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Харрис предлагает повысить ставку корпоративного налога до 28% для финансирования взятых обязательств

Камала Харрис собирается повысить налоговую ставку для корпораций до 28%, отойдя от нынешних 21%, согласно заявлениям её кампании на первом дне Национального съезда демократов в Чикаго.

 and  Christian Meier
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Харрис предлагает повысить ставку корпоративного налога до 28% для финансирования взятых обязательств

После объявления своей четырехступенчатой финансовой программы, обещающей налоговые льготы для трудящихся и среднего класса, кандидат в вице-президенты Камала Харрис раскрыла свой первоначальный план финансирования своей политики в случае победы на президентских выборах.

Представитель кампании Джеймс Сингер заявил в заявлении: "В качестве президента Камала Харрис будет приоритетным вопросом создание процветающей экономики для среднего класса, повышение их финансовой стабильности, прочности и уважения". Ее план представляет собой разумный подход к возвращению денег в карманы рабочих и обязыванию самых богатых и корпораций платить свою справедливую долю налогов.

Предложенное повышение налогов совпадает с поддержкой президента Джо Байдена, но не доходит до ставки 35%, которую Харрис отстаивала во время своей президентской кампании в 2020 году. Это будет частично компенсировать значительную часть закона о налоговой реформе и стимулировании экономики 2017 года, который снизил ставку налога на прибыль корпораций с 35% до 21%, что не истекает, в отличие от индивидуальных налоговых льгот TCJA, и перестанет применяться после 2025 года.

По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, это повышение налогов сократит дефицит на $1 триллион в течение следующего десятилетия. Расширение экономического пакета Харрис, как ожидается, обойдется в $1,7 триллиона за тот же период.

Между тем, Трамп определил свою программу предложением снизить налоги на бизнес и предоставить финансовую помощь гражданам. Он предложил снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15%. Хотя он признал в прошлом месяце во время интервью с Bloomberg Businessweek, что достичь такого значительного снижения будет сложно, Трамп выразил желание его снизить.

Наконец, Харрис представила популистский экономический план в прошлую пятницу, сосредоточив внимание на политиках, направленных на снижение стоимости жилья, продуктов питания, здравоохранения и ухода за детьми. Этот план предоставит налоговые льготы более чем 100 миллионам граждан среднего и низкого дохода, в основном за счет восстановления расширенного детского налогового кредита в соответствии с Законом о плане спасения Америки и введения нового налогового кредита в размере $6000 на ребенка в первый год жизни.

В своей политической кампании Камала Харрис подчеркивает необходимость того, чтобы корпорации и более состоятельные individuals платили больше налогов для финансирования своей политики. Если она станет президентом, ее администрация будет сосредоточена на приоритете сильной экономики для среднего класса и снижении налогов для них, в то время как богатые будут платить больше.

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