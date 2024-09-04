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ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

ХДС оказалась в сложном положении

 and  Carmen Simpson
Время чтения 5 минут
Лидер ХСС Тюрингии Вайгт пока не смотрит влево, где находится Бодо Рамelow, дожидаясь его прихода.
Лидер ХСС Тюрингии Вайгт пока не смотрит влево, где находится Бодо Рамelow, дожидаясь его прихода.

ХДС оказалась в сложном положении

Результаты выборов в ландтаг Тюрингии приводят к разочарованию. Впервые партия AfD занимает первое место в федеральной земле, и коалиция ХДС, СДПГ и СВ не достаточно сильна. Без Левых невозможно сформировать правительство, но ситуация становится сложной.

В декабре 2018 года для ХДС все было ясно. На своем съезде в Гамбурге единогласно приняли резолюцию: "ХДС Германии отвергает коалиции и сотрудничество с партией "Левые", а также с "Альтернативой для Германии". ХДС, позиционирующая себя как народная партия центра, посчитала правильным дистанцироваться от крайних левых и правых, подобно тому, как они дистанцировались от Третьего рейха и ГДР."

Теперь, через пять лет и девять месяцев, все кажется запутанным. Вместо этого ХДС чувствует себя пойманной в ловушку своим собственным правилом. В понедельник лидер партии Фридрих Мерц, премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer и кандидат в премьер-министры Тюрингии Марио Войтт обсуждали результаты недавних выборов в ландтаги в Берлине. В Тюрингии было ясно уже в поздний вечер воскресенья: без участия Левых невозможно сформировать правительство, кроме AfD. ХДС, СДПГ и СВ не хватило одного голоса. В результате журналисты задали трем господам множество вопросов об résolution несовместимости от декабря 2018 года.

Мерц подтвердил, что резолюция с Левыми все еще действует. Однако он также признал: каждый ланд имеет свой способ обращения с этим. Креtschмер, с другой стороны, отверг важную часть резолюции: приравнивание AfD и Левых. Сотрудничество с Левыми невозможно, но "точечное сотрудничество" возможно. Опять же, детали остались неясными. Войтт уклонился от ответа, посоветовав журналистам подождать переговоров.

В интервью dpa Мерц заявил относительно предстоящих переговоров с СВ и, в некоторой степени, даже с партией "Левые" в Саксонии и Тюрингии: "Нет, это не столько испытание силы, навязанное нам СМИ". ХДС "ясна в этих вопросах и абсолютно единодушна".

Рамелов ждет вызова

Не готовность Левых - не проблема. Еще до выборов премьер-министр Бодо Рамелов призвал к сотрудничеству, критикуя так называемый "исключительный подход" ХДС. Недавно он сказал "Der Spiegel" относительно отсутствия голоса для большинства в ландтаге Тюрингии: "Голос перед вами".

Если бы не было резолюции о несовместимости, какая-то форма сотрудничества не была бы невероятной. Сейчас 68-летнему премьер-министру Рамелову трудно представить себе какого-то hardcore левого идеолога в последние десять лет. Скорее, он прагматик, пытающийся решить проблемы ланда. Он не был связан с СЕП и переехал на восток после воссоединения, чтобы стать профсоюзным деятелем. Он также верующий христианин. ХДС едва ли могла бы найти более подходящего левого партнера.

Вот один взгляд на Рамелова и Левых. Однако были веские причины для ХДС четко дистанцироваться от Левых. В первую очередь, история: Левые произошли от Партии демократического социализма (ПДС), преемника СЕП, который правил ГДР. Христиан и сторонников ХДС преследовали и пытали под его правлением. Многие были расстреляны на Берлинской стене и внутренней границе Германии. Тысячи, а может и десятки тысяч, были незаконно преследуемы. Не было свободной рыночной экономики. И так далее...

История, стоящая за решением ХДС не сотрудничать с преемниками Хонеккера, - это всего лишь один аргумент. Кроме того, в документе ХДС подчеркивалось, что современная партия "Левые" проявляет экстремистские тенденции. Америку ненавидят, Кубу уважают, НАТО критикуют, а капитализм противостоят. Части Левых в течение длительного времени находились под наблюдением конституционной защиты. Даже Рамелов был под наблюдением, но успешно обжаловал и был признан незаконно наблюдаемым. Для тех, кто видит Левых таким образом, Рамелов - это всего лишь дружелюбное лицо потенциально опасной революционной группы.

