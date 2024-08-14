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Хейли резко критикует стратегию кампании Трампа

 and  Grigoriy Williams
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Ники Хейли вышла из президентской гонки США в марте.
Ники Хейли вышла из президентской гонки США в марте.

Хейли резко критикует стратегию кампании Трампа

Трамп регулярно оскорбляет своего соперника Харрис и ставит под сомнение её этническую принадлежность. Бывший кандидат в президенты Хейли критикует это, призывая к "значительной" смене стратегии республиканцами.

Бывший кандидат в президенты от республиканцев Никки Хейли резко критиковала кампанию Дональда Трампа. Выиграть выборы в США, обсуждая "расу" демократического кандидата Камалы Харрис или называя вице-президента "глупой", невозможно, заявила она в консервативном Fox News. "Американцы - умные люди. Обращайтесь с ними как с умными людьми", - призвала она.

Бывший посол и бывший губернатор имела в виду заявления Трампа о Харрис, которую он часто высмеивает как неумную и ставит под сомнение её афроамериканскую идентичность. Харрис - дочь чернокожей ямайки и её мать из Индии. С тех пор, как 81-летний президент Джо Байден снял свою кандидатуру на ноябрьские выборы и Демократическая партия объединилась вокруг 59-летней Харрис как нового кандидата в президенты, Трамп находится в обороне. В нескольких опросах Харрис опережает его.

Хейли была самым настойчивым внутрипартийным соперником Трампа на республиканских президентских праймериз. Бывший посол ООН и бывший губернатор Южной Каролины в итоге уступила бывшему президенту и сняла свою кандидатуру в марте. На республиканском съезде в июле она поддержала президентскую кампанию Трампа. В интервью Fox News она призвала свою партию сделать "значительное изменение" в кампании. Республиканцы должны перестать "жаловаться" на Харрис, что является критикой в адрес Трампа, который неоднократно жаловался на то, что ему приходится сталкиваться с новым соперником после снятия Байдена.

Хейли призывает к содержательному дискуссии с Харрис

Хейли также призвала прекратить жалобы на то, что Харрис не давала интервью с тех пор, как она заменила Байдена. Трамп неоднократно поднимал этот вопрос, представляя это как признак некомпетентности своего соперника. Вместо этого Хейли призвала к содержательной дискуссии с Харрис по экономическим вопросам и "тому факту, что она хочет повысить налоги".

52-летней бывшей посол также критиковала попытки Трампа приуменьшить большие толпы на мероприятиях кампании Харрис: "Кампания не выиграет, говоря о размере толп". Она призвала Трампа проводить больше мероприятий кампании: "Дональду Трампу нужно выходить и кампанировать каждый день".

78-летний Трамп, который был ранен пулей от стрелка во время выступления 13 июля, в последние недели проводил гораздо меньше мероприятий кампании, чем Харрис. "Трамп знает, как выиграть. Он просто должен это сделать", - сказала Хейли. В целом она критиковала то, что кампания Трампа была слишком сосредоточена на своем ядре клиентов - "Мага" движении, названном по акрониму лозунга Трампа "Сделаем Америку великой снова". Голосов "Мага" у Трампа безопасны, но республиканцы должны бороться за "подгородных женщин, образованных избирателей, независимых, умеренных республиканцев и консервативных демократов", - потребовала Хейли.

Никки Хейли, повторяя свою предыдущую критику, заявила: "Я не буду продолжать говорить о расе Харрис или её интервью. Мы должны сосредоточиться на содержательных дискуссиях об экономических вопросах и её планах по налогам вместо этого". Она также призвала: "Трамп должен увеличить количество мероприятий кампании, чтобы связаться с большим количеством избирателей, а не сосредоточиваться только на движении "Мага".

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