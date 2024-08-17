Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНалоговые льготы

Харрис выступает за снижение налогов, в отличие от упоминания Трампом о якобы "коммунистической" политике.

Взаимоотношения Камалы Харрис и Дональда Трампа во время избирательной кампании в США становятся все более враждебными:Harris предлагает снизить налоги, в то время как Трамп воспринимает страну движущейся прямо к коммунизму.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Харрис выступает за снижение налогов, в отличие от упоминания Трампом о якобы "коммунистической" политике.

Кандидат в президенты Камала Харрис представила свою экономическую программу

На митинге Камала Харрис, фаворитка демократов на пост президента США, представила свою экономическую стратегию. Она пообещала снизить налоги для семей и граждан из среднего и низшего классов. Общаясь с аудиторией в спорном штате Северная Каролина, потенциальный главнокомандующий также пообещал ряд других инициатив, направленных на снижение расходов, в первую очередь для среднего класса, если будет избрана.

Если она станет президентом, Харрис планирует ввести общенациональный запрет на завышение цен на продовольствие. Она также объявила о своем намерении помочь потенциальным первому покупателям жилья, предоставив им сумму в размере 25 000 долларов на первоначальный взнос. Многие из ее предложений зависят от получения одобрения Конгресса, состав и большинство которого также будут определены на выборах 5 ноября. Харрис не стала комментировать свою стратегию финансирования этих предложений.

Фокус Камалы Харрис на облегчение положения среднего класса

В своей речи Харрис заявила: "Многие люди усердно работают, но им кажется, что продвинуться вперед трудно". Она похвалила инициативы и улучшения, внесенные президентом США Джо Байденом и ею, но признала, что многие американцы еще не почувствовали их влияние на своей повседневной жизни. Если она будет избрана, она заявила, что ее основной фокус будет на среднем классе, "их экономической безопасности, стабильности и достоинстве".

В ответ кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп обвинил Байдена и Харрис в высоких затратах в США. После речи Харрис он написал в своей социальной сети Truth Social: "Если вы думаете, что сейчас дорого, подождите, пока Камала не станет президентом на четыре года". Если демократ внесет "ее коммунистические меры контроля цен", будет голод и нищета, добавил он. Страна никогда не оправится.

В соответствии со своим фокусом на облегчение положения среднего класса Камала Харрис предложила снизить налоги для семей и граждан из среднего и низшего классов. Если она станет президентом, Харрис также планирует ввести общенациональный запрет на завышение цен на продовольствие, чтобы облегчить бремя для многих семей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти навещают резиденцию Виктории Ли
Политика

Полицейские видеозаписи показывают смертельное применение силы против женщины в Нью-Джерси, которая в беде, ее родственники вызвали службу скорой помощи, сообщив о чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

В пятницу появились записи с камер_body, тела офицеров полиции, на которых запечатлено смертельное столкновение с Викторой Ли, 25-летней женщиной, столкнувшейся с проблемой психического здоровья, из-за чего ее брат позвонил в 911, произошедшее в Форт Ли, Нью-Джерси, совсем недавно.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выделенные средства для Украины в этом году составляют примерно восемь миллиардов евро в...
Политика

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине Германское правительство не выделяет дополнительную финансовую помощь Украине, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Текущие бюджетные планы не имеют достаточных средств для этого, и дополнительные запросы от Министерства обороны не утверждаются из-за мер экономии со стороны Канцелярии и Министерства финансов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Украина стремится заставить Россию прекратить свою агрессию, начав наземное наступление в Курской...
Политика

В ходе значительного события киевские ВВС успешно снесли значительный мост, расположенный в Курской области.

За последние несколько дней украинские силы целенаправленно пытались разрушить важный мост, расположенный в курской области России. Им это удалось, что вызвало недовольство Москвы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Автобус с узнаваемым русским символом 'З' отправляется из района Курск, начинается эвакуация.
Политика

Украина демонтирует важнейшие инфраструктурные объекты в Курске, в частности, нацеленные на два важных моста.

Украина демонтирует важнейшие инфраструктурные объекты в Курске, в частности, нацеленные на два важных моста. Согласно украинским источникам, войска в Курске якобы продвигаются на 1-3 километра. Одновременно они, похоже, уничтожают два ключевых моста, которые могли бы быть полезны для потенциального российского контрнаступления с участием тяжелой техники. Однако подобные успехи в прилегающей

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.
Общество

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер. Конечно, Корра Шумахер не была довольна методом Раффаэля Шумахера, которым он прояснил свою сексуальность. Она взорвалась в Instagram, обвиняя бывшего мужа в нарушении своей частной жизни, опубликовав частный чат в WhatsApp в качестве доказательства своих утверждений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Многие люди считают незаменимым пить имбирный чай в холодное время года.
Здоровье

Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Приём имбиря ежедневно утром уменьшает беспокойства и проблемы со здоровьем. Этот корень широко признан универсальным средством. Тем не менее, чрезмерное употребление может неожиданно привести к негативным последствиям.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно