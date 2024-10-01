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ПолитикаНовости

Харрис отменил поездку на западное побережье, чтобы сосредоточиться на брифингах по урагану Хелен.

Вице-президент Камала Харрис завершит свой тур по Западному побережью и вылетит из Лас-Вегаса в Вашингтон, округ Колумбия, рано утром в понедельник, чтобы получить обновления о текущем влиянии урагана Гелины в штаб-квартире ФЕМа, как сообщает представитель Белого дома.

 and  John Stellmacher
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Камала Харрис, являющаяся вице-президентом США и претендентом на пост президента от Демократической...
Камала Харрис, являющаяся вице-президентом США и претендентом на пост президента от Демократической партии, козыряет, отправляясь на Второй ПрезидентскийJet, вылетая из Международного аэропорта Сан-Франциско в солнечном Сан-Франциско, Калифорния, 28 сентября 2024 года.

Харрис отменил поездку на западное побережье, чтобы сосредоточиться на брифингах по урагану Хелен.

Вице-президент получит информацию о федеральных мерах, принятых для оказания помощи в чрезвычайной ситуации и восстановлении. Это следует за значительными разрушениями в Юго-Восточном регионе после удара урагана Хелен в прошлый четверг, самого мощного шторма, когда-либо поразившего район Большого изгиба Флориды. На данный момент погибло по меньшей мере 95 человек, и отключения электроэнергии затронули миллионы.

Изначально планировалось, что демократический кандидат в президенты Харрис посетит два пункта кампании в Неваде в понедельник, но она скорректировала свои планы. Бывший президент Трамп раскритиковал Харрис за сбор средств на Западном побережье в выходные после того, как Хелен причинила ущерб в Юго-Восточном регионе.

На митинге в Лас-Вегасе Харрис выразила свою солидарность с пострадавшими сообществами, сказав: "Мы будем стоять с этими сообществами столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать их восстановление и реконструкцию".

Во время полета из Калифорнии в Неваду в воскресенье Харрис получила обновления от администратора FEMA Дин Крисвелл на борту ВВС-2. Она также говорила с губернаторами Северной Каролины, Флориды и Джорджии, обещая поддержку администрации Байдена на всех этапах восстановления.

Харрис планирует посетить пострадавшие районы как можно скорее, не мешая операциям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Во время своей речи в Лас-Вегасе она пообещала: "Мы предоставим любую помощь, которую они потребуют в ближайшие дни и недели".

Трамп, якобы, планирует посетить Валдосту, Джорджия, в понедельник, где он получит обзор разрушений и поможет управлять распределением гуманитарных поставок.

После выражения своей поддержки пострадавшим сообществам Харрис обсудила свои планы с FEMA и губернаторами, сказав: "Мы продолжим оказывать нашу поддержку в политике помощи и реконструкции". В ответ на сбор средств Харрис Трамп раскритиковал: "Его комментарии о помощи Юго-Восточным сообществам лицемерны в свете его недавних политических мероприятий во время урагана Хелен".

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