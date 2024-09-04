ХДС оказалась в сложном положении

Результаты выборов в ландтаг Тюрингии приводят к разочарованию. Впервые партия AfD занимает первое место в федеральной земле, и коалиция ХДС, СДПГ и СВ не достаточно сильна. Без Левых невозможно сформировать правительство, но ситуация становится сложной.

В декабре 2018 года для ХДС все было ясно. На своем съезде в Гамбурге единогласно приняли резолюцию: "ХДС Германии отвергает коалиции и сотрудничество с партией "Левые", а также с "Альтернативой для Германии". ХДС, позиционирующая себя как народная партия центра, посчитала правильным дистанцироваться от крайних левых и правых, подобно тому, как они дистанцировались от Третьего рейха и ГДР."

Теперь, через пять лет и девять месяцев, все кажется запутанным. Вместо этого ХДС чувствует себя пойманной в ловушку своим собственным правилом. В понедельник лидер партии Фридрих Мерц, премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer и кандидат в премьер-министры Тюрингии Марио Войтт обсуждали результаты недавних выборов в ландтаги в Берлине. В Тюрингии было ясно уже в поздний вечер воскресенья: без участия Левых невозможно сформировать правительство, кроме AfD. ХДС, СДПГ и СВ не хватило одного голоса. В результате журналисты задали трем господам множество вопросов об résolution несовместимости от декабря 2018 года.

Мерц подтвердил, что резолюция с Левыми все еще действует. Однако он также признал: каждый ланд имеет свой способ обращения с этим. Креtschмер, с другой стороны, отверг важную часть резолюции: приравнивание AfD и Левых. Сотрудничество с Левыми невозможно, но "точечное сотрудничество" возможно. Опять же, детали остались неясными. Войтт уклонился от ответа, посоветовав журналистам подождать переговоров.

В интервью dpa Мерц заявил относительно предстоящих переговоров с СВ и, в некоторой степени, даже с партией "Левые" в Саксонии и Тюрингии: "Нет, это не столько испытание силы, навязанное нам СМИ". ХДС "ясна в этих вопросах и абсолютно единодушна".

Рамелов ждет вызова

Не готовность Левых - не проблема. Еще до выборов премьер-министр Бодо Рамелов призвал к сотрудничеству, критикуя так называемый "исключительный подход" ХДС. Недавно он сказал "Der Spiegel" относительно отсутствия голоса для большинства в ландтаге Тюрингии: "Голос перед вами".

Если бы не было резолюции о несовместимости, какая-то форма сотрудничества не была бы невероятной. Сейчас 68-летнему премьер-министру Рамелову трудно представить себе какого-то hardcore левого идеолога в последние десять лет. Скорее, он прагматик, пытающийся решить проблемы ланда. Он не был связан с СЕП и переехал на восток после воссоединения, чтобы стать профсоюзным деятелем. Он также верующий христианин. ХДС едва ли могла бы найти более подходящего левого партнера.

Вот один взгляд на Рамелова и Левых. Однако были веские причины для ХДС четко дистанцироваться от Левых. В первую очередь, история: Левые произошли от Партии демократического социализма (ПДС), преемника СЕП, который правил ГДР. Христиан и сторонников ХДС преследовали и пытали под его правлением. Многие были расстреляны на Берлинской стене и внутренней границе Германии. Тысячи, а может и десятки тысяч, были незаконно преследуемы. Не было свободной рыночной экономики. И так далее...

История, стоящая за решением ХДС не сотрудничать с преемниками Хонеккера, - это всего лишь один аргумент. Кроме того, в документе ХДС подчеркивалось, что современная партия "Левые" проявляет экстремистские тенденции. Америку ненавидят, Кубу уважают, НАТО критикуют, а капитализм противостоят. Части Левых в течение длительного времени находились под наблюдением конституционной защиты. Даже Рамелов был под наблюдением, но успешно обжаловал и был признан незаконно наблюдаемым. Для тех, кто видит Левых таким образом, Рамелов - это всего лишь дружелюбное лицо потенциально опасной революционной группы.

Аргумент кажется слабее из-за участия СВ

Однако вскоре после партийного решения в декабре 2018 года ХДС существенно расширила свою позицию. После выборов в Тюрингии пять лет назад, с аналогично сложным исходом, потребовалась коалиция Левых и ХДС для большинства. Тем не менее, христианские демократы отказались от коалиции, но терпимо относились к красно-красно-зеленому правительству, возглавляемому Рамеловом, и предоставили ему большинство для важных проектов, в том числе принятия государственных бюджетов.

