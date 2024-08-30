- Харрис выступает за паузу в боевых действиях в конфликте в Газе.

Американский демократический кандидат в президенты Камала Харрис вновь выступила с призывом к перемирию в конфликте в Газе и освобождению заложников. "Многие невинные палестинцы погибли, и мы должны прийти к урегулированию", - заявила 59-летняя Харрис в интервью американской сети CNN. "Эта борьба должна закончиться, и мы должны достичь урегулирования, которое гарантирует освобождение заключенных", - добавила она. Одновременно она подчеркнула право Израиля на самозащиту.

Ранее Харрис уже высказывалась о необходимости прекращения огня на собрании Демократической партии в Чикаго на прошлой неделе. В вопросе о ситуации в Газе позиции президента США Джо Байдена и Харрис совпадают - во время своей предвыборной кампании Харрис проявляла большую сочувствие к страданиям палестинского гражданского населения.

После выражения поддержки прекращению огня на мероприятии Демократической партии в Чикаго Харрис также призвала к миру в продолжающемся конфликте в Газе. Несмотря на свою поддержку tanto перемирия, как и прав палестинцев, Харрис также признает право Израиля на самозащиту.

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