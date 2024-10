Харрис пытается получить поддержку рабочей силы на фоне признаков ослабления влияния

Лидеры двух профсоюзов открыто признали внутренние разногласия в своих группах основной причиной своего отказа участвовать в политической борьбе.

Эдвард Келли, возглавляющий Международную ассоциацию пожарных, заявил на этой неделе, что оставаться в стороне - лучший способ сохранить и укрепить единство в их организации.

Кампания Трампа ликовала по поводу этих заявлений, интерпретируя их как доказательство того, что организованный труд покидает Харрис и Демократическую партию. В четверг кампания назвала решение пожарных остаться нейтральными "еще одним ударом" по Харрис, указывая на раннюю поддержку Байдена со стороны профсоюза.

Однако ситуация более сложная и отражает внутреннюю нестабильность и растущую враждебность среди лидеров профсоюзов. Несмотря на то, что Харрис опережает Трампа среди избирателей из семей профсоюзников по опросам, разрыв меньше, чем у БоДжо в 2016 году и Байдена в 2020 году.

Выходные опросы CNN после предыдущих двух президентских выборов показали, что Байден опережает среди избирателей из семей профсоюзников на 16 пунктов, в то время как Клинтон имела девятипроцентное преимущество перед той же демографической группой в 2016 году.

Опрос Fox News, проведенный в середине сентября, показал, что Харрис опережает Трампа на шесть пунктов, в то время как опрос Quinnipiac от более позднего периода месяца показал преимущество Харрис в 11 пунктов, что аналогично опросу Reuters/Ipsos, который показал преимущество Харрис в 12 пунктов среди избирателей из семей профсоюзников.

Харрис все больше выступает в поддержку труда по мере приближения выборов. Ее визит в Мичиган в пятницу состоялся вскоре после того, как профсоюзные докеры приостановили забастовку, которая могла парализовать всю американскую экономику.

"Этот шаг - признак прогресса в направлении сильного контракта и демонстрирует силу коллективных переговоров", - заявила Харрис в заявлении.

Во время своей речи в Редфорд Тауншип в пятницу Харрис критиковала трудовую политику Трампа.

"Мы не обманемся. Трамп и его политика - это бедствие для рабочих, и он пытается обмануть людей по всей нашей стране", - заявила Харрис, назвав Трампа "существенной угрозой для американского трудового движения".

В среду Вэнс утверждал, что федеральный грант в размере 500 миллионов долларов, одобренный администрацией Байдена для GM Lansing Grand River Plant, будет перенаправлен в Китай.

Харрис также похвалила 60 миллионов долларов федерального финансирования для поддержки создания завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Флинте, которое, по оценкам администрации, создаст 150 рабочих мест.

Хотя Харрис подверглась некоторой критике, ей удалось сохранить большинство профсоюзных организаций, которые обычно поддерживают демократического кандидата. Президент Объединенного автомобильного профсоюза Шон Фейн выступил одним из самых заметных сторонников и защитников Харрис, часто критикуя трудовую политику Трампа и предупреждая, что второе президентство Трампа будет вредным для трудового движения.

На своем пламенном съезде этим летом Фейн описал Трампа и Вэнса как "двух лакеев миллиардерского класса, которые служат только себе", добавив, что Трамп - "штрафник" - предатель трудового движения в трудные времена.

Объединенный автомобильный профсоюз добился значительных успехов в зарплате и льготах после 2023 года, получив поддержку видных демократов, некоторые из которых, возглавляемые Байденом, присоединились к рабочим на пикетах. Байден, который himself described himself as "the most pro-union president", посетил пикетную линию в Мичигане во время остановки работы в сентябре прошлого года.

АФЛ-КИО, могущественная федерация профсоюзов, поддержала Харрис на раннем этапе. В заявлении президент Лиз Шулер похвалила сильный отчет о занятости и продолжила поддержку Харрис.

"На этих выборах Америка выберет между Камалой Харрис, ключевым партнером профсоюзов в создании трудовой экономики, отраженной в сегодняшнем отчете о занятости, и Дональдом Трампом, который лишит нас всех достижений, которые мы добились", - заявила Шулер, подчеркнув масштабную "мобилизацию избирателей" организации в поддержку Харрис и Вальца.

Другие профсоюзные лидеры были более осторожны, опасаясь, что поддержка любого кандидата может подорвать их собственное положение. Оба вице-президентских кандидата от Демократической и Республиканской партий, Вальц и Вэнс, выступили на съезде IAFF в Бостоне в конце августа. Хотя Вальц получил более теплый прием, было неясно, будут ли профсоюзы полностью поддержать демократический билет или останутся в стороне от гонки.

Вэнса освистывали во время его выступления, особенно после того, как он заявил, что он и бывший президент Дональд Трамп - "самая проработочная республиканская пара в истории".

Это произошло примерно через шесть недель после того, как президент Teamsters Шон О'Бrien неожиданно выступил на съезде Республиканской партии в июле - до того, как Байден выбыл. Это разозлило многих профсоюзных лидеров и озадачило сторонников, которые предупреждали, что профсоюзы пострадают, если политики Трампа будут снова реализованы.

В своем выступлении О'Бrien подчеркнул историю Teamsters по поддержке президентов-республиканцев, в том числе Никсона, Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Буш был последним республиканским кандидатом, получившим их поддержку. Каждый демократический кандидат с тех пор, как Клинтон победил Буша в 1992 году, получил официальную поддержку Teamsters.

"Мы не просто жители, мы не просто руководители. Но высокопоставленные бюрократы видят нас как вторженцев, и это просто несправедливо", - отметил О'Бrien. Он предпочел остаться в стороне от съезда Демократической партии, и Teamsters eventually отказались от поддержки любого кандидата в течение месяца. О'Бrien объяснил это решение "принципиальным" демократическим процессом профсоюза, признав, что "демократы, республиканцы и независимые все чувствуют себя дома в нашем профсоюзе, и наша обязанность уважать и ценить каждого из них".

Ларри Коэн, бывший долгосрочный лидер Communications Workers of America, минимизировал решение Teamsters, заявив в середине сентября, что уже слишком поздно для национального органа, чтобы начать существенную избирательную кампанию.

"Так что же вы планируете достичь, и как вы можете подготовиться и мобилизовать людей на дверные кампании всего за шесть недель? Они слишком долго ждали", - вопросил Коэн CNN.

ПАК Teamsters ранее в этом году дал намек на свою политическую трансформацию, внеся $5000 в поддержку республиканского сенатора Джоша Хоули из Миссури. Однако эти шаги вызвали резкую критику со стороны профсоюзов Teamsters в оспариваемых штатах.

Черные и западные фракции профсоюза также отделились, поддерживая кампанию Харрис, утверждая, что независимо от того, что заявило национальное руководство, она имеет прочную поддержку внутри профсоюза.

Лидеры Международной ассоциации пожарных, такие как Эдвард Келли, считают, что воздержание от политики помогает сохранить единство в их организации.

Внутренние споры внутри профсоюзов, как признают политические лидеры, привели к тому, что некоторые профсоюзы заняли нейтральные позиции в политических событиях, например, решение профсоюза пожарных сохранить нейтралитет в текущей избирательной кампании.

