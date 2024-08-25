Хезболла нацелилась исключительно на военные объекты в Израиле.

В воскресенье утром лидер "Хезболлы" Хассан Насралла заявил, что их нападение на Израиль сознательно избегало ударов по гражданским районам. Его объяснение было простым: "Наша цель не состояла в том, чтобы атаковать гражданских, а в том, чтобы атаковать военные цели", - сказал он в телеобращении. Их основной целью был военный базовый комплекс Глилот, расположенный недалеко от Тель-Авива.

"Хезболла" сознательно отложила атаку, дав шанс мирным переговорам, направленным на прекращение конфликта в Газе, и отомстить израильским силам. Атаки Ирана и хуситов в Йемене все еще ожидаются в рамках первого этапа.

Насралла заявил, что "Хезболла" запустила 340 ракет в направлении Израиля. Израиль ответил ударами по целям в южном Ливане, оправдывая свои действия как оборонительные меры. К сожалению, в Ливане погибли трое человек. В то же время в Израиле сообщается о гибели солдата от обломков израильского перехватного ракеты, когда он служил на военно-морском корабле.

"Хезболла" широко признана самым значительным внегосударственным союзником Ирана на Ближнем Востоке и считается самой вооружённой внегосударственной группой в регионе. С начала войны в Газе десять месяцев назад боевики почти ежедневно вступали в столкновения с Израилем, что привело к многочисленным жертвам с обеих сторон границы.

Европейский союз выразил озабоченность растущей напряжённостью между Израилем и "Хезболлой", призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский союз также оказывает гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от конфликта.

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