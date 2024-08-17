- Харрис выступает за снижение налогов, в отличие от упоминания Трампом о якобы "коммунистической" политике.

Кандидат в президенты Камала Харрис представила свою экономическую программу

На митинге Камала Харрис, фаворитка демократов на пост президента США, представила свою экономическую стратегию. Она пообещала снизить налоги для семей и граждан из среднего и низшего классов. Общаясь с аудиторией в спорном штате Северная Каролина, потенциальный главнокомандующий также пообещал ряд других инициатив, направленных на снижение расходов, в первую очередь для среднего класса, если будет избрана.

Если она станет президентом, Харрис планирует ввести общенациональный запрет на завышение цен на продовольствие. Она также объявила о своем намерении помочь потенциальным первому покупателям жилья, предоставив им сумму в размере 25 000 долларов на первоначальный взнос. Многие из ее предложений зависят от получения одобрения Конгресса, состав и большинство которого также будут определены на выборах 5 ноября. Харрис не стала комментировать свою стратегию финансирования этих предложений.

Фокус Камалы Харрис на облегчение положения среднего класса

В своей речи Харрис заявила: "Многие люди усердно работают, но им кажется, что продвинуться вперед трудно". Она похвалила инициативы и улучшения, внесенные президентом США Джо Байденом и ею, но признала, что многие американцы еще не почувствовали их влияние на своей повседневной жизни. Если она будет избрана, она заявила, что ее основной фокус будет на среднем классе, "их экономической безопасности, стабильности и достоинстве".

В ответ кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп обвинил Байдена и Харрис в высоких затратах в США. После речи Харрис он написал в своей социальной сети Truth Social: "Если вы думаете, что сейчас дорого, подождите, пока Камала не станет президентом на четыре года". Если демократ внесет "ее коммунистические меры контроля цен", будет голод и нищета, добавил он. Страна никогда не оправится.

В соответствии со своим фокусом на облегчение положения среднего класса Камала Харрис предложила снизить налоги для семей и граждан из среднего и низшего классов. Если она станет президентом, Харрис также планирует ввести общенациональный запрет на завышение цен на продовольствие, чтобы облегчить бремя для многих семей.

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