Харрис принимает более решительную стратегию в решении вопросов миграции.

Республиканские критики часто заявляют, что демократический кандидат в президенты Харрис едет на волне популярности и избегает вдаваться в детали. В ответ она дает интервью, чтобы прояснить некоторые из своих предыдущих заявлений. Одновременно с этим ее напарник по избирательной кампании, Уолз, сталкивается со своей собственной критикой.

Во время беседы с Данайей Баш из CNN в штате Джорджия, важном избирательном районе, Харрис обещала бороться с нелегальной иммиграцией и работать над созданием более справедливой экономики. Она обвинила своего республиканского оппонента, Трампа, в том, что он создает разделение в стране, утверждая, что американцы хотят нового направления.

Харрис заявила, что она лучшая кандидатура на эту должность, в интервью вместе со своим вице-президентом, Питом Буттиджедом. Она также подвергла критике политику Трампа, считая, что она вызвала раскол в Соединенных Штатах. Если она будет избрана, она обещает объединить страну, включив республиканца в свой кабинет.

По вопросу иммиграции, который вызывает много споров, Харрис пообещала ввести санкции для тех, кто незаконно пересекает границу. Выражая мнение, что законы должны соблюдаться, она заявила, что как президент будет придерживаться этих правил.

Харрис также предложила перемирие в Газе, освобождение заложников и прекращение столкновений между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Она признала право Израиля на самооборону, но сожалела о гибели многих невинных палестинцев.

Она не дала никаких признаков изменения позиции президента Байдена по вопросу о поставках оружия Израилю. Когда ее спросили, будет ли она приостанавливать поставки, она ответила: "Нет".

Харрис также высказалась по поводу фракционирования, спорного метода, используемого для извлечения значительного количества природного газа в США. "Как президент, я не буду запрещать фракционирование", - заявила она, изменив свою позицию по этому вопросу, который имеет значение в Пенсильвании, важном избирательном штате.

Она отвергла критику республиканцев, которые утверждают, что она изменила свою позицию по важным вопросам. "Самое важное и значимое в моих политических убеждениях и решениях - это то, что мои ценности остаются неизменными", - заявила она.

Между тем, Уолз объяснил свои предыдущие замечания о методах фертилизации, которые республиканские критики использовали против него. На видеозаписи 2018 года, распространенной кампанией Харрис-Уолз, Уолз, говоря о насилии с огнестрельным оружием, заявил: "Мы можем гарантировать, что эти орудия войны, которые я нес на войне, будут использоваться только в военных конфликтах". Возникли обвинения в том, что он неправильно представил свой военный опыт. Представитель кампании уточнил, что Уолз ошибся.

В интервью Уолз защищал свои прежние заявления, подчеркивая, что его послужной список свидетельствует о его честности. Он говорит откровенно и прямо, особенно о детях, ставших жертвами насилия с огнестрельным оружием в школах. Он считает, что люди понимают его намерения, добавляя: "Они знают, где мое сердце". Он никогда не будет оскорблять службу другого военнослужащего.

Когда его спросили о предложениях, что он и его жена использовали экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), чтобы зачать детей, Уолз объяснил, что республиканцы слишком сильно сосредоточились на этом вопросе. На самом деле, он и его жена использовали другой тип лечения бесплодия, называемый ИКСИ.

Однако Уолз не ответил на вопрос Баш о ложных заявлениях о ДТП в 2006 году во время своей первой кампании в Конгресс. Сотрудники Уолза отвергли обвинения в пьянстве за рулем. Тем не менее, судебные записи показали, что Уолз и его адвокат признались в инциденте.