Так почему же Левые не могут терпимо относиться к коалиции во главе с ХДС сегодня? Если ХДС не сочла проблемой терпимо относиться к Левым и их партнерам в течение пяти лет, не должно ли быть и наоборот? Даже если партийное решение гласит, что отвергаются и подобные формы сотрудничества.

С появлением альянса "Сахра Вагенкнехт" ставится под сомнение актуальность исключения коалиций и последующего разрешения несовместимости в целом. Вагенкнехт, которая присоединилась к Коммунистической партии Германии (СЕП) ближе к концу Германской Демократической Республики (ГДР), служила председателем Коммунистической платформы в Партии демократического социализма (ПДС). Она разделяет подобные антиамериканские, прорусские и популистские идеологии, которые ХДС приписывает Левым. В общем, если кто-то склонен к экстремизму в этой ситуации, то это Вагенкнехт, а не Рамелов.

Вопрос о том, как Вагенкнехт может искать альянс с БСВ, но отвергать его с Левыми, остается без ответа от ХДС. Их представители называют партию "коробкой с сюрпризом", имеющей неоднозначные цели. Пока партия имела шанс получить большинство без Левых, это противоречие можно было счесть незначительным. Однако теперь оно явно очевидно.

Ситуация усложняется еще и тем, что есть сопротивление сотрудничеству с БСВ: фракция из около 40 видных членов партии выступает за решение о несовместимости с БСВ, как сообщает "Tagesspiegel". Среди них эксперт по внешней политике Родерих Киезеветтер, который называет БСВ продолжением российского влияния. Они утверждают, что БСВ намерено разрушить демократический центр, включая Союз как массовую партию, и подорвать наши фундаментальные ценности. Если эта группа победит, Саксония и Тюрингия станут практически неправительственными, и ХДС, несмотря на сильные результаты, не сможет сформировать правительство.

Цая: "Рамелов не угроза демократии - Хёкке уже есть"

Теперь в ХДС все громче звучат голоса за сотрудничество с партией Левых. Бывший лидер партии в Тюрингии Майк Мёрнинг предлагал это в 2020 году, но был отвергнут как аутсайдер. Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер также поддерживал эту идею в 2019 и в мае. Бывший федеральный комиссар по восточным делам и саксонский политик ХДС Марко Вандервиц уже давно выступает за это. Единство партии по этому вопросу существенно ослабло с декабря 2018 года.

После выборов бывший генеральный секретарь Марио Цая высказался. Он раскритиковал равенство Левых и АФД в решении о несовместимости, заявив: "Абсурдно, что это решение существует, и мы отказываемся работать с прагматичными Левыми. Правда в том, что Левые в Восточной Германии в основном консервативная социальная демократия с восточногерманским колоритом". Он продолжил: "Бодо Рамелов никогда не был угрозой демократии. Бьёрн Хёкке уже есть".

Политический scientistBenjamin Höhne также выразил протест против решения о несовместимости. ХДС видит себя как решателя проблем, фокусирующегося на практических решениях, а не на идеологических спорах. В Тюрингии партия Левых реализовала социально-демократические политики. "ХДС это понимает. Теперь она должна решить, работать с партией Левых Рамелова или цепляться за устаревший коммунистический призрак. В противном случае, она рискует стать ступенькой для роста Хёкке к власти", - предупредил Хёхне.

После выборов в ландтаг Тюрингии ХДС и его коалиционные партнеры оказались в одном голосе от формирования правительства без Левых. Журналисты спрашивали лидеров ХДС об решении о несовместимости от декабря 2018 года, которое отвергало коалиции с партией Левых. Лидер партии Фридрих Мерц подтвердил действительность решения, но признал, что каждый штат обращается с такими делами по-разному.

Сложная ситуация в Тюрингии привела некоторых сторонников ХДС к призыву сотрудничать с партией Левых. Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер и бывший федеральный комиссар по восточным делам Марко Вандервиц предлагают это, хотя некоторые в ХДС, такие как эксперт по внешней политике Родерих Киезеветтер, против такого сотрудничества из-за предполагаемого российского влияния и попыток разрушить демократические ценности.

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