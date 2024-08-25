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ПолитикаНовостиВоенно-воздушные силы

Хезболла готовится к наступлению на Израиль.

Утверждается, что ответный удар «Хезbolла» против Израиля стал причиной тревоги последних нескольких дней. По последним данным военной разведки, удар, как ожидается, состоится в ближайшее время. В качестве ответа израильские ВВС активизировались.

 and  Ksenia Johnson
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Израильские военные утверждают, что ливанская армия готовится к наступлению против Израиля.
Израильские военные утверждают, что ливанская армия готовится к наступлению против Израиля.

- Хезболла готовится к наступлению на Израиль.

Израильские военные, как они сами заявляют, наносят удары по оплотам «Хезболлы» в соседнем Ливане, ссылаясь на угрозу, которая вот-вот нависнет. Недавняя полученная израильскими силами разведка указывает на то, что «Хезболла» планирует запустить ракеты на израильскую территорию. Об этом сообщил представитель армии Израиля Даниэль Хагари в начале дня. В настоящее время самолеты ВВС Израиля бомбят объекты «Хезболлы», представляющие непосредственную угрозу для граждан Израиля. Это действие оправдывается как необходимая мера.

Армия Израиля выразила свои опасения, заявив: «В самом центре домов мирных жителей в южном Ливане «Хезболла» готовится к полномасштабному нападению на Израиль, тем самым подвергая опасности самих мирных жителей Ливана». Израильские силы призывают гражданских лиц в операционных зонах «Хезболлы» незамедлительно покинуть опасный регион ради собственной безопасности.

ВВС Израиля активно участвуют в бомбардировке объектов «Хезболлы», чтобы предотвратить возможные атаки, как argue израильские военные. Участие ВВС подчеркивает серьезность ситуации и угрозу, исходящую от деятельности «Хезболлы».

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