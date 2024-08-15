Харрис призвал федеральное правительство запретить ценовые манипуляции для снижения затрат в своей первой речи по экономической политике

Предложение является частью усилий Харрис по предотвращению повышения цен корпорациями в пищевой и торговой отраслях и является одним из компонентов более широкого плана, который она представит для борьбы с высокими затратами и инфляцией, согласно заявлению кампании Харрис.

В рамках своих первых 100 дней на посту вице-президента кампания Харрис заявила, что она внедрит план по поддержанию низких затрат, который включает в себя授权 Федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов расследовать и применять жесткие штрафы к компаниям, нарушающим федеральный запрет, а также ресурсы для выявления картельного сговора и дополнительную поддержку малого бизнеса для потенциального роста в качестве конкурентов крупных компаний.

Речь Харрис по политическим вопросам состоялась на фоне того, что экономика остается критическим вопросом для избирателей. Опрос NPR/PBS News/Marist, опубликованный на прошлой неделе, показал, что американцы больше доверяют бывшему президенту Дональду Трампу, чем Харрис, в вопросе управления экономикой – но мнения были разделены, с 51% считающих, что Трамп справится лучше, и 48% – что Харрис.

В субботу Харрис поддержала отмену налогов на чаевые для работников сферы гостеприимства и обслуживания, поддержав политику, впервые предложенную Трампом. Это было одним из первых заметных предложений, которые вице-президент сделала после того, как возглавила демократический билет в прошлом месяце.

На своей речи Харрис проведет параллели между своими и экономическими планами Трампа и заявит, что план Трампа приведет к росту инфляции и затрат для семей среднего класса. Она также заявит, что экономическая политика бывшего президента наложит скрытые тарифы на повседневные товары для дома.

Перед речью Трампа об экономике в среду в Эшвилле, Северная Каролина, кампания Харрис осудила бывшего президента за его планы.

"Независимо от того, что он скажет, одно ясно: у Трампа нет плана, нет видения и нет настоящего интереса в помощи среднему классу. Мы уже знаем, кому предназначен план Трампа 'Проект 2025': Дональду Трампу и его богатым друзьям", - заявила кампания в заявлении.

Кампания также критиковала рекорд Трампа во время его президентства, заявляя, что он "привел к потере миллионов рабочих мест, оставил нас на грани рецессии и предоставил большие льготы миллиардерам и крупным корпорациям".

Хотя цены по-прежнему высоки для американцев, кампания Харрис похвалилась Индексом потребительских цен, опубликованным в среду, ключевым отчетом, измеряющим инфляцию, который показал, что темпы роста цен замедлились больше, чем ожидалось в июле, и впервые за более чем три года опустились ниже 3%.

"Инфляция находится на самом низком уровне за последние три года, и наша экономика сильна", - заявил представитель кампании Харрис Джозеф Костелло в заявлении. "План Трампа отбросит нас назад, предоставив налоговые льготы тем же крупным корпорациям, которые обманывают американцев, в то время как повышение цен на средний класс на $2500 и приведет нашу экономику к рецессии".

Во время своей речи кампания заявила, что Харрис подчеркнет свою "жизненную приверженность борьбе за средний класс" и ясно даст понять избирателям, что снижение затрат будет приоритетом "с первого дня".

Этот политически инициатива вице-президента Камалы Харрис направлена на смягчение роста цен в пищевых и торговых секторах, что является частью ее более широкой стратегии по борьбе с высокими затратами и инфляцией в экономике. Это один из многих шагов, которые она планирует реализовать в течение своих первых 100 дней на посту для решения экономических вопросов.

Предложение вице-президента о поддержании низких затрат также включает в себя empowerment Федеральной торговой комиссии и генеральных прокуроров штатов для расследования и наказания компаний, нарушающих федеральный запрет на манипулирование ценами и картельный сговор. Это ключевой аспект ее усилий по защите потребителей от корпоративных практик, которые могут способствовать росту цен.

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