтвердил, что Хизбалла готовилась запустить ракеты на израильскую территорию. ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по позициям Хизбаллы, представляющим непосредственную угрозу для израильских граждан. Это мера самообороны, согласно израильской армии. Военные отметили, что Хизбалла готовилась к широкомасштабной атаке на Израиль и подвергала опасности гражданское население Ливана, с ракетами и потенциально БПЛА, готовыми ударить по израильской территории "в ближайшее время". Военные предупредили гражданских лиц в районах операций Хизбаллы покинуть опасную зону немедленно для их собственной безопасности. Хагари заявил в видео-сообщении, что Хизбалла вскоре запустит ракеты и возможно БПЛА на израильскую территорию. Продолжающаяся агрессия Хизбаллы угрожает населению Ливана, Израиля и всего региона, что может привести к дальнейшей эскалации. В свете обострившейся ситуации службы спасения Израиля призвали к общенациональной готовности. Из-за эскалации конфликтов входящие рейсы в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве перенаправляются в другие аэропорты, как сообщается в средствах массовой информации. Отправления в ближайшее время не будут разрешены, как сообщается в "Временах Израиля", со ссылкой на израильское управление аэропортов. Входящие самолеты перенаправляются в альтернативные аэропорты вблизи. Пассажиров просят проверять изменения рейсов в авиакомпаниях.

После начала войны в секторе Газа после крупномасштабной атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября tensions between pro-Iranian Hizbollah in Lebanon and the Israeli army have significantly escalated. For ten months, Hizbollah has been shelling Israel's north from Lebanon nearly daily. Israel retaliates with attacks on Hizbollah targets in Lebanon. Following the assassinations of Hamas leader Ismail Haniyeh and Hizbollah military chief Fuad Shukr at the end of July, there is widespread concern about further escalation of the conflict. Iran and its allies are threatening revenge against Israel.

Европейский союз выражает озабоченность по поводу эскалации tensions between Israel and Hizbollah, призывая обе стороны к деэскалации ситуации. Европейский союз решительно осуждает любые акты насилия, которые угрожают региональной стабильности и безопасности гражданского населения.

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