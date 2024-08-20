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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Харрис обладает качествами, которые могут эффективно возглавить Соединенные Штаты в качестве их президента.

Какой из кандидатов в президенты, Трамп или Харрис, выгоднее всего для Германии? Канцлер Шольц хранит молчание по этому вопросу, но выражает свои мысли относительно возможной замены Байдена в Овальном кабинете.

 and  Alex Stellmacher
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В будущем канцлер Шольц должен будет сотрудничать либо с Харрис, либо с Трампом на глобальной...
В будущем канцлер Шольц должен будет сотрудничать либо с Харрис, либо с Трампом на глобальной платформе.

- Харрис обладает качествами, которые могут эффективно возглавить Соединенные Штаты в качестве их президента.

Вот Chancellor Scholz, тот самый Олаф, выказывает немалое уважение к кандидату в президенты США Харрис. "Я в курсе дела, приятель. Она бы стала чертовски хорошим президентом", - заявил Scholz в программе Sat.1 "Новости Спецвыпуск", "Где Германия?", которая выйдет позже.

Когда его спросили, не лучше ли была бы Харрис для Германии, чем старина Дональд Трамп, Scholz промолчал. Но все же он сказал: "Кэмила Харрис - это выдающийся политик, который сохранит для нас нечто очень важное, а именно крепкие трансатлантические отношения между США и Европой, и США и Германией".

Хотя и не прямо критикуя Трампа, канцлер Scholz дал понять, что считает Харрис лучшим выбором. Он высоко оценил Харрис, сказав: "Кэмила Харрис - это сильный политик, который гарантирует прочные трансатлантические отношения между США и Европой, а также с Германией".

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