Аргумент кажется слабее из-за участия СВ

Однако вскоре после партийного решения в декабре 2018 года ХДС существенно расширила свою позицию. После выборов в Тюрингии пять лет назад, с аналогично сложным исходом, потребовалась коалиция Левых и ХДС для большинства. Тем не менее, христианские демократы отказались от коалиции, но терпимо относились к красно-красно-зеленому правительству, возглавляемому Рамеловом, и предоставили ему большинство для важных проектов, в том числе принятия государственных бюджетов.

Так почему же Левые не могут терпимо относиться к коалиции во главе с ХДС сегодня? Если ХДС не сочла проблемой терпимо относиться к Левым и их партнерам в течение пяти лет, не должно ли быть и наоборот? Даже если партийное решение гласит, что отвергаются и подобные формы сотрудничества.

С появлением альянса "Сахра Вагенкнехт" ставится под сомнение актуальность исключения коалиций и последующего разрешения несовместимости в целом. Вагенкнехт, которая присоединилась к Коммунистической партии Германии (СЕП) ближе к концу Германской Демократической Республики (ГДР), служила председателем Коммунистической платформы в Партии демократического социализма (ПДС). Она разделяет подобные антиамериканские, прорусские и популистские идеологии, которые ХДС приписывает Левым. В общем, если кто-то склонен к экстремизму в этой ситуации, то это Вагенкнехт, а не Рамелов.

Вопрос о том, как Вагенкнехт может искать альянс с БСВ, но отвергать его с Левыми, остается без ответа от ХДС. Их представители называют партию "коробкой с сюрпризом", имеющей неоднозначные цели. Пока партия имела шанс получить большинство без Левых, это противоречие можно было счесть незначительным. Однако теперь оно явно очевидно.

Ситуация усложняется еще и тем, что есть сопротивление сотрудничеству с БСВ: фракция из около 40 видных членов партии выступает за решение о несовместимости с БСВ, как сообщает "Tagesspiegel". Среди них эксперт по внешней политике Родерих Киезеветтер, который называет БСВ продолжением российского влияния. Они утверждают, что БСВ намерено разрушить демократический центр, включая Союз как массовую партию, и подорвать наши фундаментальные ценности. Если эта группа победит, Саксония и Тюрингия станут практически неправительственными, и ХДС, несмотря на сильные результаты, не сможет сформировать правительство.

Цая: "Рамелов не угроза демократии - Хёкке уже есть"

Теперь в ХДС все громче звучат голоса за сотрудничество с партией Левых. Бывший лидер партии в Тюрингии Майк Мёрнинг предлагал это в 2020 году, но был отвергнут как аутсайдер. Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер также поддерживал эту идею в 2019 и в мае. Бывший федеральный комиссар по восточным делам и саксонский политик ХДС Марко Вандервиц уже давно выступает за это. Единство партии по этому вопросу существенно ослабло с декабря 2018 года.

После выборов бывший генеральный секретарь Марио Цая высказался. Он раскритиковал равенство Левых и АФД в решении о несовместимости, заявив: "Абсурдно, что это решение существует, и мы отказываемся работать с прагматичными Левыми. Правда в том, что Левые в Восточной Германии в основном консервативная социальная демократия с восточногерманским колоритом". Он продолжил: "Бодо Рамелов никогда не был угрозой демократии. Бьёрн Хёкке уже есть".

Политический scientistBenjamin Höhne также выразил протест против решения о несовместимости. ХДС видит себя как решателя проблем, фокусирующегося на практических решениях, а не на идеологических спорах. В Тюрингии партия Левых реализовала социально-демократические политики. "ХДС это понимает. Теперь она должна решить, работать с партией Левых Рамелова или цепляться за устаревший коммунистический призрак. В противном случае, она рискует стать ступенькой для роста Хёкке к власти", - предупредил Хёхне.

После выборов в ландтаг Тюрингии ХДС и его коалиционные партнеры оказались в одном голосе от формирования правительства без Левых. Журналисты спрашивали лидеров ХДС об решении о несовместимости от декабря 2018 года, которое отвергало коалиции с партией Левых. Лидер партии Фридрих Мерц подтвердил действительность решения, но признал, что каждый штат обращается с такими делами по-разному.

Сложная ситуация в Тюрингии привела некоторых сторонников ХДС к призыву сотрудничать с партией Левых. Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер и бывший федеральный комиссар по восточным делам Марко Вандервиц предлагают это, хотя некоторые в ХДС, такие как эксперт по внешней политике Родерих Киезеветтер, против такого сотрудничества из-за предполагаемого российского влияния и попыток разрушить демократические ценности.

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