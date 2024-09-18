Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей сильной антиизраильской позицией в регионе, "Хезболла" в этом случае, похоже, не оправдала ожиданий.

Эта ситуация сравнивается с 7 октября "Хезболлы", как цитирует The New York Times политического научного сотрудника Моханада Хаге Али из Центра Ближнего Востока в Бейруте. Он ссылается на провал израильской службы безопасности, который позволил ХАМАСу провести масштабную атаку в прошлом году. Этот взрыв пейджеров, в результате которого погибли более 12 человек и получили ранения около 2800 человек, описывается как серьезный провал.

С 7 октября Израиль и "Хезболла" участвуют в стычках вдоль своей границы. Хаге Али, комментируя это нападение, сказал: "Этот удар направлен на самую основу организации". Он сравнивается с глубоко проникающим клинком, который причинил ущерб организации, и на его исцеление потребуется время.

"Джерузалем Пост" видит в этом нападении выдающуюся победу в борьбе против "Хезболлы", не прямо признавая роль Израиля. "Если это Израиль, то это событие, в котором мы должны гордиться, так как оно бросает исключительно положительный свет на наши продвинутые системы безопасности", - написала газета.

Либеральная газета "Хаарец" также хвалит Израиль за эту "впечатляющую операцию". "Хезболла" унижена, и организация, скорее всего, посвятит значительные усилия для идентификации и устранения брешей в безопасности. Однако ожидается, что "Хезболла" отреагирует, так как подобные инциденты редко остаются без ответа на Ближнем Востоке.

Пока не ясно, как "Хезболла" ответит. Эксперты считают, что организация столкнулась с дилеммой: она, скорее всего, отреагирует, чтобы сохранить честь, в то же время избегая полномасштабной войны с Израилем. Настроение сторонников организации также может сыграть свою роль. Атака, скорее всего, вызовет недовольство и усталость среди сторонников "Хезболлы", считает Ранда Слим из Института Ближнего Востока в Вашингтоне для The New York Times. Однако это также может подстегнуть требование внутри электората к более решительному ответу "Хезболлы".

Мотивы массового взрыва

Мотивы Израиля в активации пейджеров остаются неясными. Одна теория связана с военными целями Израиля: накануне взрывов Совет безопасности Израиля объявил о своем намерении переселить тысячи эвакуированных из северных районов в свои дома - в районе, который постоянно подвергается атакам со стороны Ливана. Ранее израильские СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступал за эскалацию offensives в Ливане.

"Хаарец" звучит тревогу по поводу эскалации. "Так же, как Нетаньяху недавно обещал израильской общественности, что мы находимся всего в шаге от полной победы над ХАМАСом, мы сейчас, похоже, ближе чем когда-либо к масштабной войне с "Хезболлой". Однако полная победа по-прежнему остается недостижимой".

Неясно, сможет ли израильская армия вести открытую войну одновременно в Газе и Ливане. Эйял Пинко, бывший израильский военно-морской командир, замечает: "Вероятно, эта операция предназначена для сигнала или сдерживания. Сообщение Израиля, похоже, следующее: "Мы проникли в вас, вы уже компрометированы, мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь, и посмотрите, что мы можем сделать одним выстрелом".

Причастность саботажа "Хезболлы"

Другая теория предполагает, что "Хезболла" проникла в заговор. Согласно отчетам американской разведки, израильское разведывательное агентство саботировало пейджеры в результате многоступенчатой операции, требующей месяцев или лет тщательного планирования. Израильское правительство, возможно, решило ускорить эвакуацию, чтобы не потерять навсегда возможность атаковать, согласно отчетам американских СМИ. Примечательно, что "Хаарец" отмечает, что этот график совпадает с внутренним политическим конфликтом в Израиле. Премьер-министр Нетаньяху собирался заменить своего министра обороны Яова Галата, с которым он расходился во мнениях по стратегии войны в Газе, на Гидеона Саара, бывшего соперника премьера. Эти планы, похоже, приостановлены до тех пор, пока не станет ясно, будет ли война на севере страны.

Газета считает, что время атаки играет на руку Нетаньяху. Саар кажется ослабленным на своем посту, представая как человек, готовый пожертвовать своей честью ради работы. С другой стороны, Галат предстает как политик без политической базы, что делает его подходящей заменой для Нетаньяху.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу эскалации tensions между Израилем и "Хезболлой", так как блок ценит мир и стабильность на Ближнем Востоке. Этот инцидент имеет потенциал для напряженности в отношениях между Израилем и его партнерами по ЕС, учитывая приверженность ЕС соблюдению международного права и продвижению диалога.

В свете длительных дипломатических усилий ЕС по разрешению израильско-палестинского конфликта полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой" могла бы осложнить эти усилия и подорвать цели ЕС по достижению мирного решения.

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