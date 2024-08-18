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Харрис посещает Пенсильванию - Трамп комментирует: "Похоже более привлекательно"

Во время визита в Пенсильванию Трамп прибегает к оскорблениям и проводит параллели между своим и внешностью Харрис. Одновременно с этим Харрис активно ищет поддержку в крайне конкурентном штате, выступая как демократ.

 and  Mark Rodriguez
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Ближайшие дни могут принести турбулентность для Харриса и Уоллза: вначале Демократическая пара...
Ближайшие дни могут принести турбулентность для Харриса и Уоллза: вначале Демократическая пара отправляется в кwieточный штат Пенсильвания, затем проходит партийная встреча в Чикаго.

- Харрис посещает Пенсильванию - Трамп комментирует: "Похоже более привлекательно"

До демократического съезда в Чикаго кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и кандидат в вице-президенты Тим Уолз вновь ведут агитацию в Пенсильвании, чтобы завоевать решающие голоса. Этот штат, а также другие штаты, на которых оба лагеря сконцентрировали внимание во время кампании по выборам в США, находится под пристальным наблюдением. В Пенсильвании Дональд Трамп, республиканский вызов, резко выступил против Харрис в выходные.

Трамп: "Я выгляжу лучше, чем Харрис"

На мероприятии в Уилкс-Барре 78-летний Трамп назвал Харрис "коммунисткой" и "безумной социалисткой" с "безумным женским смехом". В прошлом он критиковал женщин как "безумных". Что касается Харрис, он сказал, что ему посоветовали не называть ее "безумной", но признался: "Но она такая. Безумная".

Он обвинил Харрис в плохом управлении страной вместе с президентом Байденом. Несмотря на советы некоторых политических советников сосредоточиться на содержании и избегать личных атак, Трамп обрушился с критикой на Харрис и ее сторонников, назвав их "глупыми людьми". Несмотря на советы сдержать свою брань, Трамп подчеркнул, что нет лучшего слова для описания его оппонентов, чем "глупые".

Популярность Харрис выросла в опросах после ухода Байдена. Она давит на Трампа в Пенсильвании, штате, играющем важную роль в энергетическом секторе, в частности, в добыче природного газа. В Уилкс-Барре Трамп пообещал налоговые льготы, перенаправление средств защиты климата на инфраструктуру и увеличение продвижения ископаемого топлива.

Харрис и Уолз отправляются в турне на автобусе

Харрис ведет агитацию в Пенсильвании и в воскресенье. В прошлом она критиковала добычу природного газа через фрекинг, что может навредить ей в Пенсильвании. Чтобы завоевать голоса избирателей, она путешествует по штату с Уолзом на автобусе, сопровождаемая их супругами Дагом Эмхоффом и Гвен Уолз. Тур начинается в Питтсбурге и включает несколько остановок.

В ближайшие дни может быть напряженно для Харрис и Уолза: в понедельник начинается съезд Демократической партии в Чикаго, Иллинойс. Назначение Харрис в качестве кандидата после ухода Байдена было изначально запланировано на Чикаго, но было проведено в цифровом формате по административным причинам. Встреча в Чикаго, как ожидается, даст демократическому дуэту импульс для остальной части кампании, а конечный результат будет определен в штатах, на которых сконцентрировано внимание.

Штаты, на которых сконцентрировано внимание

Большинство штатов США сильно склоняются либо к республиканцам, либо к демократам. Однако есть несколько штатов, где борьба идет напряженная. Близкие гонки ожидаются в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине и Висконсине, а также в других штатах, на которых сконцентрировано внимание.

Уникальное значение штатов, на которых сконцентрировано внимание, возникает из-за системы выборов в США: избиратели выбирают членов 538-местного коллегии выборщиков, которые затем избирают президента или президента-избранного в декабре. Кандидатам не нужны самые большие голоса в целом, а хотя бы 270 голосов выборщиков, чтобы победить.

Число голосов выборщиков на душу населения обычно определяется размером населения штата. Например, Калифорния имеет 55 голосов выборщиков, а Делавэр - всего три. Большинство избирательных систем, распространенных почти во всех штатах, означает, что победитель штата получает все его голоса выборщиков, даже если победа была узкой. В результате штаты, на которых сконцентрировано внимание, играют решающую роль в результате выборов, особенно густонаселенные, как Пенсильвания.

Неравное представительство или демократия?

Однако распределение голосов выборщиков не строго пропорционально населению. Некоторые штаты с меньшим населением представлены относительно больше. Сторонники утверждают, что это гарантирует более сбалансированное представительство. Критики argue, что победа на выборах не обязательно означает большинство голосов. В президентских выборах в США делается различие между фактическим голосованием населения и большинством в коллегии выборщиков.

Например, Трамп победил на президентских выборах в 2016 году с узкими победами в нескольких штатах, на которых сконцентрировано внимание, несмотря на то, что его демократический оппонент Хиллари Клинтон получила почти три миллиона больше голосов в целом. После поражения от Байдена в 2020 году Трамп оспаривал результаты выборов в нескольких штатах, на которых сконцентрировано внимание, без оснований. Попытки Трампа отменить результаты в Джорджии имели правовые последствия и подчеркнули критическую роль штатов, на которых сконцентрировано внимание, в выборах в США.

В ответ на критические замечания Трампа кампания Джо Байдена выпустила заявление, осуждающее нападки республиканского кандидата на Харрис. Заявление подчеркнуло важность поддержания уважительного политического дискурса и сосредоточения внимания на вопросах, важных для американских избирателей.

После своего турне на автобусе по Пенсильвании Джо Байден и Камала Харрис планируют посетить другие штаты, на которых сконцентрировано внимание, признавая их решающую роль в определении результата выборов.

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